Morto Toni Capuozzo, l’inviato di guerra che salvò un bimbo a Sarajevo

Il giornalismo italiano perde uno dei suoi inviati di guerra più noti. Toni Capuozzo è morto oggi, giovedì 12 novembre 2026, all’età di 77 anni. Storico volto dell’informazione Mediaset, dove era passato dal Tg5 al Tg4 e a Studio Aperto, aveva rivelato meno di un mese fa di essere malato di tumore. Lascia due figli.

«Sì, ho un tumore»: l’ultimo messaggio del 23 ottobre

Era stato lui stesso a rompere il riserbo sulla malattia, il 23 ottobre, con un post sui social: «Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti».

Nello stesso messaggio aveva aggiunto: «Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla. I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile». Il riferimento era ad Alla Tcheranovskaya, traduttrice e interprete di origini russe morta nel dicembre 2025 per un’intossicazione da monossido di carbonio nella palazzina in cui viveva anche il giornalista.

Mentana: «Ciao Toni, amico per sempre». Il cordoglio dei colleghi

Tra i primi a reagire alla notizia è stato Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7, che con Capuozzo aveva condiviso gli anni del Tg5, lo ha salutato sui social con una foto e poche parole: «Ciao Toni, amico per sempre».

Commosso anche il ricordo di Gianluigi Nuzzi, in diretta a Dentro la Notizia: «C’è emozione qui a Mediaset perché per quarant’anni, a tutti noi, ha insegnato il lavoro. L’abbiamo considerato un papà, un nonno sempre capace di raccontare con trasparenza, con quella grande passione». Paolo Liguori ha parlato di «un pezzo di cuore che se ne va».

Da Palmanova all’intervista esclusiva a Borges

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, da padre napoletano e madre triestina, Capuozzo aveva conseguito la maturità classica al liceo «Paolo Diacono» di Cividale del Friuli e la laurea in Sociologia all’Università di Trento.

Al giornalismo era arrivato dopo aver aderito a Lotta Continua, scrivendo per il quotidiano del movimento soprattutto di America Latina. Erano seguite le esperienze nella carta stampata, al quotidiano Reporter e al periodico Panorama. Durante la guerra delle Falkland, nel 1982, ottenne un’intervista esclusiva dallo scrittore Jorge Luis Borges.

Sarajevo, il piccolo Kemal nascosto sotto il giubbotto antiproiettile

Dall’inizio degli anni Novanta, con l’approdo alle reti Mediaset, Capuozzo ha seguito in prima linea i principali conflitti: la ex Jugoslavia, la Somalia, il Medio Oriente, l’Afghanistan.

A quegli anni risale un episodio che va oltre la cronaca. Nel 1992, nei primi mesi dell’assedio di Sarajevo, portò in Italia Kemal, un bambino di pochi mesi rimasto mutilato e orfano di madre dopo un attacco di mortaio delle forze serbe. Era stato il padre ad affidarglielo perché lo allontanasse dalla città. Per superare i controlli, il giornalista lo nascose sotto il proprio giubbotto antiproiettile. Accolto dalla famiglia Capuozzo, il piccolo rimase in Italia per alcuni anni e tornò a Sarajevo a guerra finita.

Il sequestro in Iraq e i diciassette anni di «Terra!»

Nel 2004, durante la guerra in Iraq, Capuozzo venne sequestrato insieme al resto della troupe del Tg5 da miliziani dell’Esercito del Mahdi nei pressi di Najaf.

Vicedirettore del Tg5 fino al 2013, dal 2000 al 2017 ha curato e condotto Terra!, programma di approfondimento nato come rubrica settimanale del Tg5 su Canale 5 e passato poi a Rete 4 sotto la direzione di Videonews. Su Tgcom24 teneva la rubrica Mezzi Toni.

Negli ultimi anni aveva firmato per Mediaset il reportage Il sogno di una cosa (2021), sui cento anni dalla nascita del Partito comunista italiano, e lo speciale Sarajevo 1992-2022 – Ritorno all’inferno, per il trentennale dell’assedio. Il suo ultimo impegno televisivo è stato Giganti – I protagonisti della storia, andato in onda a settembre in prima serata su Rete 4: un ciclo dedicato a Karol Wojtyla, Elisabetta II, John Fitzgerald Kennedy e Leonardo da Vinci. Sempre nel 2026 era stato nominato presidente del consiglio di amministrazione del Mittelfest.

I libri, il teatro e la casa per gli ustionati di Herat

Dalle esperienze da inviato sono nati diversi libri, tra cui Il segreto dei marò e Vite di confine, dedicato alla sua terra d’origine e alla frontiera tra Gorizia e Nova Gorica.

Capuozzo era salito anche sul palcoscenico. Con Mauro Corona e il complesso musicale di Luigi Maieron aveva portato in scena Tre uomini di parola, uno spettacolo i cui proventi finanziarono la costruzione di una casa-alloggio per il centro grandi ustionati di Herat, in Afghanistan.

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