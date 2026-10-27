Militari in città per garantire la sicurezza? Perché l’esercito nelle strade non è la vera soluzione

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La militarizzazione degli spazi pubblici

La progressiva militarizzazione degli spazi pubblici è una questione che la politica italiana continua a eludere, preferendo risposte immediate a una riflessione sulle conseguenze di lungo periodo. I recenti fatti di Milano, e le reazioni che hanno accompagnato la prima applicazione del Decreto Sicurezza, ripropongono un interrogativo essenziale: fino a che punto è ragionevole affidare alle Forze Armate compiti che appartengono alla sfera della pubblica sicurezza?

Il dibattito ha diviso la politica tra rassicurati, entusiasti e amareggiati. Ma prima di esaminare queste posizioni occorre riconoscere un dato: da anni, soprattutto a causa della grave carenza di personale nelle Forze di Polizia, assistiamo a una forma di «militarizzazione debole» delle città. Una misura concepita come straordinaria è diventata progressivamente ordinaria, senza che a questa trasformazione abbia corrisposto un piano credibile per rafforzare gli organici, l’organizzazione e le capacità operative delle istituzioni competenti.

Sicurezza e Difesa: il valore della specializzazione

Il rischio è che l’assuefazione alla presenza dei militari nello spazio pubblico finisca per legittimare stabilmente una sovrapposizione di funzioni che l’ordinamento mantiene distinte per ragioni precise. Sicurezza e Difesa rispondono a missioni differenti, fondate su competenze, formazione e modalità operative specifiche. Non si tratta di difendere prerogative corporative, ma di riconoscere il valore della specializzazione.

Il fronte degli amareggiati e il paradosso dei nuovi poteri

In questo quadro, particolarmente interessante è il fronte degli amareggiati, diviso tra posizioni apparentemente inconciliabili. Da una parte quanti contestano l’efficacia del ricorso ai militari nelle strade, ritenendolo soprattutto una risposta simbolica, utile a rassicurare l’opinione pubblica più che a risolvere le cause dell’insicurezza. Dall’altra il ministro della Difesa Guido Crosetto, che si è dichiarato «deluso e preoccupato» per il mancato riconoscimento di poteri di polizia ai soldati impiegati nei servizi di sicurezza, considerandoli «inermi e in pericolo».

La preoccupazione per l’incolumità dei militari è certamente fondata e merita la massima attenzione. Ma la soluzione prospettata solleva un paradosso: per rendere più efficace una presenza che dovrebbe essere eccezionale, si propone di attribuirle ulteriori funzioni, rafforzando proprio quella sovrapposizione istituzionale che suscita le maggiori perplessità.

La professionalità non si trasferisce per decreto

Soprattutto, si rischia di trascurare un elemento decisivo: la professionalità non si trasferisce per decreto. Non sono le manette, il taser o l’attribuzione di nuovi poteri a definire la capacità di esercitare funzioni di pubblica sicurezza. Sono la preparazione specialistica, l’addestramento continuo, la conoscenza delle procedure e l’esperienza maturata in contesti operativi specifici.

Le Forze Armate rappresentano un patrimonio di competenze di altissimo livello, ma orientate a una missione diversa da quella delle Forze di Polizia. Confondere questi ambiti non significa valorizzare le professionalità, bensì rischiare di impiegarle al di fuori del contesto per il quale sono state formate.

Un esempio può chiarire il concetto. Se, per carenza di neurochirurghi, affidassimo un intervento al cervello a un cardiochirurgo, nessuno ne metterebbe in discussione la preparazione o l’abilità nell’utilizzo del bisturi. Ma sarebbe irragionevole aspettarsi le stesse garanzie offerte da uno specialista della disciplina richiesta. Il problema non è la qualità del professionista, ma la corrispondenza tra competenze e responsabilità.

Il rafforzamento strutturale delle Forze di Polizia

Se la carenza di personale costituisce la ragione principale del ricorso ai militari, la risposta non può essere la progressiva estensione dei loro compiti. Deve essere il rafforzamento strutturale delle Forze di Polizia, attraverso assunzioni, formazione, investimenti e una migliore organizzazione del lavoro.

Le misure straordinarie possono essere necessarie, ma devono conservare un carattere temporaneo e accompagnarsi a una strategia che ne renda possibile il superamento. Altrimenti, l’emergenza smette di essere una condizione da risolvere e diventa un sistema di governo.

La vera sfida della sicurezza

I fatti di Milano richiedono risposte ferme, ma non autorizzano a confondere la visibilità della sicurezza con la sua efficacia. Uno Stato forte non è quello che moltiplica indefinitamente le uniformi nelle strade, bensì quello che rende le proprie istituzioni capaci di assolvere pienamente alle rispettive funzioni.

La vera sfida non è abituare i cittadini alla presenza dei militari nelle città, ma creare le condizioni perché quella presenza non sia più necessaria.

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