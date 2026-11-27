L’annuncio alla Camera durante la presentazione del Calendario 2027

L’idea è arrivata dal palco della Camera dei deputati, il 24 novembre, nel corso della presentazione del Calendario storico 2027 del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha manifestato la volontà di sostituire l’attuale inno dei baschi azzurri con il «Coro dei prigionieri» tratto dal Fidelio, l’unica opera lirica composta da Ludwig van Beethoven. Si tratta della celebre pagina «O welche Lust», in cui i detenuti di una fortezza spagnola intonano un canto all’aria libera e alla speranza durante una breve uscita dalle celle.

Una scelta che il Guardasigilli, noto per la sua passione per la musica classica, lega al valore rieducativo della pena e all’articolo 27 della Costituzione. Ma che, a poche ore dall’annuncio, ha già aperto una frattura con le rappresentanze del personale.

La posizione del CON.SI.PE.: «Perplessità nel merito e nel metodo»

A intervenire è Mimmo Nicotra, presidente della Confederazione Sindacati Penitenziari (CON.SI.PE.), che il 25 novembre ha affidato a una nota la posizione dell’organizzazione.

«Apprendiamo con rispetto per la raffinata sensibilità musicale del Guardasigilli la volontà di sostituire l’attuale inno del Corpo di Polizia Penitenziaria con il “Coro dei prigionieri” tratto dal Fidelio di Beethoven – esordisce Nicotra –. Tuttavia, come rappresentanti delle donne e degli uomini che ogni giorno garantiscono la legalità dietro le sbarre, non possiamo nascondere una profonda perplessità, sia nel merito sia nel metodo».

Il nodo identitario: un inno deve parlare di appartenenza e di caduti

Il cuore dell’obiezione sindacale non riguarda la qualità del brano, né il principio costituzionale che il ministro intende richiamare. «Nessuno mette in discussione il valore altissimo dell’articolo 27 della Costituzione e della funzione rieducativa, che i baschi azzurri onorano quotidianamente con abnegazione e umanità», precisa il presidente del CON.SI.PE.

Il problema, secondo Nicotra, è la funzione stessa che un inno svolge all’interno di una Forza di Polizia dello Stato: «Ha una precisa valenza identitaria: deve parlare di appartenenza, di orgoglio, di sacrificio e rendere onore ai nostri caduti». Da qui il rischio che il sindacato intravede nell’operazione: «Sostituire un brano dedicato al Corpo con un canto che celebra esclusivamente l’anelito di libertà dei detenuti rischia di ingenerare un cortocircuito simbolico, offuscando la specificità del nostro mandato istituzionale di sicurezza e tutela della collettività».

Nessun confronto con il personale: la critica sul metodo

Al merito si aggiunge il metodo. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del ministro, l’arrangiamento del nuovo inno sarebbe già in una fase avanzata di lavorazione. Un dettaglio che il CON.SI.PE. non manca di sottolineare: «Dispiace constatare che una scelta così intima per la storia del Corpo stia procedendo in fase avanzata senza alcun coinvolgimento preventivo del personale e delle Organizzazioni Sindacali».

La critica sul mancato confronto non è isolata. Nelle stesse ore anche il SAPPE, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, ha definito «surreale» la priorità attribuita alla modifica dell’inno e ha chiesto formalmente di essere ricevuto dal ministro.

«Ben venga la musica classica, ma nelle sezioni la realtà è drammatica»

La parte più dura della nota è quella che sposta il discorso dalle cerimonie alle sezioni detentive. «C’è un tema di priorità che il personale avverte con urgenza – afferma Nicotra –. Mentre si discute se la musica attuale sia più o meno sommaria per le cerimonie ufficiali, negli istituti penitenziari italiani la realtà è drammatica: carenze d’organico croniche, turni massacranti, continue aggressioni ai danni degli agenti, sovraffollamento e la piaga dolorosa dei suicidi».

La chiusura è rivolta direttamente al Guardasigilli: «Ben venga la grande musica classica nelle occasioni di rappresentanza, Ministro, ma nelle sezioni detentive oggi si suona ben altra musica: quella di un’emergenza strutturale che chiede risposte immediate, risorse concrete e rispetto per la dignità lavorativa della Polizia Penitenziaria».

Un Corpo con 210 anni di storia

La vicenda si innesta in un momento simbolicamente rilevante per i baschi azzurri. Il Calendario 2027, presentato proprio nell’occasione in cui Nordio ha lanciato la proposta, celebra i 210 anni di storia del Corpo attraverso venticinque fotografie che ripercorrono generazioni di donne e uomini in servizio negli istituti italiani. Nel suo intervento alla Camera, alla presenza del vicepresidente Giorgio Mulè e del capo del DAP Stefano Carmine De Michele, il ministro ha rivendicato il percorso di un Corpo passato dall’essere «figlio di un dio minore» a modello preso a riferimento all’estero.

Resta ora da capire se il ministero intenda aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali prima di procedere con la sostituzione dell’inno, o se l’operazione andrà avanti nei tempi già annunciati.

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