Militari gratis sui mezzi pubblici in Campania: AMUS incontra la Regione per blindare la convenzione

Al centro il trasporto pubblico gratuito per il personale militare

Si è svolto presso la sede della Regione Campania un incontro istituzionale tra una delegazione di AMUS – Aeronautica e il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, dedicato alla convenzione regionale che consente ai militari di usufruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblico sul territorio campano.

Un confronto ritenuto significativo dalle rappresentanze sindacali, perché riguarda una misura concreta di welfare a favore del personale militare e, al tempo stesso, un presidio indiretto di sicurezza per la collettività.

AMUS alla Regione Campania: presenti Parlato e Giordano

A rappresentare AMUS erano presenti i Segretari Nazionali Dario Parlato e Antonio Giordano, che hanno illustrato le esigenze del personale militare impegnato quotidianamente in spostamenti per ragioni di servizio.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il valore della convenzione, considerata un sostegno economico reale per le donne e gli uomini delle Forze Armate. La gratuità del trasporto pubblico, infatti, permette di alleggerire i costi della mobilità, soprattutto per chi opera lontano dalla propria sede di residenza o affronta trasferimenti frequenti nell’ambito dell’attività lavorativa.

Una misura di welfare per chi serve lo Stato

La delegazione AMUS ha ribadito l’importanza della convenzione promossa a favore del personale militare, definendola uno strumento di grande utilità per chi ogni giorno si muove sul territorio regionale per esigenze connesse al servizio.

Il beneficio non ha solo una ricaduta economica. Secondo AMUS, garantire ai militari l’accesso gratuito ai mezzi pubblici significa anche valorizzare il ruolo di chi opera al servizio dello Stato, riconoscendo l’impegno quotidiano del personale della Difesa e contribuendo a rendere più sostenibile la gestione degli spostamenti.

Il confronto con il Vicepresidente Fabbricatore

Durante la riunione, AMUS ha espresso apprezzamento per la disponibilità e l’attenzione dimostrate dal Vicepresidente Giuseppe Fabbricatore. Il dialogo con le istituzioni regionali è stato indicato come un passaggio essenziale per individuare soluzioni efficaci e rispondere in modo concreto alle necessità del personale.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione, confermando la volontà comune di proseguire il percorso già avviato e di lavorare per garantire continuità alla convenzione regionale.

Obiettivo continuità: rendere stabile il beneficio

Uno dei punti centrali del confronto è stato il futuro della misura. AMUS ha sottolineato la necessità di rafforzare le iniziative a favore dei militari in servizio nella Regione Campania, affinché la gratuità del trasporto pubblico possa continuare a rappresentare un sostegno stabile ed efficace.

La convenzione viene considerata un tassello importante nelle politiche di welfare rivolte al comparto Difesa, in particolare per il personale dell’Aeronautica Militare e, più in generale, per tutti i militari che prestano servizio sul territorio campano.

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