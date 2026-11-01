Giugliano, morto a 42 anni Rosario Palma: militare dell’Esercito, lascia la moglie e due figli

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Il soldato che difendeva la sua terra

Giugliano in Campania perde una delle sue voci più coraggiose. Rosario Palma, militare dell’Esercito Italiano e attivista ambientale, è morto a soli 42 anni, stroncato da un male incurabile contro cui ha lottato con tutte le sue forze. Uno di quei mali, purtroppo, diffusissimi nella terra che per anni aveva cercato di proteggere.

Alla vita in divisa affiancava un impegno costante per la sua città. Un doppio servizio, quello per lo Stato e quello per la comunità, che lo aveva reso un punto di riferimento per i residenti di Ponte Riccio, la zona in cui abitava con la famiglia.

La battaglia per Ponte Riccio

Ponte Riccio è una delle aree più segnate dall’emergenza ambientale che da decenni colpisce l’hinterland a nord di Napoli: roghi tossici e sversamento abusivo di rifiuti sono il quotidiano di chi vive in quel territorio. Rosario Palma non si era mai rassegnato.

Per anni aveva portato avanti le istanze dei cittadini, partecipando in prima persona alle mobilitazioni dei residenti e richiamando l’attenzione delle istituzioni sulle condizioni ambientali della zona e sulle criticità legate agli insediamenti rom. Al centro del suo impegno c’era sempre lo stesso obiettivo: la tutela della salute e il diritto di vivere in un ambiente sicuro.

Una lotta vissuta da cittadino e da padre

La sua non era una battaglia astratta. Lo riguardava da vicino, come cittadino e soprattutto come padre. Ponte Riccio era il luogo in cui aveva scelto di vivere e crescere i suoi figli, ed è per quel luogo che aveva deciso di spendersi, senza mai tirarsi indietro.

La sua scomparsa, per una malattia che troppo spesso colpisce chi vive in queste zone, assume così un significato ancora più amaro per una comunità che da anni chiede risposte.

Il cordoglio e i funerali

Rosario Palma lascia la moglie Simona Sarracino e due figli.

I funerali si terranno lunedì 2 novembre alle ore 12, nella chiesa di San Matteo Apostolo a Giugliano, nel quartiere di Ponte Riccio, lo stesso territorio per cui aveva combattuto fino all’ultimo.

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