Un’assoluzione che non chiude nulla

Il processo si era concluso a settembre con un’assoluzione, ma la vicenda della microspia e del localizzatore Gps scoperti nell’auto dell’ex generale della Guardia di Finanza Enrico Cecchi è tutt’altro che archiviata. Con il deposito delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Rimini, il legale dell’ex alto ufficiale, l’avvocato Stefano Pagliai del Foro di Firenze, annuncia la possibilità di nuove iniziative giudiziarie.

“Pur prendendo atto della pronuncia”, spiega il legale, Cecchi “ritiene che la vicenda meriti ulteriori approfondimenti, poiché l’insussistenza del reato di interferenze illecite nella vita privata non esclude che possano configurarsi altre ipotesi di reato. Ci si riserva pertanto di intraprendere ogni iniziativa consentita dall’ordinamento nelle sedi competenti, affinché sia fatta piena giustizia e definitiva chiarezza su una vicenda che presenta ancora numerosi aspetti da accertare”.

Cosa dicono le motivazioni

Il punto centrale è quello che emerge dalle motivazioni depositate dal giudice monocratico. Secondo quanto riferisce l’avvocato Pagliai, il Tribunale di Rimini afferma espressamente che “è emersa la prova che il posizionamento della microspia e del dispositivo di localizzazione fosse opera dell’imputato“, l’ex buttafuori 55enne finito a processo.

Non solo. Il giudice, sempre secondo il legale, sottolinea come la linea difensiva dell’imputato, “volta a sostenere la propria estraneità all’installazione dei dispositivi, sia stata clamorosamente smentita dagli approfondimenti svolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale”. Nel corso del procedimento l’uomo aveva sostenuto di non sapere nulla né del Gps né della microspia, e di aver soltanto installato una Sim sul localizzatore per un test, a suo dire in accordo con lo stesso Cecchi.

Perché è arrivata l’assoluzione

Se la condotta materiale è stata accertata, come si spiega l’assoluzione “perché il fatto non sussiste“? La risposta è di natura strettamente tecnico-giuridica. “L’assoluzione dal reato di interferenze illecite nella vita privata – precisa Pagliai – non è dunque derivata dall’esclusione della condotta materiale in capo a [l’imputato, ndr], bensì da una valutazione strettamente tecnico-giuridica: secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, l’autovettura non costituirebbe luogo di ‘privata dimora’, requisito necessario per la configurabilità della fattispecie contestata”.

In sostanza, il reato previsto dall’articolo 615-bis del codice penale punisce chi si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono nei luoghi di privata dimora. Se l’abitacolo di un’auto non rientra in questa categoria, viene meno uno degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente da chi abbia piazzato i dispositivi.

La vicenda: il sospetto sulla pista sammarinese

Il caso era emerso nel 2021, quando l’alto ufficiale, che aveva ricoperto anche l’incarico di comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Rimini, aveva scoperto nella propria auto una microspia e un localizzatore satellitare. Cecchi si era rivolto subito alla Guardia di Finanza, indicando come probabile movente dello spionaggio il suo incarico di consulente a titolo gratuito per l’allora segretario di Stato alle Finanze della Repubblica di San Marino, Marco Gatti.

Le indagini avevano permesso di risalire, attraverso il codice Imei del dispositivo e la scheda Sim, a due persone: un ex buttafuori 55enne, conoscente dell’ex generale, e il titolare di un negozio di telefonia di Rimini, un 45enne difeso dall’avvocato Luigi Patimo, accusato di aver fornito schede fittiziamente intestate ad altre persone.

Le condanne e la prescrizione

Il giudice monocratico del Tribunale di Rimini, in primo grado, ha assolto l’ex buttafuori dall’accusa di interferenze illecite nella vita privata “perché il fatto non sussiste”, mentre per l’esercizio abusivo della professione di investigatore privato è intervenuta la prescrizione.

Entrambi gli imputati sono stati invece condannati a 3 mesi di reclusione, con pena sospesa, esclusivamente per la ricettazione delle Sim card utilizzate per far funzionare i dispositivi.

Gli scenari possibili

Con l’accertamento in sentenza della paternità dell’installazione, la difesa di Cecchi valuta ora se la stessa condotta possa integrare fattispecie di reato diverse da quella contestata e caduta per ragioni tecniche. Resta inoltre aperto, sul piano delle ipotesi investigative sollevate dalla parte offesa fin dalla denuncia, l’interrogativo su chi avesse interesse a seguire e ascoltare un ufficiale in congedo impegnato come consulente del governo sammarinese: un movente sul quale il processo di primo grado non ha accertato responsabilità.

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