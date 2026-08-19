“Chi ha servito l’Esercito non può diventare un estraneo in caserma”: USMIA scrive al Capo di Stato Maggiore

USMIA Esercito ha inviato una lettera al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito per chiedere un indirizzo chiaro, uniforme e condiviso sull’accesso alle installazioni militari da parte del personale in quiescenza e in congedo.

Al centro della richiesta non ci sono privilegi, deroghe generalizzate o accessi senza controllo. Il punto sollevato dal sindacato riguarda il riconoscimento di un principio semplice ma profondamente sentito: il congedo conclude il servizio attivo, ma non cancella una vita trascorsa nell’Esercito.

La richiesta di USMIA: regole chiare, sicurezza e rispetto per chi ha servito

USMIA Esercito chiede che venga definito un orientamento omogeneo per evitare interpretazioni differenti tra enti, reparti e caserme. Una linea chiara consentirebbe di gestire l’accesso del personale in quiescenza e in congedo nel pieno rispetto delle procedure previste: identificazione, autorizzazione, controllo e sicurezza delle installazioni militari.

La richiesta, dunque, non mette in discussione le esigenze di tutela delle strutture della Forza Armata. Al contrario, le considera un presupposto imprescindibile. Ma USMIA sottolinea che la sicurezza non può trasformarsi in una barriera simbolica capace di recidere, da un giorno all’altro, il legame tra l’Esercito e chi vi ha dedicato anni di vita professionale.

“Non chiediamo privilegi”: il senso dell’intervento

Nel messaggio diffuso da USMIA Esercito il concetto viene espresso con chiarezza: non si chiedono privilegi, corsie preferenziali o accessi indiscriminati.

La richiesta è diversa: permettere a chi ha servito per anni la Forza Armata di continuare, quando possibile e secondo regole precise, a mantenere un rapporto con la propria comunità militare.

Per molti ex militari, tornare nella caserma in cui hanno prestato servizio significa salutare colleghi, incontrare amici di una vita professionale, rivedere luoghi legati a sacrifici, esperienze e memoria. Non si tratta soltanto di varcare un cancello, ma di conservare un senso di appartenenza costruito attraverso anni di servizio, rinunce e responsabilità.

Le caserme come luoghi di memoria, non solo di lavoro

La posizione di USMIA Esercito richiama un aspetto spesso sottovalutato: le caserme non sono semplicemente ambienti di lavoro. Per chi ha indossato l’uniforme, rappresentano luoghi nei quali si sono costruiti rapporti umani, percorsi professionali, esperienze operative e momenti decisivi della propria vita.

In questa prospettiva, il personale in congedo o in quiescenza non può essere percepito come un corpo estraneo alla comunità militare. Il rapporto con la Forza Armata non si esaurisce automaticamente con la cessazione dal servizio attivo, perché l’identità militare resta parte integrante della storia personale di chi ha servito.

Sicurezza delle installazioni e legame con la comunità militare

USMIA Esercito ribadisce la necessità che ogni accesso avvenga nel rispetto delle regole. Le installazioni militari devono restare luoghi protetti, con procedure rigorose e controlli adeguati.

Il tema, però, è trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e il rispetto dovuto a chi per anni quelle stesse porte le ha attraversate indossando l’uniforme. Secondo USMIA, un indirizzo uniforme da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito consentirebbe di evitare disparità applicative e di garantire una gestione più coerente del personale non più in servizio attivo.

Una questione di appartenenza e dignità

La lettera inviata al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito si inserisce in un tema più ampio: il riconoscimento del valore del personale militare anche dopo la conclusione della carriera.

Per USMIA Esercito, chi ha servito la Forza Armata non può diventare improvvisamente un estraneo. Il congedo modifica lo status giuridico e amministrativo, ma non cancella il percorso umano e professionale vissuto all’interno dell’Istituzione.

Il messaggio è netto: le porte delle caserme devono essere sicure, ma sicurezza non deve significare dimenticare chi quelle porte le ha attraversate per una vita intera al servizio del Paese.

“Un militare lo è per sempre”

La posizione di USMIA Esercito si chiude con un principio identitario forte: un militare lo è per sempre.

Una frase che sintetizza il senso dell’iniziativa e richiama il valore della continuità tra chi è ancora in servizio e chi ha già concluso il proprio percorso operativo. Una comunità militare, secondo il sindacato, non può fondarsi soltanto sull’organico attuale, ma anche sulla memoria, sull’esperienza e sul rispetto per chi ha contribuito nel tempo alla storia dell’Esercito Italiano.

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