Vertici militari, il risiko d’autunno: De Gennaro verso un’altra proroga, Masiello può restare fino a 65 anni (non compiuti). E la lista dei generali cambia volto

Fiamme gialle, la quadra non c’è

Il mandato di Andrea De Gennaro al Comando generale della Guardia di Finanza scade il 31 dicembre e il governo, che lo aveva già allungato in primavera, si prepara a concedergli altri sei mesi. Non per scelta strategica, ma perché, pare, sul successore non si sia ancora trovato un accordo.

La rosa è ampia: Vito Augelli (Ispettorato per gli istituti di istruzione), Leandro Cuzzocrea (vicedirettore del Dis), Umberto Sirico (Reparti speciali), a cui Domani avrebbe aggiunto Francesco Greco, successore di Augelli al Comando interregionale dell’Italia meridionale, e Giuseppe Arbore, capo di stato maggiore del Corpo. Dietro l’impasse, secondo lo stesso quotidiano, ci sarebbero tensioni tra il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha la delega all’intelligence e alla cyber, e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Servizi, due vicedirettori in scadenza e un precedente che pesa

Il dossier Gdf si intreccia con quello dell’intelligence, dove nelle prossime settimane si aprono due caselle contemporaneamente. Carlo De Donno, generale dei Carabinieri, classe 1959, è vicedirettore dell’Aisi dal novembre 2022: il Dpcm firmato da Giorgia Meloni il 22 novembre 2024 gli ha concesso una proroga biennale che si esaurisce a novembre. Francesco Paolo Figliuolo, alpino, classe 1961, ex commissario per la campagna vaccinale e per la ricostruzione post-alluvione, è stato nominato vicedirettore dell’Aise il 21 dicembre 2024 per due anni, al posto di Nicola Boeri: il suo mandato scade a dicembre.

Il quadro normativo è quello della legge 124/2007, come modificata dal Milleproroghe del 2022: gli incarichi di direttore e vicedirettore delle agenzie hanno durata massima quadriennale e possono essere rinnovati fino a un tetto complessivo di otto anni. De Donno, dunque, ha ancora margine formale; Figliuolo, al primo biennio, ancora di più. Il problema è un altro: entrambi hanno superato i 65 anni (De Donno ne ha 67, Figliuolo li ha compiuti a luglio). Per gli ufficiali collocati fuori ruolo presso i servizi, la prassi consolidata a Palazzo Chigi è che il superamento del limite d’età non osti alla permanenza purché l’incarico sia rinnovato senza soluzione di continuità: basterebbe un giorno di vuoto tra scadenza e nuovo decreto per rendere il rientro impossibile. È il motivo per cui le decisioni non possono slittare, a differenza di quanto accaduto con la Gdf.

Il contesto, però, è cambiato rispetto a un anno fa. Quando Figliuolo entrò all’Aise, negli ambienti dell’intelligence si ipotizzava una staffetta che lo avrebbe portato alla direzione del servizio esterno con il passaggio di Giovanni Caravelli al Dis. Quella prospettiva si è chiusa a luglio, quando il governo, scosso dall’incriminazione dell’ex vicedirettore dell’Aisi e del Dis Giuseppe Del Deo, ha scelto la continuità confermando Caravelli e nominandolo prefetto. Con il vertice dell’Aise blindato, Figliuolo resta vicedirettore senza una prospettiva di promozione a breve. Per De Donno, invece, la domanda è se Mantovano voglia confermare per la seconda volta un ufficiale alle soglie dei 68 anni o cogliere l’occasione per un rinnovo generazionale all’Aisi. Il fatto che le due scadenze cadano a ridosso di quella della Gdf, e che Cuzzocrea sia in corsa per via XXI Aprile dal suo posto di vicedirettore del Dis, rende evidente che il sottosegretario sta ragionando su un unico tabellone.

Il vero dossier è a Palazzo Esercito

Ma la partita più pesante, e meno raccontata, si gioca al vertice dell’Esercito. Il generale Carmine Masiello, nato il 28 giugno 1963, è stato designato dal Consiglio dei ministri il 15 febbraio 2024 su proposta di Crosetto ed è subentrato a Pietro Serino il 27 febbraio. Il triennio scade a fine febbraio 2027.

A giugno Masiello ha compiuto 63 anni, il limite ordinario per i generali di corpo d’armata. Non è andato in pensione perché il Codice dell’ordinamento militare prevede che i Capi di Stato Maggiore raggiunti dal limite d’età siano richiamati d’autorità fino al termine del mandato. Il tema è cosa succede dopo. E qui occorre essere precisi: il Milleproroghe del 2022 consente di estendere il mandato di un solo anno, non oltre. Qualunque sia la lettura che si dà del vincolo anagrafico, Masiello non potrebbe restare a Palazzo Esercito oltre febbraio 2028: quattro anni dall’insediamento, né un giorno di più. L’ipotesi di una permanenza fino al compimento dei 65 anni, nel giugno 2028, non avrebbe copertura normativa. Ammesso che non sia emendata.

Che Masiello abbia il capitale politico per ottenerla è fuori discussione. Paracadutista, già comandante della Brigata Folgore, è un ufficiale che gode di una stima rara tra i suoi uomini, e Crosetto non ne ha mai fatto mistero: la designazione del 2024 fu una scelta personale del ministro. A luglio il Giornale aveva persino ipotizzato una candidatura del generale nelle liste di Fratelli d’Italia alle Politiche, come contraltare a Roberto Vannacci. A marzo si ipotizzava un suo possibile approdo alla guida dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, potenziata in chiave quasi militare dopo la crisi iraniana. Due uscite diverse, una stessa conclusione: a Masiello il governo pensa anche per il dopo.

La norma “salva-vertici” e i precedenti Cavo Dragone e Portolano

Che i limiti d’età ai vertici militari siano negoziabili lo dimostra la storia recente. Nell’autunno 2021 il governo Draghi modificò il Codice stabilendo che il Capo di Stato Maggiore della Difesa potesse essere scelto anche tra gli ufficiali “richiamati” ai sensi dell’articolo 1094, comma 4: una norma che Il Fatto Quotidiano definì “ad personam” e che spianò la strada all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, nominato a 64 anni e rimasto in carica fino all’ottobre 2024, a 67, prima di passare al Comitato militare della Nato.

Pochi mesi dopo, il decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021, convertito nella legge 15/2022 il 25 febbraio, alla vigilia dell’invasione russa dell’Ucraina) aggiunse il secondo tassello: i mandati di Capo di SMD, Capi di Stato Maggiore di Forza armata, Comandante generale dei Carabinieri, Segretario generale della Difesa e Comandante generale della Gdf, fino ad allora rigidamente triennali, possono essere prorogati di un ulteriore anno. Stesso provvedimento che ha reso rinnovabili fino a otto anni gli incarichi di vertice di Dis, Aise e Aisi.

Il solco è stato seguito anche dal governo Meloni: Luciano Portolano è diventato Capo di Stato Maggiore della Difesa il 4 ottobre 2024 a 63 anni già compiuti, con un triennio che lo porta oltre i 65.

Chi può succedergli: l’amaranto potrebbe non ripetersi

Oggi i generali di corpo d’armata dell’Esercito in servizio sono quindici. Prima ancora delle date, c’è una regola non scritta che negli ambienti di Palazzo Esercito viene data per acquisita: dopo tre anni (o quattro) di un Capo di Stato Maggiore uscito dalla Folgore, difficilmente il successore porterà di nuovo il basco amaranto. L’alternanza tra armi e specialità è un equilibrio interno che la Forza armata custodisce con cura, e la scelta tenderà a ricadere su un ufficiale di altra provenienza.

Dentro questo perimetro, la data del cambio ridisegna la lista.

Se il passaggio avviene a febbraio 2027, il meccanismo del richiamo d’autorità consentirebbe la nomina a chiunque sia ancora in servizio, quindi anche alla classe 1964: Lorenzo D’Addario (Forze Operative Terrestri), Giovanni Maria Iannucci (COVI) e Stefano Mannino. Resterebbero in gioco i nati nel 1965 (Cuoci, D’Ubaldi, Federici, Mirra) e tutte le classi successive.

Se Masiello viene prorogato fino a febbraio 2028, la classe 1964 raggiungerebbe il limite d’età tra l’estate e l’autunno 2027 e uscirebbe dai ranghi prima del passaggio di consegne. La competizione si restringerebbe ai nati dal 1965 in avanti: i quattro della classe 1965, a patto di non aver ancora compiuto 63 anni alla data della nomina; Angelo Michele Ristuccia (Logistica) e Antonello Vespaziani (Formazione, Specializzazione e Dottrina) del 1966; i quattro del 1967, Rodolfo Sganga, Fernando Paglialunga, Francesco Olla e Gianluca Carai (NRDC-Italy); e il più giovane, Giovanni Gagliano, classe 1969.

Franco Federici, classe 1965, già comandante della missione Kfor in Kosovo, dall’ottobre 2022 è il consigliere militare di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, dove siede anche come segretario del Comitato interministeriale per lo spazio. È l’ufficiale dell’Esercito con l’accesso più diretto alla presidente del Consiglio, quello che la accompagna nei colloqui riservati con i vertici alleati, e non viene dalla Folgore. Se la scelta sul prossimo Capo di Stato Maggiore passerà, più che per via XX Settembre, per Palazzo Chigi, Federici è il candidato naturale. Ed è anche quello che renderebbe più visibile lo spostamento del baricentro delle nomine dalla Difesa alla presidenza del Consiglio.

Il risultato è che una proroga di dodici mesi toglierebbe dal tavolo la classe 1964 al completo, ridurrebbe la classe 1965 a una corsa contro il calendario e sposterebbe la scelta sui nati dal 1966 in avanti, con un ricambio generazionale anticipato. Salvo che il governo non decida di risolvere la questione in un altro modo: anticipare l’uscita di Masiello verso un incarico di prestigio e insediare a Palazzo Esercito, già nel 2027, l’uomo scelto da Crosetto.

La variabile politica

Il calendario non è neutro. Una proroga fino a febbraio 2028 porterebbe Masiello oltre le elezioni politiche del 2027, consegnando la scelta del prossimo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito a un governo che ancora non esiste. Il cambio a febbraio 2027, invece, lo lascerebbe nelle mani di Crosetto, o di chi, a Palazzo Chigi, ha già un candidato in casa.

Tra una Guardia di Finanza senza successore, due vicedirettori dei servizi da confermare e la decisione sul generale di Palazzo Esercito, il risiko d’autunno degli incarichi entra nel vivo.

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