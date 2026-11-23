Tre mesi di carcere e oltre due anni bloccato in India: “Le mie prigioni”

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

Tre mesi dietro le sbarre, poi più di due anni senza poter lasciare l’India. Un tempo lunghissimo che Massimiliano Latorre, il fuciliere di Marina accusato nel 2012 insieme al commilitone Salvatore Girone della morte di due pescatori indiani mentre era in servizio sulla petroliera “Enrica Lexie”, ha riempito di riflessioni, pensieri ed emozioni scritti a mano su alcuni quaderni.

«Non li sfoglio mai, ma so che lì dentro c’è tutto. Sono “le mie prigioni”», ha raccontato a Libero, prendendo in prestito il titolo del celebre libro di Silvio Pellico. Tra quelle pagine è conservato anche un oggetto che pesa più delle parole: il lucchetto mezzo arrugginito che chiudeva la sua cella. «L’ho portato via nascondendolo in una delle tante tasche della mimetica».

Un periodo reso ancora più duro dall’ictus che lo ha colpito in India. Eppure, a sentire Latorre, la ferita più profonda non è arrivata dal carcere: «Ho sofferto più per come sono stato trattato qui in Italia, che per il carcere in India. Mi aspettavo rispetto, invece mi hanno umiliato».

Gli ultimi anni in servizio: “Guardavo il computer e basta”

Il rientro in patria non ha coinciso con un ritorno alla normalità professionale. Gli ultimi anni di lavoro prima della pensione, spiega l’ex fuciliere del Reggimento “San Marco”, li ha passati «relegato in un altro ufficio senza alcuna mansione effettiva, guardavo il computer e basta».

Latorre afferma di aver provato a ottenere risposte: «Ho cercato spiegazioni sui comportamenti nei miei confronti, per avere chiarimenti ad alto livello, nella scala gerarchica militare ma soprattutto in quella istituzionale, ma sono rimasto inascoltato».

Il congedo è arrivato nello stesso clima: «Quando ho smesso di lavorare non mi hanno nemmeno salutato né fatto fare un brindisi con i colleghi». Un’unica eccezione, ai vertici: «L’unico che mi ha ricevuto e ascoltato, con tanta umanità, è stato Guido Crosetto, ministro della Difesa. Ne ho preso atto, ma è stato un altro pugno nello stomaco».

Le voci sulla causa allo Stato: “Volevano screditarmi”

All’amarezza per l’accantonamento da parte di colleghi e amici si è sommato il dolore per voci che Latorre definisce «assurde e false che qualcuno si è divertito a mettere in giro». La più pesante riguarda una presunta causa per i danni contro lo Stato.

La versione dell’ex marò è diversa: «Ho fatto una richiesta di mediazione, per chiedere che lo Stato mi desse un riconoscimento, che però non ha avuto esito positivo». A quel punto l’avvocato gli ha proposto di procedere con una causa vera e propria, ma Latorre sostiene di aver detto no: «Potevo fare una cosa del genere? Moralmente come mi sarei sentito?».

Il tema del riconoscimento per chi ha servito in contesti ad alto rischio resta aperto, come dimostra l’introduzione della nuova qualifica di veterano militare. Per Latorre, però, la questione è prima di tutto personale: «[Questa situazione] mi ha fatto male due volte, perché chi poteva prendere le mie difese a livello istituzionale non l’ha fatto. Qualcuno che mi voleva screditare, magari chi avevo estromesso dalla mia difesa dopo l’arbitrato, gente che non aveva avuto un comportamento corretto».

Da Taranto al San Marco: una carriera prima del 15 febbraio 2012

Nell’intervista Latorre ripercorre anche il suo cammino in uniforme: il «bambino vivace» di Taranto, l’ingresso in Marina a 17 anni, il trasferimento al Reggimento “San Marco”, oggi inquadrato nella Brigata Marina di cui InfoDifesa ha raccontato anche gli ufficiali che hanno conquistato il berretto verde dei Royal Marines. Poi le missioni in Albania, Kosovo e Afghanistan.

Infine l’impiego nei presidi antipirateria a bordo delle navi commerciali. È su una di queste, la petroliera “Enrica Lexie”, che il 15 febbraio 2012 scoppia il caso destinato a diventare una crisi diplomatica internazionale, ricostruita nei dettagli nella voce dedicata al caso dell’Enrica Lexie su Wikipedia.

«Il comandante ci ha avvisati che c’era un barchino che puntava verso di noi, io ho iniziato il monitoraggio dal radar e poi ho avuto la conferma del comportamento tipico dell’abbordaggio», ricorda Latorre. Le regole d’ingaggio, come certificato anche dalla magistratura italiana, sono state seguite una dopo l’altra: le segnalazioni con il faro, i contatti via radio, poi le raffiche di avvertimento.

La notizia della morte di due pescatori arriva il giorno dopo. E dalle foto, dice Latorre, «ci siamo accorti tutti che quella non era la barca che aveva tentato l’abbordaggio».

La divisa in carcere e la paura della pena di morte

Da quel momento, per Latorre e Girone, iniziano mesi che l’ex marò definisce infernali. I due riescono a evitare il cappuccio in testa riservato agli accusati di omicidio e, una volta in carcere, ottengono di poter continuare a indossare la divisa.

«Per me è anche il significato di non mollare mai. Come dire: “Io sono un italiano” con quel prezioso scudo tricolore sul braccio e il patch del reparto sull’altro braccio».

Intanto in India si inizia a parlare di pena di morte. «Ho avuto paura perché mi rendevo conto che si facevano un passo avanti e quattro indietro». La consapevolezza di essere finiti dentro qualcosa di più grande si fa sempre più netta: «Ormai eravamo diventati, a tutti gli effetti e nostro malgrado, pedine di un aspro “gioco” nazionale e internazionale e di interessi politici ed economici».

Nemmeno l’ambasciata italiana in India, che li ospita per un periodo dopo la scarcerazione, offre un vero rifugio: «Non ci siamo mai sentiti a casa nostra, eravamo in casa ma non a casa. Percepivamo di non essere graditi». Una sensazione di abbandono che trova eco anche nelle parole di chi, dentro la Marina, avrebbe voluto contribuire alla soluzione del caso, come l’ammiraglio Rinaldo Veri, che al congedo rivelò di non aver potuto aiutare i marò.

L’ictus, l’assoluzione nel 2022 e il silenzio delle istituzioni

Nel pieno della vicenda, nel 2014, Latorre viene colpito da un ictus «causato dallo stress» e ottiene di rientrare in Italia per curarsi. L’epilogo giudiziario arriva solo dopo dieci anni: nel 2022 i due marò vengono assolti.

Una svolta che, secondo Latorre, è passata quasi inosservata: «Qui in Italia nessuno si è fatto vivo: non i ministri della Difesa e degli Esteri, non i vertici del San Marco, al contrario di tanti colleghi diventati veri amici. Molta gente, ancora oggi, mi ferma per chiedermi: la vostra storia come è finita?».

Per chiudere definitivamente la partita anche sul fronte indiano è stato concordato un risarcimento di 1,1 milioni di euro destinato alle famiglie dei due pescatori morti.

La nuova vita a Ferrara: moto d’acqua, Alpini e Carabinieri

Cosa resta oggi di Massimiliano Latorre? Quattro figli, due ex mogli e un terzo matrimonio con Paola, «che conoscevo da ragazzino ed è ritornata nella mia vita quando è scoppiato il nostro caso».

Ha lasciato Roma, «troppo cara per un pensionato», e si è trasferito a Ferrara. E ha trovato nuovi impegni: «Collaboro con l’Associazione nazionale carabinieri, con gli Alpini e con la Società NEMO della Fisa (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) di Paolo Bratti: mi sono abilitato come pilota soccorritore per le moto d’acqua. Un’attività di volontariato che mi dà soddisfazione».

Dal radar dell’Enrica Lexie al soccorso in acqua: una divisa diversa, ma lo stesso istinto a mettersi al servizio degli altri.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!