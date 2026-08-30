Missione in Kuwait, ma era in Italia per le feste: ufficiale condannato a risarcire la Difesa

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(di Avv. Umberto Lanzo)

La Corte dei Conti riconosce il danno erariale e il danno all’immagine per il Ministero

Risultava formalmente in missione in Kuwait, ma secondo gli accertamenti era rientrato in Italia per quasi un mese, proprio nel periodo compreso tra Natale e Capodanno. Una vicenda che, a distanza di anni, si è chiusa davanti alla Corte dei Conti con una condanna al risarcimento in favore del Ministero della Difesa.

La Sezione giurisdizionale per la Puglia ha condannato un ufficiale dell’Aeronautica Militare, all’epoca dei fatti con il grado di colonnello, al pagamento di 13.500,51 euro. La cifra comprende sia le somme ritenute indebitamente percepite per il servizio all’estero, sia il danno all’immagine arrecato all’amministrazione militare.

Al centro del giudizio c’è un periodo ben preciso: dal 15 dicembre 2016 al 14 gennaio 2017. Per quei 31 giorni, l’ufficiale risultava in servizio presso la rappresentanza militare italiana in Kuwait. Per i giudici contabili, però, si trovava in Italia senza aver comunicato l’assenza, senza risultare in licenza e senza un ordine di missione che ne giustificasse il rientro.

Gli statini indicavano la presenza all’estero

Il passaggio decisivo della sentenza riguarda gli statini riepilogativi delle presenze, compilati per i mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017. In quei documenti non compariva alcuna assenza dal servizio in Kuwait.

Secondo la Corte, la mancata indicazione dell’assenza ha consentito l’erogazione di emolumenti e indennità collegati alla permanenza all’estero. Il danno patrimoniale è stato quantificato in 8.500,51 euro, pari alle somme riconosciute per i 31 giorni oggetto di contestazione.

Non si sarebbe trattato, secondo i giudici, di una semplice irregolarità amministrativa. La redazione degli statini, con l’indicazione della presenza presso la sede estera, è stata ritenuta una condotta idonea a integrare una falsa attestazione della presenza in servizio, con conseguente danno per l’amministrazione.

Il rientro in Italia e gli elementi raccolti

La presenza dell’ufficiale in Italia è stata ricostruita attraverso una serie di elementi documentali e investigativi. Tra questi, i biglietti aerei, le movimentazioni bancarie effettuate sul territorio nazionale e la registrazione di un accesso presso una base dell’Aeronautica Militare in Puglia.

Secondo quanto emerso nel giudizio, non risultavano autorizzazioni formali al rientro, né ordini di missione, né comunicazioni idonee a giustificare l’assenza dalla sede estera. Le verifiche svolte presso gli uffici competenti non hanno fatto emergere documentazione utile a dimostrare una missione regolarmente disposta in Italia.

Un elemento considerato particolarmente significativo riguarda un precedente episodio del 2015, nel quale l’ufficiale aveva seguito la procedura formale prevista per il rientro in Patria per ragioni di servizio. Per la Corte, questo dato conferma la piena conoscenza delle regole da seguire in casi analoghi.

La difesa: rientro legato ad attività di coordinamento

Nel corso del giudizio, la difesa ha sostenuto che la permanenza in Italia fosse collegata ad attività di coordinamento tra autorità militari italiane e kuwaitiane, nell’ambito dell’addestramento di piloti stranieri presso la scuola di volo militare di Galatina.

Secondo questa ricostruzione, il rientro non sarebbe stato finalizzato a sottrarsi al servizio, ma rispondeva a esigenze operative. I legali hanno inoltre richiamato l’esistenza, in ambito militare, di prassi non sempre formalizzate, con missioni talvolta autorizzate anche verbalmente o mediante comunicazioni non protocollate.

La Corte dei Conti, tuttavia, non ha ritenuto provata questa tesi. Dagli atti è risultata una sola presenza documentata presso la base di Galatina: due ore, il 10 gennaio 2017, dalle 12 alle 14. Una fascia oraria che la sentenza indica come normalmente coincidente con la pausa pranzo.

Anche le modalità di accesso alla struttura sono state valutate negativamente: l’ingresso sarebbe avvenuto con un pass visitatore, circostanza ritenuta poco compatibile con lo svolgimento di una missione ufficiale.

Il processo militare e la prescrizione

La vicenda aveva avuto anche un precedente sviluppo davanti alla magistratura militare. In primo grado, il Tribunale Militare di Napoli aveva condannato l’ufficiale a otto anni di reclusione militare e alla pena accessoria della rimozione dal grado, nell’ambito dell’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato.

La decisione penale non è però diventata definitiva. In appello, la Corte militare ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La prescrizione del reato non ha tuttavia impedito alla Corte dei Conti di valutare autonomamente la vicenda sul piano della responsabilità amministrativo-contabile. Il giudice contabile, infatti, può esaminare gli atti raccolti in sede penale e utilizzarli nel proprio giudizio, purché nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

Per i giudici non fu una semplice leggerezza

Uno dei punti più delicati della sentenza riguarda la qualificazione della condotta. La difesa aveva escluso il dolo, sostenendo che al massimo si potesse parlare di una gestione informale o di una leggerezza procedurale.

La Corte ha invece ritenuto provata una condotta dolosa. A pesare sono stati il grado rivestito, la conoscenza delle procedure interne, l’assenza di richieste formali di licenza o missione e, soprattutto, la compilazione degli statini come se il servizio in Kuwait fosse stato regolarmente prestato.

Per i giudici, un ufficiale superiore non poteva non conoscere gli obblighi connessi alla gestione delle assenze, delle missioni e delle autorizzazioni. La condotta è stata quindi letta come consapevole e idonea a procurare un beneficio economico non spettante.

Il risarcimento alla Difesa

La somma riconosciuta alla Difesa è composta da due voci.

La prima riguarda il danno patrimoniale, pari a 8.500,51 euro, calcolato sugli emolumenti e sulle indennità percepite nel periodo in cui l’ufficiale risultava in servizio in Kuwait pur trovandosi, secondo gli accertamenti, in Italia.

La seconda riguarda il danno all’immagine, liquidato in 5.000 euro. La Procura contabile aveva chiesto un importo più alto, ma il collegio ha ritenuto congrua una quantificazione equitativa inferiore.

Nel riconoscere questa voce di danno, la Corte ha valorizzato la particolare posizione dell’ufficiale, il dovere di rigore imposto dal grado e l’effetto negativo prodotto sul prestigio dell’amministrazione militare. Anche senza una rilevante esposizione mediatica, secondo i giudici la vicenda ha avuto un impatto negativo all’interno dell’ambiente militare, anche per effetto delle indagini e delle testimonianze rese nel procedimento penale.

La condanna e gli interessi

La Corte dei Conti ha quindi disposto la condanna al pagamento di 13.500,51 euro in favore del Ministero della Difesa. La quota relativa al danno patrimoniale dovrà essere rivalutata secondo gli indici Istat a partire da gennaio 2017 fino alla data della decisione.

Sulla somma complessiva, come rivalutata, matureranno inoltre gli interessi legali fino al soddisfo. L’ufficiale è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.

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