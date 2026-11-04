Mattarella decora sei Bandiere delle Forze Armate: a Firenze la Croce dell’Ordine Militare d’Italia a Fanti, Bersaglieri, Sommergibilisti, Dragamine, Fucilieri dell’Aria e Carabinieri

Sei decorazioni a Piazzale Michelangelo

Nel corso della cerimonia interforze che si è svolta a Firenze, a Piazzale Michelangelo, per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia a sei Bandiere, Stendardi e Insegne delle Forze Armate italiane. Un riconoscimento che ha coinvolto tutte le componenti della Difesa: Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri.

Questi i reparti decorati:

Esercito Italiano

Bandiera di Guerra dell’ Arma di Fanteria

Bandiera di Guerra del 1° Reggimento Bersaglieri

Marina Militare

Bandiera di Combattimento del Comando Sommergibili

Stendardo della 54ª Squadriglia Dragamine Costieri

Aeronautica Militare

Bandiera di Guerra del 16° Stormo “Protezione delle Forze”

Arma dei Carabinieri

Bandiera di Guerra del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”

Al fianco del Capo dello Stato il ministro della Difesa Guido Crosetto e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. Ad accogliere il Presidente il governatore della Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro.

L’Ordine Militare d’Italia è la massima onorificenza militare della Repubblica. Quando viene concesso “alla Bandiera”, come in questo caso, la concessione si limita per regolamento alla Croce di Cavaliere, senza possibilità di classi superiori: è dunque il più alto riconoscimento che un reparto possa ricevere come unità.

Fanteria: quarantaquattro anni di missioni, dal Libano al fianco Est della NATO

La decorazione all’Arma di Fanteria copre un arco temporale che va dal 1982 al 2026 e abbraccia l’intera storia recente della proiezione internazionale dell’Esercito. I Fanti sono stati protagonisti in Libano, in Somalia, nei Balcani, in Afghanistan e in Iraq, fino agli attuali impegni in Africa e sul fianco orientale dell’Alleanza Atlantica.

Oltre quattro decenni di impiego senza soluzione di continuità nei teatri più delicati, con un ruolo centrale nelle operazioni di stabilizzazione e supporto alla pace. L’onorificenza premia storia, valore e spirito di sacrificio di una componente che costituisce da sempre l’ossatura della Forza Armata.

1° Bersaglieri: Afghanistan, Iraq, Lettonia e Kosovo

Per la Bandiera di Guerra del 1° Reggimento Bersaglieri il riferimento è al periodo dal 2007 al 2024. In diciassette anni i Fanti piumati hanno operato in scenari complessi e ad alto rischio: Afghanistan, Iraq, Lettonia e Kosovo, contribuendo alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale, con particolare attenzione alla tutela delle popolazioni.

Dal contrasto all’insorgenza nel teatro afghano alla deterrenza avanzata sul confine baltico, passando per l’addestramento delle forze irachene e la presenza nei Balcani: un ventaglio di impieghi che restituisce l’immagine di un’unità impiegata su tutto lo spettro delle operazioni.

Non è la prima volta che la specialità riceve l’Ordine Militare d’Italia nel giorno delle Forze Armate: il 4 novembre 2017, all’Altare della Patria, Mattarella aveva decorato la Bandiera di Guerra del 6° Reggimento Bersaglieri per le operazioni condotte tra il 2006 e il 2017.

Marina: Sommergibilisti e Dragamine

Due le insegne della Marina Militare decorate. La prima è la Bandiera di Combattimento del Comando Sommergibili, la componente subacquea della Squadra Navale, che opera in silenzio e lontano dai riflettori e che raramente vede riconosciuto pubblicamente il proprio contributo alla sorveglianza e alla sicurezza marittima.

La seconda è lo Stendardo della 54ª Squadriglia Dragamine Costieri (COMSQUADRAG 54), con sede a La Spezia, inquadrata nel Comando in Capo della Squadra Navale per il tramite del Comando 5ª Divisione Navale. La Squadriglia raggruppa i cacciamine costieri classe Gaeta, unità specializzate nella localizzazione e neutralizzazione di mine navali, dotate di sonar filabile e di veicoli filoguidati (ROV) in grado di investigare oggetti sui fondali fino a circa 600 metri di profondità. Un lavoro di bonifica e di messa in sicurezza delle rotte che resta tra i più delicati e meno conosciuti della guerra di mine.

Aeronautica: i Fucilieri dell’Aria del 16° Stormo

Per l’Aeronautica Militare la Croce di Cavaliere è andata alla Bandiera di Guerra del 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca, in provincia di Taranto. Costituito il 25 maggio 2004, lo Stormo è il reparto dei Fucilieri dell’Aria, con il compito di garantire la protezione di personale, sistemi d’arma, mezzi, aree e infrastrutture della Forza Armata sul territorio nazionale e all’estero, anche in ambiente contaminato o sotto minaccia CBRN. Al posto del tradizionale Gruppo di Volo, il reparto è articolato sul Battaglione Fucilieri dell’Aria.

La Bandiera del 16° Stormo era già stata decorata con la Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico per l’operazione ISAF in Afghanistan e con la Medaglia d’Oro al Valore Aeronautico per l’operazione “Aquila Omnia”, l’evacuazione da Kabul dell’agosto 2021. L’Ordine Militare d’Italia si aggiunge ora a un medagliere che racconta vent’anni di impiego fuori area.

Carabinieri: il 10° Reggimento “Campania”

Chiude l’elenco la Bandiera di Guerra del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, reparto dell’organizzazione mobile dell’Arma con sede a Napoli. I reggimenti mobili dei Carabinieri sono la componente impiegata nel concorso al mantenimento dell’ordine pubblico e nelle missioni internazionali, dove l’Arma schiera le proprie unità di polizia militare e di stabilizzazione.

Il ricordo dei quattro caduti in Bosnia

La giornata di Firenze è stata segnata dal lutto per i quattro militari italiani morti il 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina, nello schianto di un elicottero CH-47 Chinook durante un’attività addestrativa nell’ambito della missione EUFOR Althea. Prima di ogni intervento ufficiale, a Piazzale Michelangelo è stato reso omaggio a Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, appartenenti all’Aviazione dell’Esercito e al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

I funerali solenni si erano svolti il giorno precedente a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza degli allievi degli Istituti di Formazione Militare, aveva rinnovato “con grande commozione” il cordoglio ai familiari, all’Esercito e a tutte le Forze Armate. Nella stessa giornata del 3 novembre il Capo dello Stato aveva consegnato le insegne dell’Ordine Militare d’Italia conferite nel 2026 a nove ufficiali, tra cui la Croce di Ufficiale alla memoria del generale di Corpo d’Armata Nicola Zanelli.

Frecce Tricolori e ventuno colpi di cannone

La cerimonia si è aperta con l’aviolancio di un paracadutista della Brigata “Folgore” con il Tricolore e ha visto il doppio passaggio delle Frecce Tricolori sul cielo di Firenze: la Pattuglia Acrobatica Nazionale, in formazione a nove, è transitata prima perpendicolarmente alla tribuna d’onore e poi parallelamente al piazzale, lasciando la scia verde, bianca e rossa.

A chiudere la celebrazione ventuno colpi a salve, sparati da tre cannoni schierati sul piazzale. Il Presidente Mattarella e il ministro Crosetto hanno quindi passato nuovamente in rassegna i reparti prima di lasciare il luogo della cerimonia. Nei suoi interventi il Capo dello Stato ha richiamato i valori della Costituzione come fondamento della missione delle Forze Armate, mentre il ministro della Difesa ha insistito sulla necessità di coesione del Paese. Nel messaggio inviato a Crosetto per il 4 Novembre, Mattarella ha inoltre sollecitato “uno sforzo europeo più concreto e più integrato” verso l’interoperabilità degli strumenti militari dell’Unione, “in chiave di difesa comune e di rafforzamento dell’Alleanza Atlantica”.

Firenze, il 4 Novembre e i sessant’anni dall’alluvione

La scelta di Firenze non è casuale. Il 4 novembre 2026 coincide con il sessantesimo anniversario dell’alluvione del 1966, quando l’Arno travolse la città. La giornata del Capo dello Stato è proseguita nel pomeriggio a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, per la cerimonia commemorativa e l’incontro con gli Angeli del Fango, i volontari arrivati da tutto il mondo per salvare il patrimonio artistico e aiutare la popolazione. Alle 15, in Piazza Santa Croce, il concerto della Fanfara della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, mentre in città sono rimaste aperte al pubblico diverse caserme, tra cui la “Guareschi”, sede dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare.

Il 4 Novembre ricorda l’Armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore nel 1918, che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale per l’Italia e il compimento del processo di unificazione nazionale con il ritorno di Trento e Trieste. Da quella data la ricorrenza è dedicata alla memoria dei Caduti e al riconoscimento del ruolo delle Forze Armate, che quest’anno trova nelle sei Bandiere decorate a Firenze il suo simbolo più alto.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!