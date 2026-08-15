Ferragosto, il messaggio di Crosetto alla Difesa: “Il patrimonio più prezioso siete voi”

Il ringraziamento del Ministro a donne e uomini della Difesa

In occasione della festività di Ferragosto 2026, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha rivolto un messaggio alle donne e agli uomini della Difesa, ringraziando il personale militare e civile impegnato in Italia e all’estero.

Un messaggio diretto, centrato sul valore umano della Difesa e sul riconoscimento del lavoro svolto ogni giorno da chi serve il Paese, spesso lontano dai riflettori e dalle proprie famiglie.

“Il patrimonio più prezioso della Difesa siete voi”, ha scritto Crosetto, rivolgendosi al personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, al personale civile e a tutte le professionalità che, con compiti e responsabilità differenti, contribuiscono al funzionamento dell’intero comparto.

“Ognuno con il proprio compito. Tutti indispensabili”

Il Ministro ha ricordato le diverse realtà in cui operano donne e uomini della Difesa: dai reparti alle navi, dagli aeroporti militari alle stazioni dei Carabinieri, dalle strutture della Difesa al territorio nazionale, fino alle missioni internazionali.

Crosetto ha sottolineato come la Difesa sia composta da una comunità ampia e complessa, fatta di competenze, tecnologie, capacità operative e valori. Ma al centro, ha evidenziato, restano sempre le persone.

“Ognuno con il proprio compito. Tutti indispensabili. Tutti parte della stessa comunità”, è uno dei passaggi più significativi del messaggio.

Un richiamo che fotografa la dimensione collettiva del servizio: chi opera in prima linea, chi presidia il mare e i cieli, chi garantisce sicurezza sul territorio, chi lavora negli uffici, nei comandi, nella logistica, nella sanità, nelle infrastrutture e nei settori tecnici e amministrativi.

Il pensiero a chi è in servizio anche a Ferragosto

Nel giorno tradizionalmente dedicato al riposo e alla famiglia, Crosetto ha voluto rivolgere un pensiero particolare a chi anche oggi è in servizio.

Militari e personale civile impegnati nei turni, nelle attività operative, nella vigilanza, nelle missioni e nei servizi essenziali che non si fermano nemmeno durante le festività.

“So che ci siete. E vi sono grato”, ha scritto il Ministro, riconoscendo la presenza silenziosa ma costante di chi continua a garantire sicurezza, difesa e supporto al Paese.

Il messaggio richiama anche il sacrificio delle famiglie, spesso chiamate a condividere assenze, partenze improvvise, trasferimenti e responsabilità che fanno parte della vita di chi serve lo Stato.

Crosetto: ascoltare il personale e trasformare l’ascolto in risposte

Accanto al ringraziamento, il Ministro ha indicato anche una responsabilità precisa: essere vicini al personale significa ascoltare e cercare di trasformare quell’ascolto in risposte concrete.

Crosetto ha citato le questioni che riguardano da vicino la vita quotidiana del personale: gli alloggi, i trasferimenti, le esigenze abitative, la necessità di conciliare lavoro e famiglia, il supporto professionale, le condizioni di lavoro e gli strumenti necessari per svolgere al meglio il proprio compito.

“Prendersi cura delle persone che fanno vivere ogni giorno la Difesa significa prendersi cura della Difesa stessa”, ha sottolineato.

Un passaggio che mette al centro non solo l’efficienza operativa, ma anche il benessere di chi indossa l’uniforme e di chi, da civile, contribuisce alla sicurezza nazionale.

Il ruolo delle famiglie della Difesa

Nel messaggio di Ferragosto, Crosetto ha dedicato parole specifiche anche alle famiglie del personale della Difesa.

A chi aspetta un rientro, a chi vive lontananze prolungate, a chi sostiene ogni giorno scelte professionali impegnative. Il Ministro ha ricordato i figli, i genitori, i coniugi e tutti coloro che condividono il peso del servizio, spesso in silenzio.

“Grazie alle vostre famiglie per ciò che condividono con voi”, ha scritto Crosetto, evidenziando come la comunità della Difesa non sia composta solo da chi presta servizio, ma anche da chi sostiene quel servizio nella vita privata e familiare.

“Una comunità unita, in cui nessuno deve sentirsi marginale”

Il messaggio si chiude con una visione chiara della Difesa: una comunità unita, fondata sul rispetto, sulla responsabilità e sulla consapevolezza del proprio ruolo.

“Una comunità unita, nella quale nessuno deve sentirsi marginale e ciascuno deve sapere che il proprio contributo conta”, ha scritto il Ministro.

Crosetto ha richiamato il senso profondo del servizio alla Repubblica: contribuire alla sicurezza dei cittadini, proteggere la libertà, difendere l’Italia e partecipare alla costruzione della pace.

Un messaggio di Ferragosto che non si limita agli auguri, ma diventa un riconoscimento istituzionale al lavoro quotidiano di migliaia di donne e uomini della Difesa.

Buon Ferragosto alla comunità della Difesa

“A ciascuno di voi e alle vostre famiglie rivolgo il mio augurio più sincero”, ha concluso il Ministro.

Un augurio rivolto a chi può trascorrere la giornata con i propri cari e a chi, invece, anche a Ferragosto resta al lavoro, in Italia o lontano dall’Italia, per garantire sicurezza, continuità operativa e presenza dello Stato.

Grazie per quello che fate. Grazie per come lo fate.

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