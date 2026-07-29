Mauro Lunardi nuovo Comandante della Squadra Aerea: la scelta della Difesa per il cuore operativo dell’Aeronautica Militare

Il Generale di Squadra Aerea Mauro Lunardi è il nuovo Comandante della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2026, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Lunardi succede al parigrado Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio alla guida di uno degli incarichi più rilevanti della Forza Armata, quello che riguarda il principale comando operativo dell’Aeronautica Militare.

La conferma è arrivata dal Ministero della Difesa, che ha ufficializzato la decisione del Governo e riportato anche il messaggio del Ministro Crosetto: congratulazioni al nuovo comandante e ringraziamento al Generale Frigerio per la dedizione, la competenza e il servizio reso.

La nomina decisa dal Consiglio dei Ministri

La designazione di Mauro Lunardi arriva in una fase centrale per l’Aeronautica Militare, impegnata nel consolidamento delle proprie capacità operative in un contesto segnato da nuove esigenze di difesa, integrazione tecnologica e crescente rilevanza della dimensione aerospaziale.

Il nuovo incarico pone Lunardi alla guida della Squadra Aerea, struttura inserita tra gli organismi di vertice dell’Aeronautica Militare. L’organizzazione ufficiale della Forza Armata indica infatti il Comando della Squadra Aerea tra le articolazioni fondamentali, insieme allo Stato Maggiore, al Comando Logistico, al Comando delle Scuole e agli altri organismi posti nell’architettura di vertice.

Chi è Mauro Lunardi

Mauro Lunardi è nato a Somma Lombardo, in provincia di Varese, il 28 febbraio 1966. Si è arruolato nell’Aeronautica Militare nel settembre 1986, entrando in Accademia Aeronautica con il corso Falco IV.

Nei primi anni della carriera ha ricoperto incarichi nei reparti operativi e di addestramento, in Italia e negli Stati Uniti. Ha maturato circa 2.900 ore di volo, prevalentemente su aviogetti.

Il suo profilo professionale unisce esperienza operativa, incarichi di comando, funzioni di staff, attività nel settore amministrativo-finanziario e responsabilità internazionali in ambito NATO.

Dall’Accademia ai reparti operativi

Dopo la conversione sul nuovo velivolo presso la base aerea di Cottesmore, nel Regno Unito, nel 1992 viene assegnato al 155° Gruppo del 50° Stormo di San Damiano, in provincia di Piacenza.

Nel 1995 assume l’incarico di Ufficiale d’inquadramento presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Nel 1997 viene poi destinato negli Stati Uniti come istruttore di volo su T-38 Talon presso l’Euro NATO Joint Jet Pilot Training di Sheppard Air Force Base, in Texas, dove resta fino al 2000 come istruttore ed esaminatore.

Al rientro in Italia viene assegnato al 154° Gruppo Volo del 6° Stormo di Ghedi, in provincia di Brescia, quale Comandante della 390ª Squadriglia. Nel 2002 assume l’incarico di Comandante di Gruppo, mantenuto fino al 2004.

Pianificazione, bilancio e incarichi di Stato Maggiore

Nel 2005 Lunardi viene assegnato allo Stato Maggiore della Difesa, presso l’Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio.

Nello stesso ambito, promosso al grado di Colonnello, ricopre dal 2009 al 2012 l’incarico di Capo Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria dello SMD – UGPPB.

Dal 2012 al 2014 è Comandante del 51° Stormo di Istrana. Al termine dell’incarico viene assegnato al Comando Squadra Aerea in qualità di Vice Capo di Stato Maggiore.

Dal 1° settembre 2016 al 26 aprile 2018 ricopre l’incarico di Capo del VI Reparto Affari Economici e Finanziari dello Stato Maggiore Aeronautica.

Pratica di Mare e la sperimentazione aerospaziale

Nel corso della sua carriera Lunardi ha ricoperto incarichi di vertice anche a Pratica di Mare, in un settore particolarmente rilevante per l’evoluzione tecnologica e capacitiva dell’Aeronautica Militare.

È stato alla guida del Centro Sperimentale di Volo e, successivamente, della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale. L’Aeronautica Militare lo ha indicato come primo Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, costituita l’8 marzo 2021 a Pratica di Mare raccogliendo l’eredità del Centro Sperimentale di Volo e del Comando Aeroporto.

Il suo incarico alla DASAS si è concluso con il passaggio di consegne del 30 agosto 2022, quando il Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo è subentrato al Generale di Divisione Aerea Mauro Lunardi.

L’esperienza alla NATO

Dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025, Mauro Lunardi ha prestato servizio a Bruxelles presso la Rappresentanza Permanente d’Italia al Consiglio Atlantico, in ambito NATO.

Il curriculum pubblicato dall’Aeronautica Militare indica per il periodo 2022-2025 l’incarico di Addetto Difesa e Consigliere Militare presso la NATO a Bruxelles.

Si tratta di un passaggio significativo nel percorso del nuovo Comandante della Squadra Aerea, perché conferma una solida esperienza anche nel quadro multinazionale e atlantico.

Formazione e abilitazioni

Mauro Lunardi ha frequentato l’Accademia Aeronautica, corso Falco IV, nel periodo 1986-1991, conseguendo la qualifica di Pilota Militare, come riportato nel curriculum ufficiale dell’Aeronautica Militare.

Ha inoltre conseguito la laurea in Scienze Aeronautiche presso l’Università di Napoli nel 1990, la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Trieste nel 2005 e il Master in National Security Strategy presso la National Defense University di Washington DC nel 2015.

Nel corso della carriera è stato abilitato su diversi velivoli, tra cui SF-260, MB-339A, MB-339CD, T-37, T-38, G-91T, Tornado IDS, AM-X, P-180 e C-27J.

Decorazioni e riconoscimenti

Il Generale Mauro Lunardi è insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia Mauriziana, della Medaglia d’Oro di Lunga Navigazione Aerea di 1° grado, della Croce d’Oro di anzianità militare e della Medaglia d’Argento al merito di Lungo Comando.

Tra i riconoscimenti figurano anche la Croce Commemorativa Operazioni di Pace, la Medaglia Commemorativa NATO per le Operazioni nel Kosovo e la Decorazione Interforze d’Onore per il servizio prestato presso lo Stato Maggiore Difesa.

Un profilo tra operazioni, amministrazione e dimensione NATO

La nomina di Mauro Lunardi alla guida della Squadra Aerea valorizza un percorso costruito su più livelli: l’attività di volo, il comando di reparti operativi, la pianificazione finanziaria, la sperimentazione aerospaziale, l’esperienza nello Stato Maggiore e il servizio internazionale presso la NATO.

È un profilo che arriva al vertice operativo dell’Aeronautica Militare in un momento in cui le capacità aeree e spaziali assumono un ruolo sempre più integrato nella difesa nazionale e negli impegni dell’Italia all’interno dell’Alleanza Atlantica.

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