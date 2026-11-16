Dentro la “control room” dei Carabinieri forestali con Giorgia Meloni: così l’Arma sorveglia la Terra dei fuochi (video)

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

Quaranta minuti nella sala dove lo Stato tiene sotto osservazione i siti dei roghi e degli sversamenti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato a Napoli la sede del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA), che ospita la control room interforze incaricata di monitorare i siti della Terra dei fuochi.

Chi c’era ad accogliere la premier

Ad attendere Meloni c’erano il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e il Comandante Generale dell’Arma, generale Salvatore Luongo, da mesi al lavoro su un’Arma più moderna anche nelle uniformi e nell’operatività quotidiana.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

Presenti anche il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora regionale con delega all’Ambiente Claudia Pecoraro e i vertici delle forze dell’ordine.

La control room interforze e il lavoro dei Carabinieri forestali

La visita ha riguardato la cabina interforze che si occupa di prevenzione e monitoraggio contro i roghi e l’abbandono illecito di rifiuti. A ospitarla è il CUFAA, il comando da cui dipendono i reparti specializzati nella tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Per chi vuole approfondire, InfoDifesa ha spiegato funzioni e compiti dei Carabinieri forestali.

«Sono molto orgogliosa e molto soddisfatta di quello che ho visto qui», ha detto la premier nel punto stampa a margine. Ha parlato di una struttura nata «per combattere il fenomeno drammatico della Terra dei fuochi», con risultati che «dal decreto dello scorso anno 2025 dispiegano oggi tutto il loro potenziale».

Più denunce e arresti nel 2026

Meloni non ha fornito cifre, ma ha indicato una tendenza: «Nel 2026 noi vediamo un aumento molto significativo delle persone che vengono denunciate, arrestate e poi pene accessorie per il reato di sversamento illegale di rifiuti».

Alla repressione, ha aggiunto, si affianca «un lavoro di bonifica che il Governo ha portato avanti anche con investimenti molto importanti».

Altri 200 milioni per le bonifiche

La premier ha ricordato che, con l’ultimo decreto del ministero dell’Ambiente, altri 200 milioni di euro sono stati destinati alla bonifica dei Comuni compresi nel territorio della Terra dei fuochi.

Ha poi citato la gestione commissariale, impegnata anche nel recupero dei rifiuti, e il lavoro istituzionale «a 360°» con i Comuni interessati, la Provincia e la Regione, insieme a prefetti, commissari e forze dell’ordine.

Il grazie agli uomini e alle donne in divisa

Meloni ha ringraziato il personale impegnato sul campo: «Io devo ringraziare questi uomini, queste donne, perché dei segnali stanno arrivando su un territorio che era stato abbandonato».

«Decoro e tutela della salute»: il messaggio ai residenti

Il passaggio più netto è stato per chi in quei Comuni abita: «Chi vive e cresce in questi comuni non è un cittadino di serie B, è un cittadino che merita decoro e merita tutela della propria salute».

Per Meloni serve anche «un lavoro di educazione, a partire dai giovanissimi, sul rispetto dell’ambiente e del proprio territorio». Ha poi distinto due fronti: «In alcuni casi noi siamo di fronte alla criminalità organizzata», in altri a un fenomeno che in passato «forse ha sottovalutato le conseguenze dello sversamento illegale di rifiuti».

«Niente iniziative spot»

La premier ha chiuso sulla necessità di non fermarsi: «Queste questioni non si risolvono con iniziative spot, si risolvono con la continuità, con la presenza sul territorio».

Prima di lasciare la sede del Comando ha rivendicato l’azione dell’esecutivo: «Dobbiamo essere fieri di essere stati un governo che ha messo la testa e la faccia per dare un futuro diverso a questo territorio. Grazie, grazie mille».

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!