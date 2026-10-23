«Senza spray, taser e fascette»: Crosetto sui 500 militari a Milano e perché aveva chiesto i poteri di polizia

Ha aspettato volutamente 48 ore, poi ha deciso di mettere tutto per iscritto. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto su X con un lungo post per rispondere alle ricostruzioni giornalistiche che, nei giorni scorsi, hanno raccontato il braccio di ferro interno al governo sull’invio di altri 500 militari a Milano e sui poteri da attribuire ai soldati impiegati nell’operazione Strade Sicure.

Il tono è quello di chi si sente colpito nel merito e nel metodo. Crosetto parla di “ricostruzioni un po’ semplificate e lontane dalla realtà” e di una “superficialità giornalistica diffusa” che, a suo dire, avrebbe fatto passare un’idea distorta: quella di un Paese che, “grazie ad un intervento salvifico della Provvidenza ed alla saggezza dell’Interno”, avrebbe scampato in extremis “un tentativo di golpe militare”. Una lettura che il ministro definisce senza mezzi termini una “surreale mistificazione della realtà”.

Il contesto: i disordini di Milano e il decreto sicurezza

La polemica nasce dalle violenze che hanno colpito il centro di Milano nel fine settimana del 17 e 18 ottobre, con vetrine distrutte, negozi saccheggiati e scontri tra Duomo, via Torino, via Dante e corso Garibaldi. La risposta del governo è arrivata con un decreto legge approvato in Consiglio dei ministri che, tra le altre misure, ha previsto il potenziamento di Strade Sicure con 500 militari in più destinati al capoluogo lombardo fino al 31 dicembre.

Secondo le ricostruzioni di diversi quotidiani, nella bozza iniziale era stata ipotizzata l’attribuzione ai soldati di funzioni di polizia giudiziaria, compresa la facoltà di procedere all’arresto in flagranza. La norma è poi saltata dal testo finale. La stampa ha attribuito lo stop alle perplessità del Viminale, alle resistenze dei sindacati di polizia e soprattutto ai rilievi degli uffici del Quirinale sulla separazione tra funzioni militari e funzioni di pubblica sicurezza. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Milano, ha confermato che i 500 militari “avranno la massima mobilità sul territorio, come già avviene” in altre città, ma senza poteri aggiuntivi.

È da qui che parte la replica di Crosetto.

“I militari facciano i militari”: la premessa del ministro

Prima di entrare nel merito, Crosetto ricorda una posizione che sostiene da tempo e che, sottolinea, ha ripetuto “in ogni sede possibile, parlamentare, pubblica, istituzionale”: “i militari dovrebbero fare i militari e le forze di polizia le forze di polizia”.

Il ministro rivendica anche di aver proposto più volte una soluzione strutturale: sostituire gradualmente i 6.800 militari di Strade Sicure con 10.000 carabinieri ausiliari, “preparati e formati per la sicurezza e in possesso anche dei poteri di PG, utili a reprimere reati in flagranza”. Una proposta che, ricorda, gli è costata critiche: “Su questo sono stato anche attaccato perché sembrava non fossi abbastanza interessato alla sicurezza mentre era esattamente il contrario, la volevo efficiente, efficace e diffusa”.

Nonostante questa linea, “di fronte ad un’ulteriore richiesta di aiuto, la Difesa ha risposto di sì, come sempre”.

Cosa ha chiesto davvero Crosetto

Il cuore del post è la precisazione su cosa fosse effettivamente sul tavolo. Il ministro spiega di aver chiesto una sola cosa: che i militari schierati avessero “la stessa possibilità di agire e difendersi delle forze di polizia”. “Tutto qui”, scrive. “Nessun potere particolare, eccezionale e golpista se non quello di poter procedere all’arresto in flagranza come un poliziotto o un carabiniere”.

Questa facoltà avrebbe comportato la qualifica di polizia giudiziaria. Ma Crosetto va oltre e ridimensiona anche questo punto: “Non era nemmeno questa la richiesta che ritenevo e ritengo importante”.

La vera priorità, secondo il ministro, era un’altra: dotare i reparti destinati a Milano degli strumenti necessari per affrontare la situazione e della possibilità di usarli.

Spray, taser e fascette: l’elenco di ciò che i soldati non possono fare

Qui Crosetto entra nel concreto, con un elenco che fotografa i limiti operativi dei militari di Strade Sicure:

Spray urticante : “Non possono nemmeno usare uno spray urticante. Non possono neppure averlo”.

: “Non possono nemmeno usare uno spray urticante. Non possono neppure averlo”. Taser : “Non possono usare un taser. Non possono averlo”.

: “Non possono usare un taser. Non possono averlo”. Fascette in velcro per immobilizzare una persona fermata: la possibilità è stata concessa “da poco”, dopo “due anni di richieste”. Ma, precisa il ministro, “solo attorno alle stazioni. Quindi non nelle vie di Milano”.

“Io ho ‘osato’ chiedere che tutto ciò fosse possibile, solo in questa circostanza particolare, di default”, scrive Crosetto, “e cioè senza demandare la concessione di queste possibilità al buon cuore di qualcuno”. L’obiettivo dichiarato era “semplificare, velocizzare e anche restituire un po’ di dignità ad un impegno che, ripeto, non è stato offerto, non è stato voluto ma è stato richiesto!”.

“Nessuna intenzione di militarizzare nulla, anzi il contrario”

Il ministro respinge quindi ogni lettura in chiave di militarizzazione dell’ordine pubblico. Anzi, rovescia la prospettiva: “Di fronte a questa ennesima disponibilità delle Forze Armate ho assistito ad attacchi di chi le vede come ‘concorrenza’ e di chi ha gridato al Golpe”.

Il riferimento alla “concorrenza” sembra rivolto a chi, anche all’interno del comparto sicurezza, ha visto nell’ipotesi dei poteri di PG ai soldati una sovrapposizione con il ruolo delle forze di polizia.

Crosetto chiude con un messaggio che vuole suonare rassicurante: “Le forze armate non vedono l’ora di restituire ogni spazio di ordine pubblico a chi deve occuparsene e non vogliono alcun super potere”. E con un richiamo diretto alla stampa: “Inviterei ad un maggior rispetto ed a maggior serietà nel riportare le richieste di un Ministro che vuole solo che i suoi uomini abbiano le stesse protezioni e la stessa possibilità di difendere se stessi e la città, che hanno quelli che stanno andando ad aiutare. Tutto qui”.

Il nodo che resta aperto

Al di là della polemica con i giornali, il post di Crosetto mette nero su bianco una questione che il mondo militare solleva da tempo: migliaia di soldati impiegati quotidianamente nelle strade italiane con regole d’ingaggio e dotazioni più limitate rispetto agli agenti con cui operano fianco a fianco. I 500 militari in arrivo a Milano, secondo quanto emerso finora, svolgeranno compiti di presidio e pattugliamento misto con le forze dell’ordine, con le stesse regole già in vigore per il resto del contingente Strade Sicure. Il dibattito sulla loro effettiva capacità di intervento, a giudicare dalle parole del ministro, è tutt’altro che chiuso.

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