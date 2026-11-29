Livorno – Dodici operatori hanno ricevuto il brevetto di Acquisitore Obiettivi al termine di uno degli iter formativi più selettivi dell’Esercito Italiano. La cerimonia si è svolta il 26 novembre presso la caserma “Pisacane” di Livorno, sede del 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi “Folgore” (RRAO), ed è stata presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello.

Tra le autorità militari presenti anche il Generale di Brigata Giovanni Luigi Isoni, Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito (COMFOSE), il comando da cui dipende il reggimento livornese.

Le parole di Masiello ai nuovi operatori

Rivolgendosi ai neo-brevettati, il Generale Masiello ha richiamato il peso del traguardo raggiunto: “Avete raggiunto questo traguardo mettendo alla prova voi stessi, superando difficoltà e affrontando un addestramento duro e altamente selettivo, che vi ha richiesto preparazione, tenacia e spirito di squadra. Siete entrati a far parte di un’unità d’élite nelle forze speciali del nostro Esercito, saldamente ancorata alle proprie tradizioni ma proiettata verso il futuro”.

Il Capo di Stato Maggiore ha poi indicato la strada che attende i dodici da qui in avanti: “Da oggi inizia una nuova fase della vita in cui sarete chiamati a mettere in pratica sul campo quanto avete appreso: la determinazione, la riservatezza, la modestia e la capacità di superare i vostri limiti dovranno continuare a guidarvi in ogni missione, anche la più difficile”.

Un richiamo che non è di circostanza. Il brevetto certifica il superamento di un percorso fatto di sacrifici e competenze specifiche, ma arriva in una fase storica che l’Esercito stesso definisce come quella del ritorno dei conflitti su larga scala, in cui le capacità di ricognizione in profondità tornano a essere centrali.

Dalla compagnia corsi al III battaglione “Poggio Rusco”

Con la consegna del brevetto, i dodici lasciano definitivamente lo status di allievi acquisitori e la compagnia corsi dove hanno completato la formazione. Da oggi entrano a pieno titolo nei ranghi del III battaglione “Poggio Rusco”, dove saranno assegnati ai Distaccamenti Operativi.

È il passaggio che segna il vero inizio della carriera: finisce la fase in cui si viene valutati e comincia quella in cui si viene impiegati. Una carriera che, nelle parole del reggimento, sarà caratterizzata da elevate responsabilità, preparazione costante e impegni operativi di rilievo.

Cosa fa un Acquisitore Obiettivi

Gli acquisitori rappresentano una componente altamente specializzata dell’Esercito, chiamata a operare in ambienti delicati e spesso in condizioni di elevato rischio. Il loro mestiere si articola su quattro attività fondamentali: ricognizione speciale, osservazione, raccolta di informazioni e acquisizione di obiettivi.

L’obiettivo è fornire ai decisori militari un quadro informativo qualificato, indispensabile per pianificare e condurre operazioni complesse. In pratica, sono gli occhi avanzati del comando: operano in profondità, in territori ostili o in situazioni ad alta incertezza, dove l’informazione raccolta sul terreno fa la differenza tra un’operazione riuscita e una fallita.

Questa capacità rende il 185° RRAO uno strumento fondamentale per la sicurezza nazionale e per l’efficacia delle operazioni militari, in particolare nel quadro degli impegni internazionali dell’Italia e della NATO.

Un reparto erede dello “Squadrone F”

Il 185° RRAO ha sede a Livorno e raccoglie l’eredità dello Squadrone da Ricognizione “Folgore”, lo “Squadrone F” protagonista dell’Operazione Herring nella Guerra di Liberazione, che il reggimento commemora ogni anno. Una tradizione che il Generale Masiello ha evocato parlando di un’unità “saldamente ancorata alle proprie tradizioni ma proiettata verso il futuro”.

Per i dodici nuovi Acquisitori Obiettivi quella tradizione, da oggi, non è più qualcosa da studiare: è una responsabilità da portare sul campo.

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