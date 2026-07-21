Nuove nomine ai vertici delle Forze Armate: ecco chi sono i generali e l’ammiraglio promossi dal Governo

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione n. 181 del 14 luglio 2026, ha dato il via libera a una serie di promozioni di altissimo livello per i vertici militari e della sicurezza dello Stato. Le nomine, giunte su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti , ridefiniscono gli assetti di comando della Marina Militare, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Scopriamo nel dettaglio i profili istituzionali, i curricula e i nuovi prestigiosi incarichi dei tre alti ufficiali promossi alla massima frazione del grado apicale.

Cristiano Nervi: l’esperto di cybersecurity e “underwater” sale al grado di Ammiraglio Ispettore Capo

Su proposta del titolare della Difesa Guido Crosetto, l’ammiraglio ispettore Cristiano Nervi è stato promosso al grado di ammiraglio ispettore capo, con decorrenza retroattiva fissata al 1° gennaio 2026.

Nervi è una figura chiave nel percorso di modernizzazione tecnologica e strategica della Marina Militare italiana. Di recente, il Consiglio dei Ministri lo ha nominato ufficialmente Direttore della Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM), struttura d’eccellenza inserita all’interno del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti.

Prima di assumere la guida di NAVARM, l’ammiraglio Nervi ha legato a lungo il proprio nome allo sviluppo della dimensione subacquea nazionale in qualità di Direttore della Struttura Operativa del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Convinto sostenitore del fatto che la sovranità tecnologica ed energetica nazionale passi inevitabilmente per il dominio “underwater”, ha coordinato i programmi di sicurezza legati alle infrastrutture critiche sottomarine e alla transizione cibernetica della flotta.

Stefano Spagnol: una vita nell’Arma, dai nuclei investigativi al vertice del V Reparto di SMD

Sempre su impulso del Ministro Crosetto, il generale di divisione Stefano Spagnol è stato promosso al grado di generale di corpo d’armata, con decorrenza 1° luglio 2026.

Originario di Pordenone, sposato e padre di due figli, il generale Spagnol vanta una solida formazione accademica con una laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e Master di II livello in Scienze Strategiche e Studi storico-militari. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma tra il 1983 e il 1987.

La sua è una carriera operativa di altissimo profilo nell’Arma dei Carabinieri:



Ha guidato il Nucleo Investigativo della Provincia di Venezia fino al 1992.

fino al 1992. Ha comandato le Compagnie di Vittorio Veneto e Mazara del Vallo, oltre al Reparto Operativo provinciale di Trapani dal 1999 al 2001.

dal 1999 al 2001. Ha retto ruoli di vertice territoriale come il Comando Provinciale di Bologna e, successivamente, il Comando della Legione Carabinieri “Puglia” tra il 2020 e il 2023.

Successivamente trasferito a Roma, ha assunto l’incarico strategico di Capo del Dipartimento Controllo e Innovazione del Comando Generale dell’Arma, per poi essere designato alla prestigiosa guida del V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (SMD), l’articolazione che si occupa di Affari Generali, relazioni esterne e comunicazione istituzionale della Difesa.

Francesco Mattana: l’esperto di formazione economico-finanziaria diventa Generale di Corpo d’Armata

Sul fronte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministro Giancarlo Giorgetti ha proposto la promozione del generale di divisione Francesco Mattana al grado di generale di corpo d’armata, anch’essa con decorrenza 1° luglio 2026.

Fiorentino, 61 anni, Mattana è un ufficiale di prima grandezza all’interno della Guardia di Finanza, con una profonda competenza nei settori della formazione e nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico.

Nel suo corposo background operativo spicca il delicatissimo ruolo di Comandante della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di Ostia, il polo addestrativo d’eccellenza dove vengono formati gli specialisti del Corpo nell’analisi dei flussi finanziari illeciti e nei sistemi avanzati di Cybersecurity. Recentemente ha assunto il ruolo di Comandante Interregionale della Guardia di Finanza per la Sicilia e la Calabria, coordinando le fiamme gialle in territori ad altissimo indice di complessità investigativa e lavorando a stretto contatto con le principali procure distrettuali antimafia.

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