Si sta aprendo una nuova stagione di nomine, e questa volta la rotta porta dalle caserme alle aziende di Stato. Secondo un’indiscrezione de Il Fatto Quotidiano, due nomi di primo piano di Esercito e Carabinieri sarebbero in procinto di cambiare incarico. Per il generale Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, potrebbero aprirsi le porte della presidenza di Mbda, il consorzio europeo che produce missili. Il generale Marco Minicucci, già vice comandante generale dell’Arma, sarebbe invece destinato al ruolo di capo dell’audit di Ferrovie.

Al momento si tratta di indiscrezioni: nessuna delle due nomine è stata formalizzata.

Masiello, dalla proroga che molti si aspettavano alla pista dei missili

Del futuro di Masiello InfoDifesa si era occupata di recente, insieme agli altri vertici in scadenza: da Andrea De Gennaro alla Guardia di Finanza a Francesco Paolo Figliuolo, vicedirettore dell’Aise. Il mandato triennale del generale, nato il 28 giugno 1963 e insediatosi il 27 febbraio 2024 su proposta del ministro Guido Crosetto, scade a fine febbraio 2027.

Non pochi analisti avevano messo in conto una proroga di un anno, il massimo consentito dalle norme in vigore. A sostenerla c’erano la situazione internazionale e lo sforzo di Masiello per riformare la Forza armata, un obiettivo condiviso dal ministro. Va detto però che il recente ddl di adeguamento e rafforzamento della difesa nazionale non ha convinto molto sul piano delle riforme.

L’indiscrezione su Mbda cambierebbe lo scenario. Conferma comunque che a Masiello, paracadutista e già comandante della Brigata Folgore, il governo pensa anche per il dopo. Nei mesi scorsi si era parlato di lui per la guida dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e persino per una candidatura alle Politiche.

Mbda, il colosso dove c’è già un uomo vicino a Crosetto

Mbda è un colosso della missilistica, e tra le sue file c’è un nome che nel mondo della Difesa conoscono tutti: Giuseppe Cossiga, entrato in Mbda Italia nel 2017 come direttore delle relazioni istituzionali. Cossiga è stato sottosegretario alla Difesa insieme a Crosetto nel governo Berlusconi tra il 2008 e il 2011. Nel 2022 gli è poi succeduto alla presidenza dell’Aiad, la federazione delle aziende dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, quando Crosetto è diventato ministro.

Minicucci, dall’Arma al controllo interno di Ferrovie

L’altro nome è quello del generale di corpo d’armata Marco Minicucci, classe 1963, originario di Terni. Il Consiglio dei ministri lo aveva nominato vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri nell’aprile 2025, quando guidava il Comando interregionale “Ogaden” di Napoli.

Nel suo curriculum figurano gli incarichi di sottocapo di Stato Maggiore dell’Arma e di presidente del Cocer Carabinieri, oltre al Comando provinciale di Napoli e alla Legione “Lazio”. Dal novembre 2025 ha assunto anche il comando delle Scuole dell’Arma. Per lui, stando all’indiscrezione, sarebbe pronta la poltrona di responsabile dell’audit di Ferrovie.

Se Masiello lascia, chi sale a Palazzo Esercito

Se l’indiscrezione trovasse conferma, si aprirebbe subito anche la partita per lo Stato Maggiore dell’Esercito. I possibili successori li abbiamo passati in rassegna nel nostro approfondimento sul risiko d’autunno dei vertici militari.

I generali di corpo d’armata in servizio sono quindici. Con un cambio a febbraio 2027 resterebbe in gioco anche la classe 1964: Lorenzo D’Addario (Forze Operative Terrestri), Giovanni Maria Iannucci (COVI) e Stefano Mannino. Una proroga di dodici mesi li avrebbe invece esclusi tutti e tre.

In corsa ci sono anche i nati nel 1965 (Cuoci, D’Ubaldi, Federici e Mirra) e le classi successive:

Classe 1966: Angelo Michele Ristuccia e Antonello Vespaziani.

Angelo Michele Ristuccia e Antonello Vespaziani. Classe 1967: Rodolfo Sganga, Fernando Paglialunga, Francesco Olla e Gianluca Carai.

Rodolfo Sganga, Fernando Paglialunga, Francesco Olla e Gianluca Carai. Classe 1969: Giovanni Gagliano, il più giovane.

Tra i nomi più osservati c’è Franco Federici, dall’ottobre 2022 consigliere militare di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Pesa poi una regola non scritta: dopo un Capo di Stato Maggiore uscito dalla Folgore, difficilmente il successore porterà di nuovo il basco amaranto.

Le altre caselle ancora aperte

Il possibile addio di Masiello si aggiunge a un tabellone già affollato. Il mandato di De Gennaro al Comando generale della Guardia di Finanza scade il 31 dicembre e il governo si prepara a concedergli altri sei mesi. Tra novembre e dicembre arrivano a scadenza anche i vicedirettori dei servizi Carlo De Donno (Aisi) e Figliuolo (Aise).

A Masiello e Minicucci, se le nomine fossero formalizzate, va l’augurio di un lungo percorso professionale da parte della redazione di InfoDifesa.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.