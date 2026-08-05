Muore in ambulanza dopo la fuga con i carabinieri: usato anche il Taser durante il fermo. Procura indaga sulle cause del decesso

Accertamenti sulla morte di Oleksandr Muravskyi

È stata eseguita nel pomeriggio l’autopsia sul corpo di Oleksandr Muravskyi, 35 anni, cittadino di origine ucraina residente in Polonia, morto domenica mattina in ambulanza durante il trasferimento al Pronto soccorso di Senigallia.

L’esame autoptico è stato affidato a un consulente medico legale del Dipartimento di Medicina Legale dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche di Ancona, nominato dalla Procura. Al momento non sono ancora noti gli esiti dell’accertamento.

Secondo quanto reso noto dalla Procura di Ancona, all’autopsia era presente soltanto il consulente incaricato dall’autorità giudiziaria, senza rappresentanti delle parti.

La fuga in Bmw tra Pesarese e Senigallia

Muravskyi si trovava in Italia in vacanza con la famiglia a Rimini. Domenica mattina, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si era reso protagonista di manovre pericolose alla guida di una Bmw tra il Pesarese e Senigallia.

L’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dei carabinieri, dando vita a una fuga ad alta velocità. Dopo l’inseguimento da parte di una pattuglia del Norm dei carabinieri, il 35enne avrebbe abbandonato l’auto a Senigallia, cercando poi di proseguire la fuga a piedi.

Il blocco, la colluttazione e l’uso del Taser

Appena sceso dalla vettura, i militari sono riusciti ad ammanettarlo a un polso, mentre l’uomo, secondo quanto riferito dalla Procura, continuava a opporsi e ad agitarsi con forza.

In quel momento uno dei carabinieri ha esploso un colpo con il Taser in dotazione. La scarica, tuttavia, non sarebbe riuscita a contenere Muravskyi, che sarebbe riuscito a fuggire ancora per alcuni metri.

A distanza, il 35enne è stato poi fermato da una seconda pattuglia dei carabinieri, raggiunta poco dopo dai militari della prima. Sul posto è intervenuta anche una Volante del Commissariato di Polizia di Senigallia.

La richiesta del 118 e il decesso in ambulanza

Dopo essere stato bloccato e ammanettato, è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, perché l’uomo continuava ad agitarsi violentemente. Sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante quelle fasi Muravskyi avrebbe anche ferito un militare con un morso.

Il 35enne è stato quindi sedato e caricato sull’ambulanza per essere trasferito al Pronto soccorso di Senigallia. Il decesso è avvenuto poco prima dell’arrivo in ospedale.

La Procura: verifiche sul Taser e sulla causa della morte

La Procura di Ancona, guidata da Monica Garulli, procede nelle forme previste dall’articolo 335, comma 1 bis.1, del codice di procedura penale, per “attività d’indagine in presenza di cause di giustificazione”, in particolare l’adempimento di un dovere.

Sono in corso accertamenti tecnici per chiarire se e come il Taser abbia funzionato e quale sia stata la reale causa della morte di Oleksandr Muravskyi.

L’autopsia rappresenta ora un passaggio decisivo per ricostruire gli ultimi momenti di vita del 35enne e stabilire se il decesso sia collegato alla colluttazione, all’uso del Taser, alla sedazione, ad altre condizioni fisiche o a una combinazione di fattori che saranno valutati dai consulenti incaricati.

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