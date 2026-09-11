Napoli, il Generale Luongo abbraccia la famiglia del carabiniere Centonze: “L’Arma non vi lascerà soli”

Napoli ha vissuto un momento di profonda commozione durante la cerimonia di avvicendamento al Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”. In questa occasione, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha incontrato i familiari dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Antonio Roberto Centonze, deceduto nel mese di luglio a causa di una grave malattia.

Il gesto del Comandante Generale durante la cerimonia all’“Ogaden”

L’incontro si è svolto nella mattinata del 10 settembre 2026, a margine della cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli.

Il Generale Salvatore Luongo ha voluto dedicare un momento riservato e carico di significato alla famiglia dell’Appuntato Scelto Antonio Roberto Centonze, collega prematuramente scomparso dopo aver affrontato una grave malattia.

L’abbraccio alla moglie e ai tre figli di Antonio Roberto Centonze

Particolarmente toccante è stato l’abbraccio del Comandante Generale alla moglie e ai tre figli del carabiniere scomparso. Un gesto semplice, ma dal forte valore umano e istituzionale, che ha confermato la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ai familiari dei propri militari.

Nel rivolgersi ai cari dell’Appuntato Centonze, il Gen. C.A. Luongo ha espresso parole di profonda partecipazione e sostegno, sottolineando come la grande famiglia dell’Arma non intenda lasciare soli gli affetti di un carabiniere esemplare.

“L’Arma non lascerà soli gli affetti di un carabiniere esemplare”

Il Comandante Generale ha evidenziato il valore del legame che unisce i familiari di Antonio Roberto Centonze all’Istituzione. Un rapporto costruito attorno a una divisa indossata con onore, senso del dovere e appartenenza.

Le parole del Generale Luongo hanno ribadito un principio centrale per l’Arma dei Carabinieri: la vicinanza concreta alle famiglie dei militari, soprattutto nei momenti più difficili. La figura dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Centonze è stata ricordata come quella di un servitore dello Stato che ha rappresentato con dignità e dedizione i valori dell’Istituzione.

Il ricordo di un militare dell’Arma scomparso prematuramente

La morte di Antonio Roberto Centonze, avvenuta nel mese di luglio 2026, ha lasciato un segno profondo tra colleghi, familiari e quanti ne hanno conosciuto il percorso umano e professionale.

Nel contesto solenne della cerimonia al Comando Interregionale “Ogaden”, il ricordo dell’Appuntato Scelto ha assunto un significato ancora più forte: quello di una comunità istituzionale che riconosce il valore dei propri uomini e non dimentica chi ha servito l’Italia con lealtà.

Napoli, l’Arma rinnova il legame con le famiglie dei suoi militari

L’incontro tra il Comandante Generale Luongo e la famiglia Centonze ha rappresentato un momento di intensa partecipazione, nel segno della solidarietà, della memoria e dell’appartenenza.

La presenza del vertice dell’Arma dei Carabinieri accanto alla moglie e ai figli dell’Appuntato Scelto Antonio Roberto Centonze conferma la volontà dell’Istituzione di mantenere vivo il legame con le famiglie dei militari, anche oltre il servizio e nei passaggi più dolorosi della vita.

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