Polizia di Stato, cambia ai vertici nelle Questure: cambiano i Vicari da Lecco a Salerno

Nuovo giro di incarichi ai vertici territoriali della Polizia di Stato. Il conferimento delle funzioni dirigenziali riguarda diversi Primi Dirigenti, destinati ad assumere il ruolo di Vicario del Questore in numerose Questure italiane.

Le nomine interessano sedi del Nord, del Centro e del Sud, con movimenti che coinvolgono funzionari provenienti da Questure, Commissariati distaccati, Uffici di Gabinetto, Divisioni Anticrimine, Divisioni PASI e Uffici di Polizia di frontiera.

Nuovi Vicari del Questore: l’elenco degli incarichi

Tra i trasferimenti figura Federico Baglioni, dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Catania, nominato Vicario del Questore di Lecco.

Gianluca Boiano, già Vicario del Questore di Isernia, assume l’incarico di Vicario del Questore di Salerno.

A Massa-Carrara arriva Gianluca Cariola, dirigente del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Carrara, chiamato a ricoprire le funzioni di Vicario del Questore.

Cambio di sede per Maria Antonietta Curtolillo, finora Vicario del Questore di Massa-Carrara, destinata a Taranto con lo stesso incarico.

Varese, Firenze e Verona: le nuove assegnazioni

In Lombardia, Angela De Santis, dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Varese, viene nominata Vicario del Questore di Varese.

A Firenze, l’incarico di Vicario va ad Alfonso Di Martino, dirigente dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Firenze.

Nuova destinazione anche per Antonio D’Urso, dirigente del Commissariato sezionale di Pubblica Sicurezza “Monforte Vittoria” della Questura di Milano, nominato Vicario del Questore di Verona.

Da Mantova a Benevento, da Aversa a Isernia

Sabato Fortunato, dirigente della Divisione PASI della Questura di Mantova, assume le funzioni di Vicario del Questore di Benevento.

Pasquale Lamitella, dirigente del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Aversa, nell’ambito della Questura di Caserta, viene nominato Vicario del Questore di Isernia.

Per Ascoli Piceno è stato designato Agostino Maurizio Licari, dirigente della Divisione PASI della Questura di Ancona. La decorrenza dell’incarico è indicata al 1° ottobre 2026.

Catania, Livorno, Padova e Pisa: il quadro dei movimenti

In Sicilia, Salvatore Montemagno, dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Catania, diventa Vicario del Questore di Catania.

A Livorno arriva Michele Morra, dirigente della Divisione PASI della Questura di Modena.

Luigi Petrillo, dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Belluno, viene nominato Vicario del Questore di Padova.

Luca Rocco, già Vicario del Questore di Lecco, è destinato alla Questura di Pisa con l’incarico di Vicario del Questore.

Bergamo, Ravenna e Campobasso: gli ultimi incarichi

Elisabetta Silvetti, proveniente dall’incarico di Vicario del Questore di Varese, assume le funzioni di Vicario del Questore di Bergamo.

Giuseppe Todaro, dirigente della Divisione PASI della Questura di Rimini, viene nominato Vicario del Questore di Ravenna.

A Campobasso arriva Maria Zoccolillo, dirigente della Divisione Anticrimine della Questura dell’Aquila, chiamata a ricoprire il ruolo di Vicario del Questore.

Il ruolo del Vicario del Questore

Il Vicario del Questore rappresenta una figura centrale nell’organizzazione della Questura. È il principale collaboratore del Questore, ne supporta l’attività di direzione e coordinamento e assicura continuità gestionale negli uffici territoriali della Polizia di Stato.

Il nuovo quadro degli incarichi conferma una riorganizzazione significativa nelle funzioni dirigenziali, con assegnazioni che valorizzano esperienze maturate in settori operativi, amministrativi e investigativi.

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