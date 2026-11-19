«Facciamo Inter-Arsenal, okay?». Bastava una frase così, secondo la Procura di Milano, per «evitare qualcosa». Voleva dire chiudere un occhio sui ritardi nelle consegne dei pasti o su prodotti «non conformi ai capitolati dei contratti» stipulati con i ministeri dell’Interno e della Difesa.

L’inchiesta riguarda le forniture alle mense della Polizia di Stato e dell’Esercito Italiano in alcune strutture milanesi. Gli indagati sono 21. Le ipotesi di reato, contestate a vario titolo, sono corruzione, peculato, ricettazione e frode nelle pubbliche forniture.

Chi indaga e chi è coinvolto

Gli accertamenti sono stati condotti dalla nona sezione della Squadra Mobile di Milano e dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con il coordinamento della Procura. La notizia è riportata dalle pagine milanesi di Corriere della Sera, La Repubblica e Il Giorno.

Tra gli indagati ci sono militari addetti al vettovagliamento nelle mense di alcune caserme della città. Sono le figure che avrebbero dovuto «sovrintendere alla regolare esecuzione del servizio». Ci sono poi dirigenti e responsabili della società che si è aggiudicata i contratti.

All’azienda appaltatrice e a un suo fornitore di olio viene contestata la frode in pubbliche forniture. Il tema non è nuovo per chi vive in divisa: sulle condizioni in cui lavorano e alloggiano i militari a Milano le segnalazioni non sono mancate negli ultimi anni.

Biglietti, cene gratis e assunzioni: il prezzo dei controlli morbidi

Secondo l’accusa, i controlli sulle forniture sarebbero stati estremamente superficiali, in cambio di denaro e altri benefici. L’elenco delle utilità ricostruito dagli inquirenti è lungo:

biglietti per partite di calcio di cartello;

per partite di calcio di cartello; pranzi e cene gratuiti in un locale del centro gestito dalla stessa azienda;

in un locale del centro gestito dalla stessa azienda; derrate alimentari da portare via e rivendere;

da portare via e rivendere; l’assunzione di persone segnalate, tra amici e parenti, in almeno tre casi.

Per la Procura, tutto questo avrebbe garantito un clima di tolleranza e scarsa vigilanza sull’esecuzione dei contratti pubblici.

L’olio «100% italiano» che in alcuni casi arrivava dalla Germania

Un filone dell’indagine riguarda la qualità di ciò che finiva nei piatti. Da contratto, l’olio doveva essere «extravergine d’oliva» ottenuto da miscele di piante «dell’Unione europea», quando non addirittura «biologico 100 per cento italiano estratto a freddo». Così, del resto, riportavano le etichette.

Secondo gli accertamenti, in alcuni casi il prodotto arrivava invece dalla Germania. Sarebbe stato acquistato presso una catena di discount e poi rietichettato con un marchio diverso, per farlo apparire conforme agli appalti. Cambiava anche la data di scadenza, spostata in avanti di un anno.

Non ci sarebbero state solo le bottiglie rietichettate. Anche l’olio consegnato dal fornitore all’azienda appaltatrice è risultato, alle analisi chimiche, difforme da quanto previsto dai contratti.

«Mille euro di parmigiano a settimana? È tantissimo»

L’obiettivo, per gli inquirenti, era risparmiare. Lo racconta un’intercettazione in cui un dipendente dell’azienda spiega: «Non possono pretendere chissà che cosa. Allora, quello che c’è da capitolato glielo diamo, certamente, però non la carne… poi, la carne costa».

Il ragionamento prosegue sul formaggio: «Quei 10 grammi ogni giorno che dobbiamo dare a loro non ci sono, sono 5. Se lo devono far bastare». Il motivo: «Possiamo spendere mille euro di parmigiano a settimana? Oh, è tantissimo».

Sono porzioni dimezzate a chi il pasto di servizio lo riceve per diritto. È un diritto su cui il personale del comparto si scontra spesso con l’amministrazione, come dimostrano le contestazioni sui rimborsi dei pasti e il contenzioso sui buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.

«Qua facciamo cesti natalizi di tonno»

Per ammorbidire chi doveva controllare, secondo l’accusa, c’erano i regali: confezioni di tonno, formaggio, frutta, bottiglie d’olio e alcolici, da portare a casa o rivendere. Parte delle derrate destinate alle mense sarebbe stata sottratta e ceduta a un ristorante dell’hinterland milanese.

In un’intercettazione un militare ride: «Qua facciamo cesti natalizi di tonno». Il riferimento è alle latte sottratte e da consegnare a un «cliente».

Sottrarre beni di cui si dispone per ragioni di servizio configura il peculato, un’accusa pesante per chi indossa una divisa. Lo ricorda anche il recente caso degli appartenenti a una polizia locale arrestati per peculato.

«Era immangiabile… ma i militari si lamentano? No»

Dalle conversazioni captate emerge anche la consapevolezza della qualità del cibo. «C’era tacchino e pollo con budello… era immangiabile», ammette un addetto a una mensa. E aggiunge: «Io poi parto sempre in quarta (…) ma questi militari si lamentano? No… e allora che c..o me ne frega, basta».

La risposta di un responsabile dell’azienda è un invito: «Senti, ma per il fatto di ieri, andiamoci a mangiare qualcosa fuori io e te e facciamo due chiacchiere, dai».

Il conto, secondo gli investigatori, non lo pagava il militare indagato. Lo conferma una cassiera del locale: «Non l’ho mai visto fare il gesto di pagare».

Le richieste della Procura: carcere, domiciliari e stop agli appalti

La Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per due militari e gli arresti domiciliari per altre tre persone: un «referente» dell’azienda e due ristoratori indicati come «clienti».

Per la società appaltatrice, in relazione agli illeciti amministrativi contestati, è stato chiesto il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. La misura peserebbe su un operatore che gestisce il servizio mensa per conto del Viminale e del ministero della Difesa.

Cosa succede adesso

Le richieste cautelari dovranno essere valutate dal giudice per le indagini preliminari. Intanto gli approfondimenti proseguono, per accertare responsabilità e dimensioni dell’ipotizzato sistema corruttivo nelle forniture alimentari destinate alle strutture dello Stato.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

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