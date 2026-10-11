Questori, scatta il valzer delle poltrone: Lamparelli torna a Napoli, Firenze per la prima volta a una donna. Ecco chi va dove

Cinque dirigenti generali, quattro Questure di prima fascia e un incastro che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha chiuso in un’unica tornata. Il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali ridisegna i vertici della Polizia di Stato a Napoli, Firenze, Verona e Genova, con un movimento a catena che parte da via Medina e arriva fino alla Segreteria del Dipartimento, al Viminale. Le nomine sono state ratificate il 9 ottobre 2026.

Lamparelli lascia Firenze e torna a Napoli

Il tassello che muove tutti gli altri è quello di Fausto Lamparelli, che lascia la Questura di Firenze – guidata dal 16 dicembre 2024 – per assumere l’incarico di Questore di Napoli. Succede a Maurizio Agricola, promosso prefetto dal Consiglio dei ministri e destinato all’incarico di commissario straordinario del Governo per l’area di Castel Volturno.

Per Lamparelli non è una sede qualsiasi. Nato a Benevento, in Polizia dal 1990, ha costruito la sua carriera negli uffici investigativi: dal 1999 al 2017 ha diretto le Squadre Mobili di Ascoli Piceno, Latina, Bari, Genova e Napoli. Proprio alla guida della Mobile partenopea, tra il 2014 e il 2017, ha seguito le indagini sulla cosiddetta “paranza dei bambini”. Promosso dirigente superiore nel 2017, è stato direttore del Servizio Didattica della Scuola Superiore di Polizia e, nel 2018, direttore del Servizio Polizia Scientifica nella Direzione Centrale Anticrimine. Il primo incarico da questore è arrivato nell’ottobre 2023 a Perugia, poi Firenze.

Laureato in Giurisprudenza alla Federico II e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni a Catania, è docente di “Tecniche investigative e analisi criminale” nel master di secondo livello in Criminologia e Diritto Penale dell’ateneo napoletano.

A Napoli lo attende una stagione delicata: nei prossimi mesi la città ospiterà le regate dell’America’s Cup e andrà al voto per il rinnovo del Consiglio comunale. Dal Sannio è arrivato il plauso del sindaco di Benevento Clemente Mastella: «La città di Benevento è orgogliosa di aver dato i natali a questo uomo di Stato che avrà l’onore e l’onere di guidare una delle Questure più importanti del Paese».

Firenze, arriva Rosaria Amato: è la prima donna alla guida della Questura

Al posto di Lamparelli, a Firenze, arriva Rosaria Amato, finora Questore di Verona. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarà la prima donna a dirigere la Questura del capoluogo toscano.

Napoletana, nata il 15 gennaio 1966, laureata in Giurisprudenza alla Sapienza con 110 e lode, Amato è entrata nell’Amministrazione della pubblica sicurezza nel 1990. Ha trascorso gran parte della carriera alla Questura di Napoli: dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale dal 2010, Capo di Gabinetto dal 2011 al 2015, poi Vice Questore Vicario, dopo una parentesi alla guida del commissariato di Torre Annunziata. È stata Questore di Frosinone (novembre 2017-marzo 2019) e di Latina (dall’aprile 2019), prima di passare a Roma, nel gennaio 2020, come direttore dell’Ufficio III – Ordine e Sicurezza Pubblica della Segreteria del Dipartimento.

Il suo profilo è quello della specialista dei grandi eventi: dal 2020 vicepresidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nel 2023 è stata inserita con decreto del Capo della Polizia nella “Struttura di raccordo e pianificazione per il governo e la gestione dei Grandi Eventi”. Nominata dirigente generale nel giugno 2024, dal 2 ottobre dello stesso anno guidava la Questura scaligera.

Verona, il primo incarico da questore per Mauro La Matina

A Verona subentra Mauro La Matina, che lascia la Segreteria del Dipartimento dove ricopriva le funzioni di consigliere ministeriale. Per lui si tratta della prima Questura di livello dirigenziale generale.

Un passaggio, in realtà, già scritto. La Matina è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza con D.P.R. del 19 giugno 2026, su delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno proposta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, insieme alla collega Lorena Di Galante. Il decreto gli assegnava le funzioni di consigliere ministeriale «per le esigenze connesse al perfezionamento degli atti organizzativi e di riassetto delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato», precisando che l’incarico era «in prospettiva preparatoria della preposizione del dirigente stesso a una Questura di livello dirigenziale generale». Quattro mesi dopo, la destinazione è Verona.

Burdese lascia Genova e torna al Viminale

Percorso inverso per Silvia Burdese, che dopo oltre due anni e mezzo alla guida della Questura di Genova – l’incarico era iniziato il 1° marzo 2024 – rientra alla Segreteria del Dipartimento come consigliere ministeriale, ruolo che aveva già ricoperto dal novembre 2023 dopo la promozione a dirigente generale.

Originaria della provincia di Cuneo, Burdese si è formata all’Accademia di Polizia a Roma, dove si è laureata in Giurisprudenza alla Sapienza. I primi incarichi al commissariato dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino nel 1989 e poi, dal 1991, alla Questura di Torino, dove ha diretto l’Ufficio Immigrazione.

Gargiulo da Potenza a Genova

A prendere il suo posto nel capoluogo ligure è Raffaele Gargiulo, finora Questore di Potenza, sede che guidava dal 1° giugno 2025 dopo aver preso il testimone da Giuseppe Ferrari.

Originario di Castellammare di Stabia, Gargiulo ha alle spalle oltre dieci anni alla Questura di Napoli, dove ha diretto tra gli altri i commissariati distaccati di Capri e Pompei. Promosso dirigente superiore nel 2020 e assegnato all’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento, è poi tornato sul territorio come Questore di Vibo Valentia, Latina e Pisa, prima dell’approdo lucano. Nel provvedimento figura ora con la qualifica di dirigente generale. Genova, per lui, non è una città sconosciuta alla carriera: è la stessa Squadra Mobile che anni prima aveva guidato Lamparelli.

Il quadro completo dei movimenti

Il conferimento delle funzioni dirigenziali, in sintesi:

Fausto Lamparelli – da Questore di Firenze a Questore di Napoli

– da Questore di Firenze a Rosaria Amato – da Questore di Verona a Questore di Firenze

– da Questore di Verona a Mauro La Matina – da consigliere ministeriale presso la Segreteria del Dipartimento a Questore di Verona

– da consigliere ministeriale presso la Segreteria del Dipartimento a Silvia Burdese – da Questore di Genova a consigliere ministeriale presso la Segreteria del Dipartimento

– da Questore di Genova a Raffaele Gargiulo – da Questore di Potenza a Questore di Genova

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