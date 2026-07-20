Morte durante il fermo a Bologna, i 39 minuti che possono cambiare l’inchiesta: bodycam, spray al capsicum e video dei residenti

I 39 minuti al centro delle indagini

Sono 39 i minuti finiti sotto la lente della Procura di Bologna per ricostruire la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro.

L’intera sequenza è stata in parte registrata dalla bodycam indossata da uno dei due agenti intervenuti, materiale che la Questura ha immediatamente consegnato agli inquirenti. Le immagini rappresentano uno degli elementi investigativi più importanti per comprendere cosa sia accaduto durante le fasi di contenimento dell’uomo, immobilizzato da due poliziotti con il supporto di un residente che aveva richiesto l’intervento al numero unico di emergenza 112.

La linea del Viminale: «Massima trasparenza»

La vicenda è arrivata rapidamente ai vertici del Ministero dell’Interno. Dopo la notizia del decesso, il capo della Polizia Vittorio Pisani si è confrontato con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Dal Viminale è stata ribadita una linea di piena collaborazione con la magistratura, con la volontà di mettere a disposizione ogni elemento utile all’accertamento dei fatti. La parola d’ordine è trasparenza, in una vicenda destinata ad attirare particolare attenzione pubblica e mediatica.

Non solo bodycam: acquisiti anche i video girati dai residenti

Oltre alle registrazioni della bodycam, gli investigatori stanno acquisendo e analizzando anche i filmati realizzati da alcuni residenti presenti durante l’intervento.

Le immagini amatoriali potrebbero consentire di osservare la scena da prospettive differenti rispetto a quella degli operatori di polizia, offrendo ulteriori elementi utili per ricostruire con precisione la successione degli eventi.

Il confronto tra i diversi filmati, le testimonianze raccolte e le comunicazioni registrate dalle centrali operative sarà uno dei passaggi più delicati dell’inchiesta.

Lo spray al capsicum tra gli elementi sotto esame

Tra gli aspetti oggetto di verifica figura l’utilizzo dello spray urticante a base di capsicum, impiegato dagli agenti durante le operazioni di contenimento.

Gli investigatori stanno cercando di accertare se il suo utilizzo possa aver avuto un ruolo nelle condizioni che hanno preceduto il decesso. Al momento non esistono evidenze definitive in questa direzione e saranno gli accertamenti medico-legali a fornire eventuali risposte.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla presenza di possibili patologie pregresse, condizioni di fragilità o reazioni individuali che potrebbero aver inciso sul quadro clinico del 42enne.

La Procura valuta il percorso dell’inchiesta

Resta ancora da definire il modello investigativo che verrà adottato dalla Procura di Bologna.

Tra le ipotesi al vaglio vi sono l’apertura di un fascicolo conoscitivo, un procedimento contro ignoti oppure l’iscrizione degli operatori coinvolti come atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili, a partire dall’autopsia.

Nel frattempo gli inquirenti hanno già avviato la raccolta di documentazione, testimonianze e materiale video.

Dalla chiamata al 112 all’arrivo dei soccorsi: la cronologia

Secondo la ricostruzione emersa nelle prime ore dell’inchiesta, tutto avrebbe avuto inizio alle 12.15, quando una pattuglia del commissariato Bolognina è arrivata in via Italo Svevo dopo diverse segnalazioni relative a una persona descritta come particolarmente agitata.

Gli investigatori acquisiranno anche le registrazioni delle telefonate giunte al 112 per verificare il contenuto delle richieste di intervento e ricostruire in modo dettagliato la gestione operativa della segnalazione.

Anche il 118 apre una verifica interna

Parallelamente all’inchiesta della magistratura, l’Azienda sanitaria ha avviato una indagine interna per ricostruire tutte le procedure sanitarie adottate durante l’emergenza.

Secondo quanto comunicato dall’Ausl, alle 12.53 è arrivata sul posto l’automedica Bologna 101, partita dall’ospedale Maggiore alle 12.42 dopo una richiesta di supporto sanitario formulata alcuni minuti prima dal personale della Croce Rossa presente in via Svevo.

Sarà proprio la ricostruzione della catena dei soccorsi a rappresentare uno degli aspetti più approfonditi dagli accertamenti interni.

L’autopsia resta il passaggio decisivo

L’esame autoptico viene considerato il punto chiave dell’intera vicenda. Dovrà chiarire le cause esatte della morte e verificare se il decesso sia stato provocato da un malore improvviso oppure da una combinazione di fattori che gli investigatori stanno ancora cercando di definire.

Gli accertamenti dovranno inoltre verificare eventuali condizioni sanitarie pregresse e ogni elemento utile a comprendere il quadro clinico della vittima nei momenti precedenti al decesso.

Cresce l’attenzione sul caso

La morte del 42enne ha provocato forte attenzione a Bologna e nel quartiere Pilastro, dove amici, conoscenti e residenti chiedono che venga fatta piena luce sull’accaduto.

Anche le istituzioni locali hanno seguito con attenzione gli sviluppi della vicenda, sottolineando la necessità di una ricostruzione completa e rigorosa dei fatti.

Mentre proseguono le acquisizioni di documenti, video e testimonianze, gli investigatori concentrano il lavoro su tre elementi considerati determinanti: le immagini della bodycam, i filmati realizzati dai residenti e i risultati dell’autopsia. Saranno questi gli strumenti destinati a chiarire cosa sia realmente accaduto nei 39 minuti che precedono la morte di Abderrahim Fakir.

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