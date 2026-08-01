Militari italiani nel Golfo, la Difesa respinge le accuse: “Parlamento informato e missioni autorizzate

La presenza di militari italiani in Arabia Saudita e in altri Paesi del Golfo è al centro di un acceso confronto politico e istituzionale. Il caso riguarda il dispiegamento di assetti italiani per la difesa aerea e antimissile nella Regione del Golfo, in un’area segnata da forti tensioni internazionali e dal rischio di attacchi provenienti dall’Iran.

Secondo quanto emerso, sarebbero almeno 700 i militari italiani impegnati nell’area. Una parte del contingente, composta da circa 400 uomini e donne dell’Aeronautica Militare, sarebbe operativa nell’ambito della Task Force Arabia, attiva dalla seconda metà di marzo 2026. Altri circa 300 militari sarebbero presenti negli Emirati Arabi Uniti.

Il dispositivo italiano nella Regione del Golfo

La Task Force Arabia prevede l’impiego di un dispositivo dell’Aeronautica Militare a supporto delle Forze armate e di sicurezza di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein. Il compito assegnato agli assetti italiani è quello di sorvegliare e difendere lo spazio aereo, proteggendo al tempo stesso le forze e gli interessi nazionali presenti nell’area.

Nel dispositivo rientrano anche capacità di difesa aerea e antimissile, tra cui sistemi come le batterie Samp-T e i caccia Eurofighter. In particolare, risultano impiegati quattro Eurofighter, nell’ambito di una presenza militare finalizzata alla protezione dello spazio aereo e alla sicurezza degli assetti schierati.

Il contingente sarebbe stato chiamato a operare in un contesto complesso, nel quale la minaccia di missili e droni ha reso necessario il rafforzamento delle capacità difensive nella regione. La missione è quindi legata alla protezione delle aree in cui sono presenti militari italiani e interessi nazionali.

La posizione del ministro Crosetto

Sul caso è intervenuto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha respinto le accuse di mancata informazione al Parlamento. In una nota diffusa dal Ministero della Difesa, il ministro ha sottolineato che chi oggi contesta la vicenda avrebbe ricevuto informazioni nelle sedi istituzionali, partecipato alle audizioni e votato le relative autorizzazioni.

Secondo Crosetto, il 5 marzo 2026 il Parlamento ha approvato le risoluzioni che autorizzavano il dispiegamento e il rischieramento dei sistemi di difesa aerea e antimissile nella Regione del Golfo. Il ministro ha inoltre ricordato che il 14 luglio le Commissioni Esteri e Difesa del Senato e il 28 luglio la Commissione della Camera hanno prorogato le missioni, confermando e comprendendo un’area che include anche l’Arabia Saudita.

La Difesa chiarisce quindi che non si tratterebbe di una nuova missione, ma del riposizionamento di capacità già esistenti all’interno di un’area già prevista e autorizzata. Tali capacità, secondo quanto precisato, non sarebbero più state in grado di operare dal Kuwait, rendendo necessario il rischieramento in un diverso Paese della stessa regione.

Le comunicazioni alle Camere

Il ministro Crosetto ha richiamato anche il percorso istituzionale seguito dal governo. L’esecutivo, secondo la ricostruzione della Difesa, avrebbe riferito più volte alle Camere: il 2 marzo, il 5 marzo e il 13 maggio.

A queste comunicazioni si sarebbero aggiunte diverse audizioni nelle commissioni competenti. I ministri degli Affari Esteri e della Difesa sono stati auditi il 9 giugno; il Capo di Stato Maggiore della Difesa è intervenuto il 17 giugno; il Comandante del COVI è stato ascoltato il 1° luglio.

Per il Ministero della Difesa, questo percorso dimostrerebbe che le informazioni erano disponibili, pubbliche e illustrate nelle sedi istituzionali. Da qui la contestazione dell’ipotesi secondo cui il Parlamento sarebbe stato tenuto all’oscuro della presenza italiana nell’area.

Il nodo politico: autorizzazioni e trasparenza

Il confronto resta aperto soprattutto sul piano politico. Da una parte, l’opposizione chiede chiarimenti sull’impiego dei militari italiani in Arabia Saudita e sulle modalità con cui il Parlamento è stato informato. Dall’altra, il governo sostiene che la presenza italiana rientri nelle missioni già autorizzate e prorogate dalle Camere.

Il punto centrale riguarda la natura del dispiegamento: secondo la Difesa, si tratta di un rischieramento nell’ambito di un’area già compresa nelle autorizzazioni parlamentari; secondo le critiche sollevate in Parlamento, invece, l’impiego di assetti e personale militare in Arabia Saudita richiederebbe un chiarimento più puntuale.

Crosetto ha affermato che sostenere che il Parlamento fosse all’oscuro non rappresenterebbe una critica al governo, ma significherebbe non aver seguito le audizioni, non aver letto gli atti o non aver compreso ciò che è stato votato. Il ministro ha inoltre rivendicato il diritto dei parlamentari a contestare le scelte dell’esecutivo, ma ha respinto quella che considera una ricostruzione non corretta dei fatti.

L’appello a un confronto sul merito

Nella nota, il ministro della Difesa ha invitato a mantenere il confronto su toni di serietà e pacatezza, soprattutto su temi che riguardano la sicurezza nazionale. Crosetto ha criticato le polemiche fondate su presunte omissioni che, a suo giudizio, sarebbero smentite dagli atti parlamentari.

Il ministro ha inoltre condannato l’uso di insulti e toni offensivi, sostenendo che alimentare accuse pesanti ma false possa servire alla propaganda, ma non renda un buon servizio al Paese. La Difesa rivendica quindi la correttezza del percorso seguito e la piena informazione del Parlamento sulle decisioni assunte.

Una missione in un’area strategica

La presenza italiana nella Regione del Golfo si colloca in un’area strategica per gli equilibri internazionali, la sicurezza energetica e la stabilità del Medio Oriente. Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti rappresentano Paesi centrali in un quadrante segnato da tensioni regionali e da minacce alla sicurezza aerea e antimissile.

Il dispiegamento italiano, secondo la posizione della Difesa, ha l’obiettivo di contribuire alla protezione dello spazio aereo e alla sicurezza delle forze e degli interessi nazionali presenti nell’area. Resta però il confronto politico sulla chiarezza delle comunicazioni, sul perimetro delle autorizzazioni parlamentari e sul ruolo dell’Italia in uno scenario internazionale particolarmente delicato.