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Giustizia

Metadone vietato in Tunisia, il giudice blocca l’espulsione: decisiva l’assenza della terapia nel Paese d’origine

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Annullato il decreto di espulsione: il diritto alla salute prevale sul rimpatrio

Il Giudice di Pace di Perugia ha annullato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia nei confronti di un cittadino tunisino in cura presso il Sert della USL Umbria 1, stabilendo che il rimpatrio avrebbe potuto esporlo a gravi rischi per la salute.

La decisione riguarda un uomo presente in Italia dal 2011, assistito dall’avvocato Francesco Di Pietro, che segue un trattamento sostitutivo con levometadone per la dipendenza da oppioidi. Oltre al decreto prefettizio, il giudice ha annullato anche il conseguente ordine del Questore che imponeva allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

L’interruzione della terapia avrebbe comportato gravi conseguenze

Alla base della pronuncia c’è la documentazione medica prodotta nel corso del procedimento. Secondo i certificati depositati, un’interruzione improvvisa della terapia con levometadone avrebbe provocato la comparsa della sintomatologia astinenziale, con gravi effetti acuti per il paziente.

Il giudice ha quindi ritenuto applicabile quanto previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione, che vieta l’allontanamento degli stranieri affetti da patologie di particolare gravità quando queste non possono essere adeguatamente curate nel Paese di origine.

In Tunisia il metadone è vietato dalla legge

L’elemento ritenuto decisivo nella sentenza riguarda proprio la situazione sanitaria in Tunisia.

Il giudice ha richiamato un rapporto del Country of Origin Information dell’Ufficio Immigrazione di Arci Nazionale, dal quale emerge che il metadone non è disponibile nel Paese nordafricano. Secondo la documentazione citata, il farmaco è espressamente vietato dalla normativa tunisina sugli stupefacenti, che sanziona produzione, detenzione e consumo senza prevedere eccezioni per l’utilizzo terapeutico.

Questa circostanza, secondo il tribunale, avrebbe reso impossibile garantire la continuità delle cure una volta eseguita l’espulsione.

La dipendenza da oppioidi è una patologia che richiede cure a lungo termine

Nelle motivazioni della decisione, il Giudice di Pace evidenzia inoltre che la dipendenza da oppioidi rappresenta un disturbo psichiatrico riconosciuto, per il quale sono necessari percorsi terapeutici di lunga durata.

La sentenza sottolinea come l’assenza di una terapia sostitutiva, quale quella basata sul metadone, determinerebbe una grave compromissione del diritto alla salute del paziente.

Respinte anche le obiezioni sui precedenti penali

Il giudice ha respinto anche le eccezioni avanzate dalla Prefettura relative ai precedenti penali del ricorrente.

Nella decisione viene evidenziato che l’avvenuta esecuzione della pena e il percorso terapeutico già intrapreso costituiscono elementi idonei a ridurre la pericolosità sociale, non risultando quindi sufficienti a giustificare l’espulsione in presenza di un concreto rischio per la salute.

Il ricorso accolto: il cittadino tunisino potrà proseguire le cure in Italia

Con l’accoglimento dell’opposizione, il Giudice di Pace di Perugia ha disposto l’annullamento del decreto di espulsione e dell’ordine di lasciare il territorio nazionale.

La decisione consente al cittadino tunisino di proseguire il trattamento terapeutico in Italia, ritenendo prevalente la tutela del diritto alla salute in considerazione dell’impossibilità di accedere alla stessa terapia nel Paese d’origine.

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