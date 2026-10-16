Moab, la “madre di tutte le bombe” torna sul tavolo di Trump: cosa può fare davvero contro l’Iran

Il Pentagono sta aggiornando i piani d’attacco contro l’Iran e, tra le opzioni messe sul tavolo del presidente, c’è anche la Gbu-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, l’ordigno che da oltre vent’anni il mondo conosce come Moab, la “madre di tutte le bombe”. A rivelarlo è la Cnn, secondo cui i nuovi piani prevedono il possibile impiego dell’arma contro infrastrutture energetiche e siti militari della Repubblica islamica. La decisione finale spetta a Donald Trump, che dovrà stabilire se riprendere le operazioni militari prima o dopo le elezioni di metà mandato del 3 novembre.

L’arma convenzionale più potente dell’arsenale americano

La Moab è il più potente ordigno non nucleare in dotazione alle forze armate statunitensi. L’acronimo ufficiale rimanda alla “Massive Ordnance Air Blast”, ma è la portata dell’esplosione a giustificare il soprannome con cui è diventata celebre. Gran parte delle informazioni pubbliche sull’arma risale a un articolo del 2008 della Eglin Air Force Base, in Florida, pubblicato per celebrare i cinque anni dal primo test.

Lo sviluppo è stato avviato dall’Air Force nel 2002, mentre la produzione è affidata a Dynetics, azienda con sede in Alabama. Secondo il portale di informazione militare Daegal, ogni esemplare costa circa 16 milioni di dollari.

Nata per l’Iraq, mai sganciata su Saddam

La Moab fu progettata in vista della seconda guerra del Golfo contro l’Iraq di Saddam Hussein. Il primo test risale all’11 marzo 2003, a pochi giorni dall’inizio dell’invasione, ma l’ordigno non venne mai impiegato sul campo. L’allora segretario alla Difesa Donald Rumsfeld sostenne comunque che la sola esistenza della bomba avesse avuto un effetto deterrente, contribuendo a far capitolare il regime di Baghdad prima del previsto.

Il precedente afghano del 2017

Il primo e finora unico impiego operativo è avvenuto il 13 aprile 2017, durante il primo mandato di Trump alla Casa Bianca. L’aviazione americana sganciò la Moab in Afghanistan contro una rete di tunnel utilizzata dallo Stato islamico. Il bilancio fu di 36 miliziani dell’Isis uccisi e dell’obiettivo completamente distrutto.

Come funziona: 9,8 tonnellate guidate dal Gps

Secondo le schede tecniche diffuse da Eglin, la bomba è lunga circa 9 metri e pesa 9,8 tonnellate. Non viene lanciata da un bombardiere tradizionale, ma da un MC-130, l’aereo da trasporto per operazioni speciali. L’ordigno è fissato su una “base” mobile che, una volta rilasciata dalla rampa di carico, si separa grazie a un paracadute. Da quel momento la Moab prosegue la corsa verso il bersaglio con l’ausilio di quattro ali direzionali, guidata da un segnale Gps, ed esplode poco prima di toccare il suolo.

Un’onda d’urto che si estende per oltre un chilometro e mezzo

Il corpo della bomba è racchiuso in un involucro di alluminio molto sottile, scelto proprio per massimizzare l’effetto dell’esplosione e ampliarne il raggio. Al momento della detonazione delle sue 8 tonnellate di esplosivo, l’onda d’urto si propaga per più di un chilometro e mezzo in ogni direzione. Definita anche “bunker-busting” bomb, la Moab è pensata soprattutto per distruggere tunnel, vie di comunicazione e infrastrutture sotterranee, ambito in cui ha già dimostrato la propria efficacia in Afghanistan.

Pickaxe Mountain nel mirino: un solo colpo per chiudere la guerra

Stando alle fonti citate dalla Cnn, il ricorso alla Gbu-43/B sarebbe stato prospettato a Trump dal Pentagono nel quadro di nuovi raid contro il regime degli ayatollah. Tra i bersagli presi in esame spicca la montagna Pickaxe, il grande complesso bunkerizzato che ospita un sito collegato al programma nucleare iraniano.

Il ragionamento che circola a Washington è quello di un singolo attacco dagli effetti “devastanti” che permetta agli Stati Uniti di dichiarare subito dopo la vittoria militare e di aprire così una via d’uscita dal conflitto. Un’opzione che si inserisce in un contesto già segnato da attacchi Houthi contro Riad, con l’aeroporto e strutture Aramco colpiti, e da stime di Moody’s secondo cui la guerra in Iran è costata finora circa 2mila dollari a ogni famiglia americana.

La risposta russa: la Foab, “padre di tutte le bombe”

Al primato americano si contrappone la Foab, la bomba termobarica sviluppata dalla Russia. Il funzionamento è in due fasi: l’ordigno disperde prima una nube di idrocarburi esplosivi nell’area circostante, poi la innesca, generando un’onda d’urto di proporzioni enormi. Conosciuta anche come “bomba a vuoto”, la Foab polverizza le strutture nel raggio d’azione e uccide per l’enorme calore prodotto dalla combustione. Come la Moab, non lascia contaminazione radioattiva a lungo termine, elemento che la colloca comunque nel novero delle armi convenzionali, pur con una potenza distruttiva che si avvicina alla soglia nucleare.

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