Militari che fanno politica nel partito di Vannacci, la precisazione della Procura militare: nessuna indagine per ricostituzione del partito fascista

Accertamenti preliminari dopo l’esposto del Sindacato dei Militari

La vicenda nasce da un esposto presentato dal Sindacato dei Militari alla Procura militare di Roma, guidata dal procuratore Marco De Paolis, sulla posizione di alcuni appartenenti alle Forze Armate che avrebbero aderito o ricoperto ruoli all’interno della struttura organizzativa di Futuro Nazionale.

La Procura militare ha avviato accertamenti preliminari, non una formale indagine con iscrizione nel registro delle notizie di reato. L’attività riguarda, secondo quanto precisato, la posizione di appartenenti alle Forze Armate “all’interno della struttura organizzativa di Futuro Nazionale”.

L’obiettivo dell’Ufficio è verificare “l’eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare”.

I militari citati nell’esposto

Secondo quanto emerso, sarebbero almeno due i militari indicati nell’esposto del Sindacato dei Militari. Si tratterebbe di due sottufficiali, entrambi esponenti di sindacati di categoria.

Il Sindacato ha chiesto ai magistrati militari di valutare se, anche attraverso la loro attività sindacale, questi militari possano svolgere attività politica in favore o all’interno di Futuro Nazionale, violando il dovere di neutralità previsto per il personale militare.

La richiesta contenuta nell’esposto sarebbe inoltre quella di estendere le verifiche anche ad eventuali altri soggetti che dovessero risultare coinvolti nella struttura organizzativa del partito.

Il punto, dunque, non riguarda una contestazione penale già formulata, ma la necessità di chiarire se la presenza di militari in servizio in ruoli politici organizzati possa assumere rilievo per la giurisdizione militare.

La precisazione: nessuna indagine su Vannacci per ricostituzione del partito fascista

Dopo alcune ricostruzioni giornalistiche, è arrivata una precisazione netta: la Procura militare di Roma non ha avviato alcuna indagine nei confronti del generale Roberto Vannacci per la presunta ricostituzione del partito fascista.

La stessa Procura non ha indicato tale ipotesi come oggetto degli accertamenti disposti. Nel motivare la decisione, l’Ufficio ha spiegato di aver ritenuto opportuno svolgere “accertamenti preliminari tesi a chiarire in quale contesto debbano essere inquadrati i fatti e a verificare la sussistenza di eventuali fattispecie di interesse di questo Ufficio”.

La Procura ha inoltre rilevato che “la genericità di quanto evidenziato non consente – allo stato – di procedere a formali iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cpp”.

Si tratta di un passaggio centrale: allo stato non risulta alcuna formale iscrizione nel registro delle notizie di reato e non risulta avviata un’indagine penale nei confronti di Vannacci per la ricostituzione del partito fascista.

Nell’esposto nessun riferimento alla legge Scelba

Altro elemento rilevante riguarda il contenuto dell’esposto presentato alla Procura militare. Secondo la precisazione, nel documento del Sindacato dei Militari non viene formulata alcuna ipotesi di ricostituzione del partito fascista e non viene fatto alcun riferimento alla legge Scelba.

Gli accertamenti riguardano quindi un perimetro diverso: non la contestazione di una presunta ricostituzione del partito fascista, ma la verifica della posizione di militari in servizio che avrebbero rapporti con la struttura politica di Futuro Nazionale.

La distinzione è sostanziale, perché cambia il piano della vicenda: da una presunta ipotesi penale di forte impatto pubblico a un’attività preliminare volta a comprendere se esistano condotte rilevanti per la giurisdizione militare.

Il nodo giuridico: politica, neutralità e status militare

Il tema centrale resta il rapporto tra militari in servizio, attività politica e dovere di neutralità.

Il personale militare gode, come ogni cittadino, dei diritti costituzionali, ma è soggetto anche a doveri specifici legati alla funzione ricoperta, alla disciplina e all’imparzialità delle Forze Armate. Il punto da chiarire è se l’eventuale assunzione di incarichi o ruoli all’interno di una struttura politica possa entrare in conflitto con tali obblighi.

L’esposto del Sindacato dei Militari chiede proprio una valutazione su questo aspetto: se la partecipazione di appartenenti alle Forze Armate alla struttura di Futuro Nazionale possa configurare una violazione del principio di neutralità, anche in relazione all’eventuale uso dell’attività sindacale come canale di iniziativa politica.

La posizione dell’avvocato Giorgio Carta

Sulla vicenda è intervenuto anche l’avvocato Giorgio Carta, difensore del generale Roberto Vannacci, che ha escluso la configurabilità di reati nei fatti descritti.

Secondo Carta, dagli aggiornamenti di stampa risulterebbe che gli accertamenti della Procura militare riguardano il fatto che alcuni militari in servizio ricoprirebbero cariche in seno a Futuro Nazionale. Per il legale, tuttavia, “nei fatti descritti non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare”.

L’avvocato ha aggiunto che l’eventuale questione potrebbe porsi, al massimo, sul piano disciplinare, ma non certamente su quello penale, “in assenza di una specifica norma incriminatrice”.

Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa

Carta ha poi affrontato il profilo normativo e giurisprudenziale, sostenendo che nessuna disposizione di legge vieta espressamente a un militare in servizio di assumere un incarico all’interno di un partito politico.

Secondo il legale, tale divieto sarebbe stato ricavato in via interpretativa dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5845 del 2017. Una conclusione che Carta ha dichiarato di non condividere e che, a suo avviso, non rappresenterebbe l’unico orientamento della giurisprudenza amministrativa.

In senso diverso, ha ricordato le pronunce del Tar Umbria n. 409 del 2011 e del Tar Piemonte n. 1127 del 2016, quest’ultima successivamente riformata dal Consiglio di Stato.

Anche seguendo l’interpretazione più restrittiva, secondo la difesa, l’eventuale violazione non potrebbe comunque trasformarsi automaticamente in illecito penale senza una norma incriminatrice precisa.

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