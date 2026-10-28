Milano, il gip smonta la Procura: Youssef Siher torna libero, «nessuna istigazione né terrorismo». Cade anche il nuovo reato del decreto Meloni

Arresto non convalidato e ordine di scarcerazione immediata. Si chiude così, almeno per ora, la parentesi carceraria di Youssef Siher, il ricercatore e attivista pro-Palestina di 30 anni, originario del Bresciano, finito a San Vittore nella notte di sabato 24 ottobre con accuse pesantissime. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Tiziana Landoni, ha stabilito che non solo mancano le esigenze cautelari per tenerlo in carcere, ma che – ancor prima e a monte – non esistevano fondate ragioni giuridiche per fermarlo.

Il canale «Movimento 17 ottobre» e le accuse

Siher è indagato come amministratore del canale social «Movimento 17 ottobre», aperto la sera del 18 ottobre, poche ore dopo le devastazioni nel centro di Milano del 17 e 18 ottobre. Due gli spazi digitali al centro dell’inchiesta: un canale Telegram con 11.000 iscritti e una pagina Instagram arrivata a 50.000 follower.

Per la Procura, quella attività online configurava il reato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e quello di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, la nuova fattispecie autonoma introdotta dall’ultimo decreto legge del governo Meloni, varato proprio in risposta ai saccheggi milanesi.

La tesi della Procura: una «dichiarazione di guerra continua»

La richiesta di convalida del fermo portava la firma diretta del procuratore Marcello Viola, affiancato dalla pm Francesca Crupi. Gli inquirenti riconoscevano che nei post di Siher non c’erano «diretti riferimenti alla commissione di atti di devastazione e saccheggio», ma gli addebitavano una forma particolare di istigazione a delinquere online, «estrinsecata in una forza di suggestione e persuasione» capace di tradursi in una «dichiarazione di “guerra” continua», tale «da incutere un profondo timore nella popolazione e a destabilizzare l’ordinaria vita civile».

Su questa base la Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti sia il pericolo di reiterazione del reato sia il rischio di fuga.

Perché il gip ha detto no

L’ordinanza della gip Landoni smonta l’impianto accusatorio alla radice, escludendo l’esistenza dei «gravi indizi» di reato. Secondo la giudice, le condotte di Siher – creare e amministrare un canale Telegram e una pagina Instagram – non sono incasellabili né nell’istigazione a delinquere con l’aggravante terroristica né nel nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni.

Nel provvedimento la gip osserva che con i contenuti pubblicati sulla chat Siher ha espresso «modalità di protesta» contro le «attuali politiche governative» e ha evocato azioni di «disobbedienza civile», che però non «si traducono nell’adozione di comportamenti violenti o più in generale criminosi, bensì nella mera programmazione di manifestazioni settimanali, capaci di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero possibile di persone».

In sostanza, la giudice ha condiviso le valutazioni della difesa, che aveva contestato sia la presenza di gravi indizi di colpevolezza sia la sussistenza delle esigenze cautelari.

Il silenzio in interrogatorio e il telefono mai sbloccato

Siher, assistito dagli avvocati Jasmine Abu Sharar e Benedetto Ciccarone, era stato fermato sabato notte dopo un’intera giornata trascorsa in Questura e poi trasferito a San Vittore. Davanti ai magistrati aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere e si era rifiutato di consegnare alla Digos il codice di sblocco del proprio cellulare.

L’inchiesta prosegue, ma a piede libero

Il 30enne lascerà San Vittore nel pomeriggio. L’indagine dell’antiterrorismo milanese non si ferma, ma Siher resterà indagato a piede libero, come già la moglie Sarah Hammoud. La decisione della gip rappresenta però un primo, pesante stop giudiziario all’applicazione del nuovo reato voluto dal governo dopo i fatti di Milano, e riapre il dibattito sul confine tra attivismo digitale, organizzazione di proteste e responsabilità penale.

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