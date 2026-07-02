Fugge all’alt dei carabinieri e muore nello schianto: era senza patente e non poteva lasciare Pescara

L’incidente dopo l’inseguimento tra Montesilvano, Città Sant’Angelo e Silvi

Era senza patente e, in regime di semilibertà, non avrebbe potuto allontanarsi dal territorio comunale di Pescara. Potrebbero essere questi gli elementi che hanno spinto Massimo Ciarelli, 43 anni, a non fermarsi all’alt dei carabinieri prima dell’incidente in cui ha perso la vita, avvenuto al termine di un inseguimento tra Montesilvano, Città Sant’Angelo e Silvi.

Secondo quanto emerge da ambienti vicini alla famiglia, l’uomo avrebbe potuto temere di fare tardi rispetto all’obbligo di rientro in carcere, fissato alle 21, o di perdere i benefici concessi. Restano però ancora molti aspetti da chiarire sulla dinamica dello schianto, ora al centro dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Teramo.

La fuga iniziata a Montesilvano poco dopo le 20

L’inseguimento sarebbe cominciato poco dopo le 20 a Montesilvano. Una pattuglia dei carabinieri ha notato Ciarelli a bordo di uno scooter insieme a un altro uomo. Alla richiesta di fermarsi, il conducente avrebbe accelerato, imboccando la statale 16 e proseguendo la corsa attraverso più comuni.

La fuga ha interessato il tratto compreso tra Montesilvano, Città Sant’Angelo e Silvi, fino alla zona di una rotatoria al confine con il territorio teramano. È qui che la situazione è precipitata.

Lo scooter, la rotatoria e l’impatto con l’auto dei carabinieri

In base alla ricostruzione finora emersa, all’altezza della rotatoria il passeggero dello scooter sarebbe sceso dal mezzo o sarebbe caduto. Ciarelli avrebbe invece continuato la fuga da solo.

Mentre una pattuglia si fermava per bloccare l’uomo rimasto a terra, il 43enne avrebbe invertito il senso di marcia nella rotatoria, tornando verso Montesilvano. Nel tentativo di superare le auto in coda, avrebbe invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi frontalmente con una seconda vettura dei carabinieri che procedeva in direzione nord.

Per Ciarelli non c’è stato nulla da fare. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, il 43enne è morto sul posto. Il passeggero è rimasto illeso ed è stato successivamente ascoltato dagli investigatori: al momento è in libertà. I militari che si trovavano sull’auto coinvolta nello scontro sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

I dubbi della famiglia sulla dinamica

La famiglia di Massimo Ciarelli non crede alla prima ricostruzione dei fatti circolata nelle ore successive all’incidente. Secondo l’ipotesi avanzata dai parenti, l’auto dei carabinieri che seguiva lo scooter si sarebbe avvicinata fino a toccare il mezzo. Sempre secondo questa versione, una seconda vettura dell’Arma si sarebbe posizionata di traverso davanti alla moto.

Attraverso l’avvocata Laura Filippucci, i familiari hanno già nominato un consulente tecnico di parte per ricostruire con precisione gli ultimi istanti dell’inseguimento e verificare ogni elemento utile a chiarire la dinamica dello schianto.

Indaga la Polizia Stradale, attesa l’autopsia

L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero di Teramo Elisabetta Labanti. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale di Teramo, subentrata dopo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale di Silvi.

Saranno decisive le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, così come le testimonianze delle numerose persone che avrebbero assistito all’inseguimento e all’incidente. La salma del 43enne si trova all’obitorio di Teramo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore dovrebbe essere conferito l’incarico per l’autopsia.

Chi era Massimo Ciarelli

Massimo Ciarelli era stato condannato per l’omicidio dell’ultrà pescarese Domenico Rigante, avvenuto nel 2012. Per quel fatto era arrivata una condanna a 30 anni, poi ridotta a 17 anni dopo l’annullamento dell’aggravante della premeditazione da parte della Cassazione e la successiva rimodulazione della pena, nel 2017, da parte della Corte d’assise d’appello di Perugia.

Lo scorso anno Ciarelli aveva ottenuto la semilibertà. La sera, entro le 21, doveva rientrare in carcere a Pescara. Proprio il timore di violare le prescrizioni legate al beneficio, insieme alla mancanza della patente e al divieto di lasciare il territorio comunale, potrebbe aver pesato sulla decisione di non fermarsi all’alt.

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