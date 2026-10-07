Prefetti, il Viminale rimescola le carte: Canaparo a Perugia, Giannelli a Foggia e il questore di Napoli promosso. Cambia anche il Commissario dello Stato in Sicilia

Cinque movimenti in un solo Consiglio dei ministri, con effetti a catena che toccano Umbria, Puglia, Sicilia, Campania e la ricostruzione post-sisma del Centro Italia. Il provvedimento sulle nomine e sul movimento di prefetti è stato deliberato venerdì 2 ottobre 2026 su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel corso della seduta n. 191 del Governo Meloni. Dietro il linguaggio asciutto del comunicato di Palazzo Chigi si nasconde un vero e proprio incastro istituzionale: ogni casella liberata ne riempie un’altra, dalla struttura di missione per il terremoto del 2016 fino al Palazzo d’Orléans di Palermo.

Perugia: Canaparo lascia l’antimafia sulla ricostruzione e torna in Umbria

Il nome che apre l’elenco è quello di Paolo Canaparo, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Perugia. Il prefetto cessa dalla posizione a disposizione ai sensi della legge 410/1991, con cui dirigeva la struttura di missione prevista dall’art. 30, comma 1, del decreto-legge 189/2016 sugli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

Per il capoluogo umbro si tratta di un ritorno strategico. Canaparo succede a Francesco Zito. Per il nuovo Prefetto, nato a Orvieto nel 1967, si tratta di un importante ritorno nella propria terra d’origine: all’inizio della sua carriera, dopo il primo avamposto a Biella, aveva già lavorato proprio presso la Prefettura di Perugia, ricoprendovi incarichi di diretta collaborazione del Prefetto, prima del successivo consolidamento professionale a Roma.

Il percorso di Canaparo si è sviluppato ampiamente al Viminale, ricoprendo incarichi di rilievo tra l’Ufficio affari legislativi, la comunicazione istituzionale e la direzione della Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno.

Gambacurta eredita la struttura di missione e lascia Palermo

Al posto di Canaparo alla guida della struttura di missione antimafia arriva Stefano Gambacurta, che lascia l’incarico di Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. [1]

Sicilia, Vardè nuovo Commissario dello Stato

La poltrona in Sicilia va ad Annunziato Vardè, già Direttore dell’Ufficio per il coordinamento delle forze di polizia, nominato Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. Vardè vanta una solida esperienza avendo guidato le prefetture di Brindisi, Potenza e Trieste.

Foggia, dopo Grieco arriva Giannelli da Cremona

Antonio Giannelli lascia Cremona e assume le funzioni di Prefetto di Foggia, subentrando a Paolo Giovanni Grieco. Il profilo di Giannelli si distingue per il percorso nell’amministrazione dell’Interno e per il contributo nelle commissioni d’indagine a Finale Emilia e Bari.

Il questore di Napoli Agricola diventa prefetto: andrà a Castel Volturno

Il questore di Napoli Maurizio Agricola viene promosso prefetto e designato Commissario straordinario del Governo per l’area di Castel Volturno, lasciando la guida di via Medina dopo una lunga e radicata carriera nella squadra mobile e in diverse questure italiane.

Il quadro completo delle decisioni

Ricapitolando il movimento del 2 ottobre:

Paolo Canaparo: Prefetto di Perugia.

Prefetto di Perugia. Stefano Gambacurta: alla struttura di missione sisma 2016.

alla struttura di missione sisma 2016. Annunziato Vardè: Commissario dello Stato in Sicilia.

Commissario dello Stato in Sicilia. Antonio Giannelli: Prefetto di Foggia.

Prefetto di Foggia. Maurizio Agricola: Commissario straordinario a Castel Volturno.

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