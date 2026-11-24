Le fonti libiche: il sostegno britannico sarebbe stato “fondamentale”

L’affondamento della corvetta russa Merkury nel porto di Bengasi e l’attacco al cargo MV Angara potrebbero non essere stati un’operazione esclusivamente ucraina. Secondo fonti libiche sentite dall’Adnkronos, il raid condotto da Kiev contro le due navi russe nell’est della Libia sarebbe stato realizzato con il sostegno fondamentale dell’intelligence britannica, che ha “una presenza importante a Misurata”.

La ricostruzione arriva mentre il governo di Tripoli ha condannato con forza l’operazione ucraina, chiedendo chiarimenti a Kiev, e le autorità dell’est hanno accusato l’ovest del Paese di ospitare personale militare ucraino. Un’accusa ripetuta più volte negli ultimi mesi, “ma che non ha mai trovato alcun riscontro ufficiale, non ci sono le prove”, sostengono le stesse fonti. Che però aggiungono una lettura politica dell’accaduto: i raid delle ultime ore hanno avuto il merito di dimostrare “quanto la presenza russa rappresenti un pericolo per la Libia, che rischia di essere trascinata nel conflitto russo-ucraino”.

La rivendicazione di Zelensky: sette droni navali, la corvetta affondata

A togliere ogni dubbio sulla paternità dell’attacco è stato direttamente Volodymyr Zelensky, che su X ha rivendicato l’operazione. “È accaduto tutto al largo della costa libica. I nostri combattenti hanno impiegato sette droni navali di fabbricazione ucraina. Nonostante i tentativi del nemico di contrastare l’attacco, la corvetta russa Merkury è stata affondata”, ha scritto il presidente ucraino. “Il nostro secondo obiettivo era la nave da carico russa MV Angara, utilizzata dal nemico per il trasporto di armi. Risultato: obiettivo colpito”.

La Merkury è una corvetta lanciamissili del Progetto 20380, classe Steregushchiy, entrata in servizio nel 2023. Secondo il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), l’unità faceva parte della Flotta del Mar Nero e scortava regolarmente i convogli russi, compresi i viaggi dell’Angara. Insieme alla nave è andato distrutto anche l’elicottero Ka-27 imbarcato. Le immagini satellitari diffuse nelle ore successive mostrano lo scafo capovolto accanto alla banchina, con la sola prua fuori dall’acqua. Si tratta della prima nave da guerra russa colpita nel Mediterraneo, dove fino a oggi erano stati presi di mira soltanto mercantili e petroliere della cosiddetta “flotta ombra”.

Secondo al-Jazeera, la corvetta trasportava armi e munizioni.

Il bilancio: quattro droni intercettati, almeno dieci feriti

Funzionari libici informati sull’attacco hanno riferito all’Associated Press che almeno quattro droni sono stati intercettati, mentre due hanno colpito la corvetta, progettata per pattugliare le acque costiere e scortare altre navi. Almeno dieci persone, tra cittadini libici e russi, sono rimaste ferite, ha affermato uno dei funzionari.

I funzionari, affiliati all’autoproclamato Esercito Nazionale Libico che controlla la Libia orientale e meridionale e risponde agli ordini del maresciallo Khalifa Haftar, alleato di Mosca, hanno parlato a condizione di restare anonimi.

L’inchiesta dell’est: “I droni sono partiti da una base ucraina nell’ovest”

Il punto più delicato riguarda la provenienza dei droni. Kiev non ha mai confermato una propria presenza in Libia e il ministero della Difesa del governo di Tripoli ha negato l’utilizzo delle sue basi per attacchi contro obiettivi stranieri. Ma due fonti militari dell’est citate dall’Associated Press hanno rivelato che da un’indagine iniziale sarebbe emerso che i droni navali che hanno colpito la Merkury sarebbero partiti da una base nell’ovest gestita da forze ucraine.

L’agenzia statunitense scrive che le forze ucraine, soprattutto unità di dronisti, operano nella Libia occidentale in base a un accordo segreto avallato dai partner occidentali. E che, prima dell’attacco di Bengasi, avevano già sferrato da territorio libico l’attacco che lo scorso marzo colpì una petroliera russa nel Mediterraneo. I dronisti ucraini sarebbero dispiegati in una base aerea a Misurata e in altre strutture militari a Tripoli e Zawiya.

Misurata, il crocevia: italiani, turchi, Africom e l’intelligence britannica

La presenza ucraina in Libia non è una novità per chi segue il dossier. Già ad aprile l’emittente francese Rfi aveva parlato di 200 ufficiali e specialisti dispiegati nel Paese, alcuni dei quali nell’Accademia dell’Aeronautica di Misurata. Un luogo tutt’altro che isolato: nella stessa struttura si trovano anche militari italiani e turchi, il Comando Africa degli Stati Uniti e un centro dell’intelligence britannica. Un secondo sito per il lancio di droni aerei e navali si troverebbe a Zawiya.

Una presenza frutto di “un accordo segreto” tra Kiev e il governo del premier Abdulhamid Dbeibah, con l’ok in primis degli Stati Uniti, nell’ottica di contrastare la presenza russa nell’est del Paese.

La Cnn, ricostruendo il dispiegamento ucraino, aveva citato una fonte dell’intelligence della difesa di Kiev secondo cui gli operatori dei droni si trovano nel nordovest della Libia dalla fine del 2025. Uno di loro aveva rivelato che la sua unità aveva usato la base di Misurata come “trampolino di lancio” per gli attacchi contro le petroliere della flotta ombra russa nel Mediterraneo. In cambio dell’ospitalità, gli ucraini addestrerebbero le forze locali libiche.

L’analista: “Plausibile, con la benedizione della Nato”

Secondo Jalel Harchaoui, analista del Royal United Services Institute, è “assolutamente plausibile” che piccoli gruppi di operativi ucraini operino nell’area di Tripoli “con la benedizione delle potenze della Nato, in particolare degli Stati Uniti, ma anche del Regno Unito e della Turchia”, nell’ambito degli sforzi dell’Alleanza per tenere lontana la Russia dall’area.

Dal fronte ucraino arrivano parole che suonano come una conferma indiretta. “Stiamo facendo quello che possiamo. E possiamo fare molto”, ha detto alla Cnn un operatore di droni commentando gli attacchi delle ultime ore. Operazioni che, ha precisato, richiedono una lunga pianificazione, ma “non sono difficili da condurre“. E poi il commento soddisfatto: “Ieri è stata una buona giornata”.

Tajani: “Italia non informata, hanno fatto tutto loro”

Dall’Italia è arrivata una presa di distanza netta. “Noi non sapevamo assolutamente nulla, non abbiamo dato nessun appoggio di alcun tipo agli ucraini, hanno fatto tutto loro senza informarci”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando la rivendicazione ucraina. “Lavoriamo per costruire la pace e per impedire che si esporti la guerra nel Mediterraneo, una guerra che sta producendo tanti guai”.

Parole che pesano, considerando che proprio a Misurata, nella stessa Accademia dell’Aeronautica indicata come base dei dronisti ucraini, sono presenti militari italiani. L’attacco è avvenuto a circa 2.400 chilometri dalla linea del fronte, ma a poche centinaia di miglia dalle coste italiane.

Tripoli: “Una dichiarazione di guerra”. Mosca: “Non resterà senza risposta”

Il Consiglio presidenziale libico, organo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha definito l’attacco “una dichiarazione di guerra contro lo Stato libico”. Nella dichiarazione firmata dal vicepresidente Musa al-Koni, Kiev viene indicata come “pienamente responsabile” e si ribadisce che la Libia non deve diventare “un’arena per regolare i conti”. L’ambasciatore russo a Tripoli, Aydar Aganin, ha affermato ai media di Stato di Mosca che gli attacchi “non resteranno senza risposta”. Anche l’Egitto, sostenitore del governo dell’est, ha condannato l’operazione.

Il Mediterraneo come nuovo fronte

Il raid di Bengasi si inserisce in una sequenza che negli ultimi mesi ha trasformato il Mediterraneo in un’estensione del conflitto russo-ucraino. A marzo 2026 la metaniera Arctic Metagaz era stata colpita con droni nel Canale di Sicilia, finendo alla deriva. A inizio settembre, tra Creta e la Libia, droni aerei avevano sganciato ordigni sul cargo militare russo Lady Mariia. Bengasi, dopo la perdita delle basi in Siria, è diventata per Mosca uno scalo chiave per rifornire di armi i propri contingenti in Africa.

Sullo sfondo, un’altra notizia che agita le capitali europee: secondo Wdr, Ndr e Süddeutsche Zeitung, le intelligence occidentali ritengono che la Russia stia preparando il lancio di un satellite equipaggiato con una testata nucleare, identificato con il nome di Sputnik-S, che potrebbe essere portato in orbita già entro la fine dell’anno. Il dispositivo sarebbe già completato e custodito in un deposito nell’area metropolitana di Mosca. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius e altri esponenti del governo di Berlino sarebbero stati informati dalla Bundeswehr, mentre alcuni Paesi Nato avrebbero ricevuto una specifica segnalazione d’allarme. Una volta in orbita, secondo le valutazioni riportate, un sistema di questo tipo sarebbe estremamente difficile da neutralizzare e praticamente impossibile da disattivare.

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