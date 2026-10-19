Meloni blocca il miliardo ai magistrati, i Carabinieri rilanciano: «Con la metà di quei soldi la previdenza dedicata si fa subito»

ROMA – Lo stop della presidente del Consiglio al Dpcm sugli adeguamenti retributivi delle toghe apre un fronte inatteso. A pochissime ore dalla decisione di Palazzo Chigi, dal mondo delle divise arriva una proposta concreta su dove dirottare quelle risorse: la previdenza dedicata per Forze di polizia e Forze armate, un dossier che da anni resta sul tavolo senza mai trovare una copertura finanziaria stabile. A sollevarlo è Giuseppe La Fortuna.

Il contesto: la firma negata sul Dpcm da quasi un miliardo

La vicenda nasce dalle sentenze del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto ai magistrati gli adeguamenti stipendiali relativi al periodo 2018-2023. Le retribuzioni delle toghe, infatti, non passano dalla contrattazione collettiva: la legge prevede un aggiornamento triennale calcolato sugli incrementi riconosciuti agli altri dipendenti pubblici e formalizzato con un decreto del presidente del Consiglio. I decreti erano pronti, ma Giorgia Meloni ha scelto di non firmarli.

«In coscienza non posso mettere la mia firma su un Dpcm con il quale dovrei destinare quasi un miliardo di euro agli aumenti di stipendio dei magistrati», ha spiegato la premier, aggiungendo che «se il Consiglio di Stato lo riterrà opportuno, nomini pure il commissario». La cifra, ha sottolineato, è «dieci volte tanto» rispetto ai circa 100 milioni che il governo sta cercando per evitare il blocco dell’autotrasporto. L’Associazione Nazionale Magistrati ha replicato annunciando che valuterà il ricorso.

La posizione di Giuseppe La Fortuna

In questo scenario si inserisce la nota di Giuseppe La Fortuna, che non si limita a condividere la linea del governo ma indica una destinazione alternativa per quelle somme.

«Accogliamo favorevolmente la scelta del Presidente del Consiglio di fermare la spesa straordinaria destinata agli adeguamenti retributivi della magistratura, i cui trattamenti economici risultano già ampiamente adempienti», afferma La Fortuna. Il passaggio chiave arriva subito dopo: «È fondamentale condurre un’analisi pragmatica ed equa sulla destinazione delle risorse dello Stato. Con la metà di quell’importo si potrebbe finalmente risolvere in via strutturale e definitiva il nodo della previdenza dedicata per le Forze di polizia e le Forze armate».

Il riferimento è a quelle «donne e uomini che ogni giorno rischiano la propria incolumità sulle strade, affrontando aggressioni e contesti critici». Un richiamo non casuale, in un periodo segnato da un aumento delle aggressioni al personale in uniforme durante i servizi di controllo del territorio.

Perché la previdenza dedicata è il nodo irrisolto del comparto

La questione è nota a chiunque indossi una divisa. Il personale del comparto sicurezza e difesa è stato interessato dalle riforme pensionistiche generali, pur avendo una specificità riconosciuta per legge: limiti di età diversi, usura professionale, impossibilità di prolungare la carriera operativa oltre certe soglie. La previdenza dedicata – ovvero un sistema che tenga conto in modo strutturale di queste peculiarità, con correttivi al calcolo contributivo e strumenti di previdenza complementare adeguati – è da anni al centro delle richieste di sindacati e associazioni di categoria, ma si è sempre scontrata con il problema delle coperture.

Da qui l’aggancio proposto da Giuselle La Fortuna: se lo Stato dispone di circa un miliardo che non andrà, almeno per ora, agli adeguamenti dei magistrati, la metà di quella cifra sarebbe sufficiente a chiudere definitivamente una partita aperta da troppo tempo.

Fiducia a Gasparri per portare a casa il risultato

«Sulla gestione e sul raggiungimento di questo fondamentale obiettivo di previdenza dedicata, confermiamo la nostra piena fiducia nel Senatore Maurizio Gasparri, certi di un risultato autorevole ed efficace per la tutela di tutto il personale in divisa», conclude La Fortuna.

Il presidente dei senatori di Forza Italia segue da tempo i temi del comparto sicurezza e difesa, e il suo partito si è già schierato con la premier sulla vicenda dei magistrati: la senatrice Stefania Craxi ha definito la scelta di Meloni «difficile» ma necessaria, in un momento in cui «famiglie, imprese e lavoratori affrontano sacrifici e incertezze».

Cosa succede ora

Il braccio di ferro tra governo e magistratura è destinato a proseguire, con la possibile nomina di un commissario ad acta da parte del Consiglio di Stato e il ricorso annunciato dall’Anm. Nel frattempo, la manovra di bilancio dovrà comunque indicare dove finiranno le risorse che erano state accantonate. È su questo passaggio che le rappresentanze del personale in uniforme intendono far sentire la propria voce, e la presa di posizione di Giuseppe La Fortuna è, con ogni probabilità, solo la prima di una serie.

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