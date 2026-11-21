Un controllore che smette di controllare

«Ma questa qua la riusciamo a mettere ad Agrate? Questa è bella, è in gamba». «Sì, dimmi chi è». A parlare, in una conversazione intercettata dagli investigatori, sono un luogotenente dell’Esercito addetto al vettovagliamento in una caserma milanese e una dipendente della società che fornisce i pasti. È uno dei passaggi che la Procura di Milano ha messo al centro di un’inchiesta su corruzione, peculato, ricettazione e frode nelle pubbliche forniture, con ventuno indagati tra persone fisiche e società.

Il quadro ipotizzato dagli inquirenti, che coordinano la nona sezione della Squadra mobile, è questo: il sottufficiale incaricato di verificare puntualità, quantità e qualità dei pasti serviti ai militari avrebbe smesso di contestare i disservizi dell’azienda appaltatrice in cambio di assunzioni per persone a lui vicine, pasti e cocktail gratuiti e altri favori. Il tutto, va ribadito, in una fase di indagini preliminari: le misure sono state richieste, non ancora disposte, e nessuna responsabilità è stata accertata.

Le richieste della Procura: carcere, domiciliari e stop ai contratti pubblici

La pubblica ministera titolare del fascicolo ha chiesto la custodia in carcere per due militari, entrambi addetti al vettovagliamento in due caserme dell’Esercito a Milano, gli arresti domiciliari per altre tre persone e una misura dalle conseguenze potenzialmente pesantissime per l’azienda: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Non una sanzione amministrativa, non una multa. Se il giudice accogliesse la richiesta, la società non potrebbe partecipare agli affari con lo Stato per il periodo fissato dal provvedimento. Per un gruppo che, secondo i dati diffusi dallo stesso, conta 4.143 dipendenti e prepara oltre 35 milioni di pasti all’anno per scuole, ospedali, carceri e Forze armate, significherebbe toccare il cuore del proprio modello di business.

«Il cibo della discarica», ma i verbali non arrivano

L’episodio che per gli inquirenti fotografa meglio il meccanismo risale all’ottobre 2024. In mensa arrivano ali di pollo con osso al posto dello spezzatino di pollo biologico previsto dal menù, con ritardi nella consegna, 18 pasti completi non fruiti e problemi sulla linea di distribuzione.

Il luogotenente, intercettato, è furioso: «Io domani gli faccio il verbale di oggi per il ritardo, per la mancata fruizione dei 18 pasti completi… per la linea di distribuzione… sono tre mancanze, sono tre verbali da fare. A me sembra quella roba della discarica… il cibo della discarica!».

Quei verbali, secondo la Procura, non sarebbero mai stati redatti. Il giorno dopo, parlando con una dipendente dell’azienda, il militare si lamenta ancora della qualità del cibo, poi cambia argomento: «Invece l’altra? Tutto apposto? Digli di trattarla bene, digli di non maltrattarla». Per i pm, in quel momento il sottufficiale sarebbe entrato «nel merito della richiesta di assunzione della sua conoscente». Poco prima, infatti, avrebbe ricevuto rassicurazioni proprio sull’assunzione di una sua amica.

Pasti e cocktail senza mai pagare

Oltre alle assunzioni, il militare avrebbe ottenuto la possibilità di frequentare gratuitamente un ristorante del centro di Milano gestito dalla stessa società. Una dipendente ha raccontato agli investigatori che il luogotenente era un cliente abituale, consumava pasti e cocktail e che, in sua presenza, non lo aveva mai visto pagare.

Un cliente affezionato, di quelli che ogni ristoratore vorrebbe avere. Con un dettaglio non trascurabile: era anche la persona che avrebbe dovuto controllare il ristoratore.

La Procura parla di «asservimento totale agli interessi privati» dell’azienda e sostiene che il militare sarebbe stato di fatto messo «a libro paga» per evitare contestazioni sugli inadempimenti. Gli investigatori arrivano a ipotizzare una «corruzione sistemica». Accuse pesanti, tutte da dimostrare, ma ritenute sufficienti per chiedere il carcere.

Olio, formaggio e tonno che escono dalla caserma

Nella seconda caserma coinvolta il problema, secondo gli investigatori, non sarebbe stato solo quello che arrivava in mensa, ma anche quello che ne usciva. Il secondo militare per cui è stato chiesto il carcere, anch’egli incaricato del vettovagliamento e dei controlli, avrebbe sottratto olio, formaggio, tonno e altre derrate alimentari destinate ai militari per rivenderle a soggetti compiacenti o utilizzarle direttamente.

Un comportamento descritto dagli investigatori come una pratica quasi quotidiana. In sostanza, mentre lo Stato pagava per sfamare i propri soldati, una parte di quella spesa avrebbe preso altre strade. È l’ipotesi di peculato, il reato che scatta quando un pubblico ufficiale si appropria di beni di cui ha la disponibilità per ragioni d’ufficio.

«Il nostro amico» e i biglietti per la Champions

Poi c’è il calcio. In un’intercettazione tra il responsabile d’area Lombardia della società e un’altra dipendente, il secondo militare viene chiamato con una formula confidenziale: «il nostro amico». A un certo punto si parla di una partita, Inter-Arsenal, e della possibilità di procurare dei biglietti. Per gli investigatori quei tagliandi sarebbero serviti a evitare contestazioni sul servizio.

C’è un problema con il controllo della mensa? Si pensa alla Champions League. Una soluzione decisamente più originale di una lettera di chiarimenti o di un intervento per migliorare la qualità dei pasti.

L’olio del discount diventato biologico italiano

Il filone che ha dato origine a tutto è forse il più sorprendente. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nelle mense della Polizia di Stato sarebbe stato utilizzato olio acquistato in una catena di discount, poi rietichettato per farlo apparire come un prodotto biologico interamente italiano, conforme ai capitolati dei contratti pubblici.

Le bottiglie originali avevano una scadenza nel 2024; le nuove etichette avrebbero riportato il 2025. Con un’etichetta nuova l’olio avrebbe cambiato origine, qualità e perfino data di scadenza. Se dimostrato, un passaggio con ben poco di miracoloso e parecchio di fraudolento.

In questo capitolo compare anche una società fornitrice di olio, della quale risultano indagati il direttore vendite, considerato amministratore di fatto, e il presidente del consiglio di amministrazione. L’ipotesi è la frode nelle pubbliche forniture: prodotti diversi da quelli previsti, presentati come conformi. Secondo un’ulteriore ricostruzione, alcuni responsabili aziendali avrebbero anche ricevuto informazioni sull’arrivo dei controlli e tentato di mettere da parte i prodotti sospetti.

Chi c’è nel registro degli indagati

Nell’inchiesta figurano diversi dirigenti dell’organizzazione dell’azienda appaltatrice: il presidente del consiglio di amministrazione, un consigliere delegato, il responsabile dell’attuazione del contratto per l’area Nord-Ovest, il responsabile dell’attuazione del contratto oggetto d’indagine e il capoarea Lombardia. Risultano iscritti anche i due fratelli che controllano il gruppo: uno, pur senza incarichi formali, è considerato dagli inquirenti amministratore di fatto; l’altro è anch’egli indagato senza ricoprire, secondo la stessa ricostruzione, cariche ufficiali.

La replica dell’azienda: «Siamo noi le vittime»

La società respinge in blocco la ricostruzione accusatoria e si presenta come parte lesa. In una nota diffusa dopo la notizia dell’inchiesta, sostiene di aver subito ammanchi superiori a 500 mila euro in un proprio centro di cottura in Brianza, di aver denunciato dipendenti infedeli e di essere stata danneggiata anche dalla sottrazione di dati riservati.

Sulla vicenda dell’olio richiama altri procedimenti giudiziari: un’assoluzione a Roma, accompagnata dalla condanna dell’impresa fornitrice, un’archiviazione a Pescara e un procedimento a Bari in cui l’azienda sarebbe stata riconosciuta parte offesa. Sostiene inoltre che i propri vertici non siano indagati.

La linea difensiva è netta: «Non siamo un’impresa che ha bisogno di scorciatoie». E ancora: «Chi ha sbagliato lo ha fatto contro di noi».

Oltre le due caserme: appalti per decine di milioni

Per capire il peso del possibile divieto di contrattare con la pubblica amministrazione bisogna guardare oltre Milano. Con un decreto del 25 novembre 2022, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha affidato alla società diversi lotti del sopravvitto, cioè la vendita ai detenuti di generi alimentari e altri beni oltre al vitto ordinario, per il periodo 2023-2027.

Le cifre, al netto dell’Iva: 4.276.076,69 euro per il lotto che comprende le carceri di Ivrea, Biella e Aosta; circa 5,94 milioni per Torino; circa 4,76 milioni per Alessandria e Asti; circa 2,92 milioni per Novara, Verbania e Vercelli; circa 6,19 milioni per gli istituti liguri di Chiavari, Genova, La Spezia, Imperia e Sanremo. Sommando i cinque lotti si superano i 24 milioni di euro di valore stimato. Non significa che la cifra sia stata interamente incassata né che tutti i contratti siano ancora in esecuzione alle condizioni originarie, visto che nel 2025 sono intervenute nuove procedure di gara. Ma dà la misura degli interessi in gioco.

Sul fronte delle mense della Polizia di Stato, una delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione dell’8 novembre 2023 ricostruisce l’aggiudicazione di tre lotti per oltre 57 milioni di euro, Iva compresa, nel biennio 2022-2024: oltre 20 milioni il primo, più di 22 milioni il secondo, oltre 14 milioni il terzo. Centinaia di migliaia di pasti da preparare, distribuire e, soprattutto, controllare.

Una questione che riguarda chi mangia in caserma

Dietro le carte dell’inchiesta c’è un tema che il personale in uniforme conosce bene: la qualità del vitto e il funzionamento dei servizi logistici incidono direttamente sulla vita quotidiana nei reparti. InfoDifesa ha raccontato più volte le criticità delle strutture militari milanesi lasciate nel degrado e le controversie sul diritto al pasto e ai relativi rimborsi per chi presta servizio. Se le ipotesi della Procura reggessero, i primi danneggiati sarebbero proprio i militari che ogni giorno si siedono in mensa.

Per ora restano misure cautelari richieste e non ancora decise, accuse da verificare e una difesa che rivendica il ruolo di vittima. Una storia cominciata con alcune bottiglie d’olio e proseguita tra tonno, formaggio, ristoranti, assunzioni e biglietti per lo stadio. Nella quale, al momento, l’unica cosa sicuramente abbondante è il numero degli indagati.

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