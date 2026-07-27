Capo d’Orlando, bambino rischia di annegare in mare: decisivo il salvataggio di un militare dell’Esercito

Intervento provvidenziale a Capo d’Orlando: il militare si tuffa e porta in salvo il piccolo

Un gesto di straordinaria prontezza e altruismo ha evitato una possibile tragedia nelle acque di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Un militare dell’Esercito Italiano, libero dal servizio, è intervenuto senza esitazione per soccorrere un bambino che rischiava di annegare, riuscendo a riportarlo in salvo.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando il Graduato Aiutante Luigi Salvatore Raffaele, in servizio presso il Comando Brigata Meccanizzata “Aosta”, si è accorto che il piccolo si trovava in evidente difficoltà tra le onde, in balia del mare.

Il salvataggio: il tuffo e il ritorno a riva

Resosi conto della gravità della situazione, il Graduato Raffaele non ha perso tempo. Si è immediatamente tuffato in acqua, ha raggiunto il bambino e lo ha accompagnato fino alla riva, mettendolo definitivamente in sicurezza.

Una volta sulla spiaggia, il piccolo è stato affidato ai propri familiari, ponendo così fine a momenti di grande apprensione.

Un esempio di senso del dovere anche fuori dal servizio

L’intervento del Graduato Aiutante Luigi Salvatore Raffaele rappresenta un esempio concreto dei valori che contraddistinguono il personale dell’Esercito Italiano.

Pur trovandosi libero dal servizio, il militare ha dimostrato prontezza, responsabilità, generosità e spirito di iniziativa, intervenendo con tempestività per proteggere una vita umana.

I valori dell’Esercito che si esprimono ogni giorno

L’episodio testimonia come senso del dovere, altruismo e spirito di servizio non si limitino all’attività operativa, ma trovino espressione anche nella vita quotidiana.

Il comportamento del Graduato Raffaele conferma come il personale dell’Esercito Italiano mantenga sempre al centro la tutela delle persone, incarnando quei principi che rappresentano uno dei pilastri della Forza Armata anche al di fuori dell’uniforme e del servizio.

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