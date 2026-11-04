INFODIFESA
Difesa

Mattarella decora sei Bandiere delle Forze Armate: a Firenze la Croce dell’Ordine Militare d’Italia a Fanti, Bersaglieri, Sommergibilisti, Dragamine, Fucilieri dell’Aria e Carabinieri

Andrea Valenti , , , , , , , , , , ,

Sei decorazioni a Piazzale Michelangelo

Nel corso della cerimonia interforze che si è svolta a Firenze, a Piazzale Michelangelo, per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia a sei Bandiere, Stendardi e Insegne delle Forze Armate italiane. Un riconoscimento che ha coinvolto tutte le componenti della Difesa: Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri.

Questi i reparti decorati:

Esercito Italiano

  • Bandiera di Guerra dell’Arma di Fanteria
  • Bandiera di Guerra del 1° Reggimento Bersaglieri

Marina Militare

  • Bandiera di Combattimento del Comando Sommergibili
  • Stendardo della 54ª Squadriglia Dragamine Costieri

Aeronautica Militare

  • Bandiera di Guerra del 16° Stormo “Protezione delle Forze”

Arma dei Carabinieri

  • Bandiera di Guerra del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”

Al fianco del Capo dello Stato il ministro della Difesa Guido Crosetto e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. Ad accogliere il Presidente il governatore della Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro.

L’Ordine Militare d’Italia è la massima onorificenza militare della Repubblica. Quando viene concesso “alla Bandiera”, come in questo caso, la concessione si limita per regolamento alla Croce di Cavaliere, senza possibilità di classi superiori: è dunque il più alto riconoscimento che un reparto possa ricevere come unità.

Fanteria: quarantaquattro anni di missioni, dal Libano al fianco Est della NATO

La decorazione all’Arma di Fanteria copre un arco temporale che va dal 1982 al 2026 e abbraccia l’intera storia recente della proiezione internazionale dell’Esercito. I Fanti sono stati protagonisti in Libano, in Somalia, nei Balcani, in Afghanistan e in Iraq, fino agli attuali impegni in Africa e sul fianco orientale dell’Alleanza Atlantica.

Oltre quattro decenni di impiego senza soluzione di continuità nei teatri più delicati, con un ruolo centrale nelle operazioni di stabilizzazione e supporto alla pace. L’onorificenza premia storia, valore e spirito di sacrificio di una componente che costituisce da sempre l’ossatura della Forza Armata.

1° Bersaglieri: Afghanistan, Iraq, Lettonia e Kosovo

Per la Bandiera di Guerra del 1° Reggimento Bersaglieri il riferimento è al periodo dal 2007 al 2024. In diciassette anni i Fanti piumati hanno operato in scenari complessi e ad alto rischio: Afghanistan, Iraq, Lettonia e Kosovo, contribuendo alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale, con particolare attenzione alla tutela delle popolazioni.

Dal contrasto all’insorgenza nel teatro afghano alla deterrenza avanzata sul confine baltico, passando per l’addestramento delle forze irachene e la presenza nei Balcani: un ventaglio di impieghi che restituisce l’immagine di un’unità impiegata su tutto lo spettro delle operazioni.

Non è la prima volta che la specialità riceve l’Ordine Militare d’Italia nel giorno delle Forze Armate: il 4 novembre 2017, all’Altare della Patria, Mattarella aveva decorato la Bandiera di Guerra del 6° Reggimento Bersaglieri per le operazioni condotte tra il 2006 e il 2017.

Marina: Sommergibilisti e Dragamine

Due le insegne della Marina Militare decorate. La prima è la Bandiera di Combattimento del Comando Sommergibili, la componente subacquea della Squadra Navale, che opera in silenzio e lontano dai riflettori e che raramente vede riconosciuto pubblicamente il proprio contributo alla sorveglianza e alla sicurezza marittima.

La seconda è lo Stendardo della 54ª Squadriglia Dragamine Costieri (COMSQUADRAG 54), con sede a La Spezia, inquadrata nel Comando in Capo della Squadra Navale per il tramite del Comando 5ª Divisione Navale. La Squadriglia raggruppa i cacciamine costieri classe Gaeta, unità specializzate nella localizzazione e neutralizzazione di mine navali, dotate di sonar filabile e di veicoli filoguidati (ROV) in grado di investigare oggetti sui fondali fino a circa 600 metri di profondità. Un lavoro di bonifica e di messa in sicurezza delle rotte che resta tra i più delicati e meno conosciuti della guerra di mine.

Aeronautica: i Fucilieri dell’Aria del 16° Stormo

Per l’Aeronautica Militare la Croce di Cavaliere è andata alla Bandiera di Guerra del 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca, in provincia di Taranto. Costituito il 25 maggio 2004, lo Stormo è il reparto dei Fucilieri dell’Aria, con il compito di garantire la protezione di personale, sistemi d’arma, mezzi, aree e infrastrutture della Forza Armata sul territorio nazionale e all’estero, anche in ambiente contaminato o sotto minaccia CBRN. Al posto del tradizionale Gruppo di Volo, il reparto è articolato sul Battaglione Fucilieri dell’Aria.

La Bandiera del 16° Stormo era già stata decorata con la Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico per l’operazione ISAF in Afghanistan e con la Medaglia d’Oro al Valore Aeronautico per l’operazione “Aquila Omnia”, l’evacuazione da Kabul dell’agosto 2021. L’Ordine Militare d’Italia si aggiunge ora a un medagliere che racconta vent’anni di impiego fuori area.

Carabinieri: il 10° Reggimento “Campania”

Chiude l’elenco la Bandiera di Guerra del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, reparto dell’organizzazione mobile dell’Arma con sede a Napoli. I reggimenti mobili dei Carabinieri sono la componente impiegata nel concorso al mantenimento dell’ordine pubblico e nelle missioni internazionali, dove l’Arma schiera le proprie unità di polizia militare e di stabilizzazione.

Il ricordo dei quattro caduti in Bosnia

La giornata di Firenze è stata segnata dal lutto per i quattro militari italiani morti il 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina, nello schianto di un elicottero CH-47 Chinook durante un’attività addestrativa nell’ambito della missione EUFOR Althea. Prima di ogni intervento ufficiale, a Piazzale Michelangelo è stato reso omaggio a Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, appartenenti all’Aviazione dell’Esercito e al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

I funerali solenni si erano svolti il giorno precedente a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza degli allievi degli Istituti di Formazione Militare, aveva rinnovato “con grande commozione” il cordoglio ai familiari, all’Esercito e a tutte le Forze Armate. Nella stessa giornata del 3 novembre il Capo dello Stato aveva consegnato le insegne dell’Ordine Militare d’Italia conferite nel 2026 a nove ufficiali, tra cui la Croce di Ufficiale alla memoria del generale di Corpo d’Armata Nicola Zanelli.

Frecce Tricolori e ventuno colpi di cannone

La cerimonia si è aperta con l’aviolancio di un paracadutista della Brigata “Folgore” con il Tricolore e ha visto il doppio passaggio delle Frecce Tricolori sul cielo di Firenze: la Pattuglia Acrobatica Nazionale, in formazione a nove, è transitata prima perpendicolarmente alla tribuna d’onore e poi parallelamente al piazzale, lasciando la scia verde, bianca e rossa.

A chiudere la celebrazione ventuno colpi a salve, sparati da tre cannoni schierati sul piazzale. Il Presidente Mattarella e il ministro Crosetto hanno quindi passato nuovamente in rassegna i reparti prima di lasciare il luogo della cerimonia. Nei suoi interventi il Capo dello Stato ha richiamato i valori della Costituzione come fondamento della missione delle Forze Armate, mentre il ministro della Difesa ha insistito sulla necessità di coesione del Paese. Nel messaggio inviato a Crosetto per il 4 Novembre, Mattarella ha inoltre sollecitato “uno sforzo europeo più concreto e più integrato” verso l’interoperabilità degli strumenti militari dell’Unione, “in chiave di difesa comune e di rafforzamento dell’Alleanza Atlantica”.

Firenze, il 4 Novembre e i sessant’anni dall’alluvione

La scelta di Firenze non è casuale. Il 4 novembre 2026 coincide con il sessantesimo anniversario dell’alluvione del 1966, quando l’Arno travolse la città. La giornata del Capo dello Stato è proseguita nel pomeriggio a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, per la cerimonia commemorativa e l’incontro con gli Angeli del Fango, i volontari arrivati da tutto il mondo per salvare il patrimonio artistico e aiutare la popolazione. Alle 15, in Piazza Santa Croce, il concerto della Fanfara della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, mentre in città sono rimaste aperte al pubblico diverse caserme, tra cui la “Guareschi”, sede dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare.

Il 4 Novembre ricorda l’Armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore nel 1918, che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale per l’Italia e il compimento del processo di unificazione nazionale con il ritorno di Trento e Trieste. Da quella data la ricorrenza è dedicata alla memoria dei Caduti e al riconoscimento del ruolo delle Forze Armate, che quest’anno trova nelle sei Bandiere decorate a Firenze il suo simbolo più alto.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!

Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.

🔔 ISCRIVITI ORA

Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!

Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!

✅ Iscriviti su WhatsApp

Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.

Potrebbe anche interessarti

Il Presidente Mattarella consegna le decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia 2026: gli insigniti e le motivazioni

Redazione web

«Prima di essere militari erano i loro bambini»: l’addio di Crosetto ai quattro caduti in Bosnia e il monumento che unisce chi si odiava da generazioni

Marco De Santis
Ausiliari nelle forze di polizia, sindacati divisi dopo l’annuncio di Meloni alla Camera

Manovra 2027, cosa cambia davvero per militari e Forze di polizia: riservisti, 90 milioni sui Fesi, straordinari arretrati e nuove assunzioni. Tutte le cifre articolo per articolo

Andrea Valenti