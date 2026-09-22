Militari, arriva la proposta contro il carovita: lavorare fuori servizio per integrare lo stipendio

Quattro sigle sindacali rappresentative del personale militare hanno presentato una proposta di legge sulle attività extraprofessionali dei militari, con l’obiettivo di consentire, in presenza di precise condizioni, lo svolgimento di attività lavorative anche fuori dal servizio.

L’iniziativa è stata promossa da Nuovo Sindacato Carabinieri, Usami Aeronautica, Itamil Esercito e Silmm Marina, organizzazioni che rappresentano complessivamente oltre 15.000 militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri, all’Esercito Italiano, alla Marina Militare e all’Aeronautica Militare.

Carovita e stipendi: perché nasce la proposta dei sindacati militari

Alla base della proposta c’è la crescente difficoltà economica che, secondo le quattro organizzazioni, riguarda migliaia di donne e uomini in uniforme. Il comunicato richiama in particolare la perdita del potere d’acquisto, le indennità ferme da decenni e le persistenti criticità previdenziali.

Un quadro che rende sempre più complicato sostenere le normali spese familiari e che spinge i sindacati a porre una domanda chiara: se le risorse pubbliche non consentono di recuperare pienamente il potere d’acquisto e di garantire prospettive previdenziali adeguate, perché impedire al personale militare di utilizzare il proprio tempo libero e le proprie competenze per integrare legalmente il reddito familiare?

Attività extraprofessionali dei militari: cosa prevede la proposta

La proposta non punta a una liberalizzazione senza regole. Al contrario, le quattro sigle precisano che resterebbero fermi il controllo dell’Amministrazione e il sistema di autorizzazione preventiva.

Secondo quanto indicato nel comunicato, lo svolgimento di attività extraprofessionali dovrebbe essere possibile solo in assenza di conflitti di interesse e nel pieno rispetto della sicurezza, della riservatezza, dell’efficienza psicofisica del militare e della prevalenza assoluta degli obblighi istituzionali e operativi.

L’obiettivo dichiarato è superare il rigido requisito dell’occasionalità, introducendo invece il principio della compatibilità concreta con il servizio. In questo modo, quando non vi siano incompatibilità, il personale militare potrebbe svolgere anche in modo continuativo attività autonome, subordinate o professionali.

Procedure certe e obbligo di motivare i dinieghi

Uno degli aspetti centrali della proposta riguarda le procedure autorizzative. Le organizzazioni sindacali chiedono regole chiare, con termini definiti e un preciso obbligo di motivazione in caso di eventuale diniego da parte dell’Amministrazione.

La richiesta punta quindi a evitare incertezze interpretative e decisioni non adeguatamente motivate, stabilendo un percorso trasparente per valutare la compatibilità dell’attività extraprofessionale con il servizio militare.

Non solo reddito: il nodo della previdenza militare

La proposta affronta anche il tema previdenziale. Il reddito prodotto attraverso attività lavorative esterne, secondo quanto indicato dai sindacati, potrebbe generare contribuzione previdenziale valorizzabile, nel rispetto degli strumenti consentiti dall’ordinamento.

In questo modo, l’eventuale attività extraprofessionale non servirebbe soltanto a rafforzare il reddito immediato delle famiglie, ma potrebbe contribuire anche a migliorare la futura posizione pensionistica del personale militare.

Un passaggio ritenuto particolarmente importante dalle sigle promotrici, anche perché la proposta viene presentata come misura senza nuovi o maggiori oneri diretti per la finanza pubblica.

“Non chiediamo privilegi. Chiediamo di poter lavorare”

Nel comunicato, le quattro organizzazioni sintetizzano il senso dell’iniziativa con una frase netta: “Non chiediamo privilegi. Chiediamo di poter lavorare”.

Il messaggio è rivolto direttamente alle forze politiche e parlamentari, alle quali viene chiesto di aprire un confronto concreto e di trasformare la proposta in una vera iniziativa legislativa.

La richiesta è quella di riconoscere alle donne e agli uomini in uniforme, compatibilmente con gli obblighi derivanti dalla funzione militare, la possibilità di utilizzare in modo responsabile tempo libero, lavoro e competenze per migliorare la condizione economica e previdenziale propria e delle famiglie.

La richiesta alternativa: una retribuzione equa per il personale in divisa

Le sigle sindacali aggiungono anche un punto politico chiaro. Qualora le proposte sulle attività extraprofessionali non potessero essere attuate, l’unica soluzione dignitosa sarebbe il riconoscimento di una retribuzione equa e adeguata.

Una retribuzione, sottolineano, coerente con il lavoro delicato e fondamentale che le donne e gli uomini in divisa svolgono quotidianamente al servizio del Paese.

Il tema delle attività extraprofessionali per i militari si inserisce quindi in un quadro più ampio, che riguarda il potere d’acquisto, la previdenza, il riconoscimento economico del personale e il futuro delle famiglie dei militari italiani.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!