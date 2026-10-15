«Vi ammazzo e brucio la caserma»: minacce ai carabinieri, ma per il 27enne scatta solo la denuncia

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Un normale posto di controllo si è trasformato in una sequenza di insulti, minacce di morte e promesse di incendiare la caserma. È successo a Mondragone, in provincia di Caserta, nel tardo pomeriggio del 12 ottobre, quando i carabinieri del Reparto Territoriale hanno fermato un 27enne del posto alla guida di un ciclomotore. Al termine dell’intervento, però, per il giovane non sono scattate le manette: è stato denunciato in stato di libertà per minaccia e violenza a pubblico ufficiale.

Il controllo stradale e l’escalation

I militari stavano procedendo all’identificazione del conducente e alla contestazione di alcune violazioni al Codice della strada quando, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 27enne avrebbe perso il controllo. Prima avrebbe rivolto agli operanti minacce di morte, poi avrebbe alzato il tiro, promettendo di dare alle fiamme la caserma.

Un comportamento che, allo stato degli atti, gli è costato la denuncia per i reati di minaccia e violenza a pubblico ufficiale. Il ciclomotore su cui viaggiava è stato sequestrato e affidato a una ditta convenzionata.

Già sottoposto a misura cautelare

Il dettaglio che rende il caso più delicato è la posizione del giovane: al momento del controllo era infatti già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, una misura cautelare che prevede la firma periodica presso gli uffici delle forze dell’ordine.

Proprio per questo i carabinieri, oltre a informare l’Autorità giudiziaria competente, hanno chiesto una valutazione sull’eventuale aggravamento della misura già in corso, alla luce della condotta contestata durante il controllo.

Nessun arresto: cosa prevede ora la procedura

Va sottolineato che il 27enne non è stato arrestato. La denuncia in stato di libertà significa che il giovane è tornato a casa al termine delle formalità, in attesa delle decisioni della magistratura. Sarà ora il giudice a stabilire se le minacce rivolte ai militari giustifichino un irrigidimento della misura cautelare a cui era già sottoposto.

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