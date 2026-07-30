Morto l’appuntato Vincenzo Licata a un anno dalla pensione: lascia la moglie e quattro figli, aperta una raccolta in sua memoria

È venuto a mancare domenica mattina, appuntato scelto qualifica speciale dei Carabinieri, in forza alla Centrale Operativa della Compagnia di Licata, in provincia di Agrigento. Avevaed era ormai prossimo alla pensione.

Vincenzo Licata è morto dopo una grave malattia oncologica scoperta nel mese di maggio di quest’anno. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella famiglia: la moglie Liliana, la figlia minore Chiara e gli altri tre figli, Giuseppe, Giulia ed Erika, anche lei carabiniere.

Per ricordarlo e onorarne la memoria è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe dal titolo “In memoria di Vincenzo”, organizzata da Lorenzo Busini. L’obiettivo indicato sulla piattaforma è di 5.500 euro. Al momento risultano raccolti 10 euro, attraverso 2 donazioni.

Nel testo pubblicato sulla pagina della raccolta, Vincenzo viene descritto come una persona dal cuore generoso, che insieme alla moglie ha dedicato tempo ed energie agli altri. Nella vita lavorativa ha prestato servizio come carabiniere al servizio dei cittadini, mentre nella vita privata ha collaborato con impegno e dedizione con la comunità parrocchiale del Paese.

Secondo quanto riportato dagli organizzatori, per Vincenzo l’aiuto verso il prossimo non era soltanto un gesto occasionale, ma un vero e proprio stile di vita. Proprio per questo è nata l’iniziativa benefica, con l’obiettivo di trasformare il suo ricordo in un gesto concreto di solidarietà.

Tutti i contributi raccolti saranno interamente devoluti all’associazione del progetto tramite bonifico a carico dell’associazione ARCA, realtà che offre assistenza, sostegno alimentare e accoglienza abitativa a migliaia di persone povere.

Gli organizzatori hanno comunicato che, al termine della raccolta, verrà effettuato il bonifico e sarà pubblicata la ricevuta attestante il versamento, così da rendere trasparente la destinazione delle somme raccolte.

La famiglia ringrazia chiunque vorrà partecipare alla donazione e ricorda una frase che Vincenzo ripeteva spesso: “Comunque vada sarà un successo”.

È possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso la pagina GoFundMe dedicata:

Dona su GoFundMe – In memoria di Vincenzo