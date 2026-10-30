Tragedia in Bosnia, chi sono i quattro militari italiani morti nello schianto del Chinook. Crosetto sul 4 novembre: «Non sarà un teatro di festa, ma il luogo di una preghiera»

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Lo schianto nei pressi di Brčko: 15 italiani a bordo

Un elicottero CH-47 Chinook dell’Esercito Italiano, impegnato nell’operazione EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina, è precipitato nel pomeriggio di giovedì 29 ottobre intorno alle 16 nelle campagne del distretto di Brčko, nel nord-est del Paese, durante un’attività di addestramento. A bordo si trovavano 15 persone, tutte italiane.

Il bilancio comunicato dal Ministero della Difesa è di quattro morti e undici feriti. Nessuno dei feriti, ricoverati negli ospedali di Brčko e Tuzla, versa in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i militari di EUFOR insieme a vigili del fuoco e protezione civile locali. EUFOR ha confermato che non ci sono stati feriti tra i civili né danni alle infrastrutture e ha aperto un’inchiesta sulle cause, al momento ancora da chiarire. Anche la Difesa ha avviato le attività di indagine necessarie a ricostruire la dinamica dell’incidente.

I nomi delle vittime: due sergenti dell’AVES e due della Croce Rossa Militare

A rendere noti i nomi dei Caduti è stato il ministro Guido Crosetto con un post su X. Si tratta del Sergente Simone Ruggia e del Sergente Claudio Marchesi, entrambi dell’Aviazione dell’Esercito (AVES), e di due appartenenti al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana: il Tenente Franco Adriano Zecchillo, medico, e il Sergente Laura Procacci, infermiera originaria di Andria.

Secondo quanto riportato dalla stampa, Ruggia, originario di Salerno, e Marchesi erano in servizio al 1° Reggimento “Antares” del Centro Addestrativo dell’Aviazione dell’Esercito di Viterbo.

Perché la Difesa ha atteso prima di comunicare

La Difesa ha scelto di diffondere i dettagli dell’incidente solo dopo aver informato le famiglie. Una scelta che Crosetto ha spiegato personalmente: «Abbiamo atteso che la drammatica notizia della morte dei loro cari fosse portata alle famiglie e volevamo evitare che altre centinaia di famiglie vivessero ore di angoscia in attesa di conoscere i nomi delle persone coinvolte».

Il ministro ha però riconosciuto che il silenzio non è bastato: «Il nostro momentaneo silenzio non ha impedito che la notizia della scomparsa di 4 nostri militari impegnati nella missione Eufor Althea riecheggiasse provocando la disperazione di centinaia di persone che avevano i loro cari impegnati in Bosnia».

Medici militari inviati in Bosnia, Crosetto e Portolano in partenza

Crosetto ha riferito di seguire da ore la situazione dei feriti insieme allo Stato Maggiore della Difesa, allo Stato Maggiore dell’Esercito e al Comando Operativo di Vertice Interforze. La Difesa ha già inviato personale medico militare italiano negli ospedali di Brčko e Tuzla «per monitorare i nostri ragazzi da vicino».

Il ministro ha annunciato che raggiungerà la Bosnia insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, portando con sé altri medici militari specialisti: «A chi fino a oggi ha servito ed ora ha bisogno andrà tutto il nostro aiuto possibile».

Le parole del ministro: «Non esistono parole capaci di colmare una perdita così grande»

«In questo momento di dolore immenso, il mio pensiero va innanzitutto alle famiglie dei nostri Caduti, alle quali esprimo il cordoglio mio personale e di tutta la Difesa», ha dichiarato Crosetto. «Ai nostri militari che hanno perso la vita servendo il Paese va la riconoscenza dell’Italia intera. Siamo vicini ai feriti, alle loro famiglie e a tutti coloro che stanno vivendo queste ore drammatiche. La Difesa è una comunità e, nei momenti più difficili, deve dimostrare di saper essere unita, presente e capace di prendersi cura dei propri uomini e delle proprie donne».

Il cordoglio dell’Esercito: «Sacrificio scolpito nella memoria del Paese»

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha espresso «il più profondo e commosso cordoglio per la tragica scomparsa dei nostri due militari e dei due operatori del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana», definendo la CRI «storica e fraterna alleata in tutti i teatri operativi».

«Il loro estremo sacrificio, offerto lontano da casa per la stabilità e la sicurezza internazionale, rimarrà scolpito nella memoria e nella storia dell’Esercito e del Paese», si legge nel messaggio, che rivolge anche «un pensiero di speranza e un augurio di pronta guarigione ai feriti» e la riconoscenza della Forza Armata a tutti i militari impegnati all’estero «per lo straordinario coraggio e la dedizione con cui adempiono quotidianamente al proprio dovere».

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al generale Portolano esprimendo «sentimenti di cordoglio e di commossa solidarietà», con la richiesta di trasmettere alle famiglie delle vittime la sua vicinanza. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Il 4 novembre cambia volto: il Villaggio Difesa non sarà inaugurato

La tragedia cambia i piani per la Festa delle Forze Armate del 4 novembre. Crosetto ha annunciato che il Villaggio Difesa non sarà inaugurato come previsto e che non sarà più «il teatro di una festa di ringraziamento per le Forze Armate», ma «il luogo dove manifestare, con una preghiera, un fiore, un biglietto o la presenza, la vicinanza ai caduti, Simone, Claudio, Franco e Laura, alle loro famiglie ed alle Forze Armate».

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