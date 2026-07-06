Milano, accoltella uno sconosciuto “per divertirsi”: “Appena esco lo rifaccio”

“Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”. È la frase che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, Lamin Saidlly avrebbe pronunciato davanti agli agenti della polizia subito dopo essere stato bloccato. Poche parole, fredde e brutali, che raccontano la violenza cieca di quanto accaduto sabato mattina a Milano, davanti a un bar di via Capecelatro.

La vittima, Gerardo P., conosciuto da tutti come Gerry, non aveva mai visto prima il suo aggressore. Era semplicemente nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Secondo l’accusa, il 22enne avrebbe iniziato a girare per strada con un passamontagna in testa e un coltello bifilare nella tasca della felpa, cercando qualcuno da colpire. Una “preda facile”, chiunque fosse.

Poco prima delle 7.30, passando davanti al locale, Saidlly avrebbe individuato Gerry e sarebbe entrato in azione senza dire una parola. Un gesto improvviso, rapidissimo, feroce: una ventina di fendenti sferrati alle spalle, colpendo la vittima alla testa, al collo, al torace e all’addome.

A fermare quella furia è stato il coraggio di chi si trovava nel bar. In particolare il padre della vittima, 78 anni, che insieme ad altri clienti si è lanciato contro l’aggressore, riuscendo a immobilizzarlo fino all’arrivo della polizia. Un intervento decisivo: secondo quanto emerge dalle immagini della telecamera di sorveglianza, l’uomo avrebbe potuto continuare a colpire.

Gerardo P. è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Dopo due interventi chirurgici, la prognosi è stata sciolta: non è più in pericolo di vita e le sue condizioni sono in miglioramento. Una notizia che porta sollievo, ma non cancella la gravità di un’aggressione che ha scosso la città.

Per la procura, non si sarebbe trattato di un raptus improvviso. Il pubblico ministero Elio Ramondini ha chiesto la convalida dell’arresto contestando a Saidlly il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. L’ipotesi degli inquirenti è pesante: il giovane avrebbe programmato di uscire di casa con l’obiettivo di uccidere la prima persona facilmente aggredibile.

A rafforzare questa lettura ci sarebbero elementi precisi: il volto coperto, il coltello a doppio filo lungo complessivamente 21 centimetri e la dinamica dell’attacco. Un’azione preparata, secondo l’accusa, non un gesto nato per caso.

Lamin Saidlly, 22 anni, nato a Conegliano Veneto e cresciuto per anni a Londra con la famiglia, era arrivato a Milano da pochi giorni. Ora si trova nel carcere di San Vittore e sarà interrogato dal gip Luigi Iannelli, che dovrà decidere sulla convalida dell’arresto e sulla misura cautelare, valutando il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione del reato.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il suo passato e le sue ultime ore nel capoluogo lombardo: dove abbia dormito, chi abbia incontrato, se abbia avuto contatti o se qualcuno possa averlo influenzato. Sono stati attivati canali ufficiali con l’Inghilterra per ottenere informazioni anche di carattere medico-sanitario.

Al momento, il giovane non sarebbe risultato positivo ai test su droga e alcol. Resta da capire che cosa lo abbia spinto a cercare di uccidere uno sconosciuto incontrato per strada, in una mattina qualunque d’estate. Una risposta che gli inquirenti attendono dall’interrogatorio davanti al giudice.

Intanto il caso è già diventato terreno di scontro politico. Tra le reazioni più dure quella del vicepremier Matteo Salvini, che sui social ha commentato: “Si è divertito e lo rifarebbe? Che non esca più dal carcere allora”.

Ma oltre alle polemiche resta il dato più inquietante: un uomo è stato scelto a caso, colpito alle spalle e quasi ucciso per strada. Senza una lite, senza un movente apparente, senza nemmeno una parola. Solo un coltello, un passamontagna e quella frase che pesa come una minaccia: “Appena esco lo rifaccio”.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!