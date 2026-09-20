Cavo Dragone avverte Mosca: “Soldati e armi sono pronti”. La Nato ha 4000 pagine di piani per il fianco Est

Il messaggio da Copenaghen: “L’alleanza è pronta a rispondere”

“L’alleanza è pronta, la struttura è pronta. I soldati e le armi sono pronti”. Con queste parole l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ha voluto mettere in chiaro che l’Alleanza Atlantica non si farà trovare impreparata di fronte a una possibile escalation russa sul fianco orientale. Il messaggio, riportato da Politico, è arrivato da Copenaghen, dove si sono riuniti i vertici militari dei 32 Paesi membri.

L’ex Capo di Stato Maggiore della Difesa italiano ha richiamato la storia dell’organizzazione per sottolinearne la capacità di adattamento: “Questa alleanza ha 77 anni e si è adattata all’evoluzione della minaccia. In caso di attacco, posso dirvi che oggi loro hanno molto di più da perdere che da guadagnare, questo è certo, ed è deterrenza“.

L’allarme di Tusk: droni o missili su un Paese Nato “nei prossimi mesi”

Le dichiarazioni di Cavo Dragone arrivano in un momento in cui diversi governi europei, in particolare Francia e Polonia, hanno alzato il livello di attenzione sui rischi legati a un quadro internazionale sempre più teso.

A pesare è soprattutto il discorso pronunciato venerdì dal premier polacco Donald Tusk. Secondo il leader di Varsavia, Mosca potrebbe lanciare droni o missili nel territorio di un Paese Nato “nei prossimi mesi”, nell’ambito di una provocazione studiata per testare l’alleanza e dimostrare che l’articolo 5 – la clausola che prevede la difesa collettiva in caso di aggressione a uno dei membri – abbia un peso puramente teorico.

L’ammiraglio ha confermato che la Nato continua a lavorare per “incrementare” le forze a disposizione “in termini di numeri e di efficienza”.

Violazioni dello spazio aereo e il drone esplosivo di Lipsia

Il contesto in cui si inseriscono queste parole è quello di mesi segnati da una serie di violazioni dello spazio aereo in Europa e da azioni di sabotaggio, come quella sventata all’aeroporto di Lipsia, dove è stato neutralizzato un drone dotato di esplosivo.

Ad agosto, inoltre, rapporti dell’intelligence statunitense avevano fatto scattare l’allarme su un attacco che la Russia starebbe pianificando, nei prossimi anni, contro un Paese dell’Alleanza. Su questo punto Cavo Dragone ha precisato che il vertice di Copenaghen non si è concentrato sulla discussione dell’allarme specifico.

Piani militari “di 4000 pagine” per proteggere il fianco orientale

Il cuore del messaggio dell’ammiraglio riguarda la pianificazione. La Nato, ha spiegato, ha elaborato piani militari “di 4000 pagine” per la protezione del fianco orientale, che contemplano scenari a partire da una “crisi minima o un’interferenza sul nostro territorio”.

Si tratta dei tre piani operativi di difesa regionale concordati dai Paesi membri nel 2023, all’indomani dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca. Gli alleati, ha ribadito Cavo Dragone, sono “pronti in caso di escalation. In caso di attacco, sappiamo come agire“.

“Il comportamento sconsiderato della Russia non ci divide, ci rende più determinati”

L’ammiraglio non ha usato giri di parole nel descrivere la condotta del Cremlino: “Il comportamento sconsiderato della Russia nelle ultime settimane e negli ultimi mesi continua a mettere alla prova la determinazione degli alleati”.

Una strategia che, secondo il presidente del Comitato militare, “mira a minare la fiducia e a indebolire la nostra unità”. Ma l’effetto, ha concluso, è l’opposto di quello sperato da Mosca: “Voglio essere chiaro: questi tentativi non ci stanno dividendo. Stanno affinando i nostri strumenti, rendendoci molto più uniti e determinati”.

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