Masiello lancia la sfida: “I droni devono entrare nella testa dei soldati”. Cosa è emerso al workshop dell’Esercito

Roma, 29 ottobre 2026. I sistemi senza pilota non sono più un’opzione tecnologica tra le tante, ma il fattore che sta riscrivendo il modo di combattere e di difendersi. È il messaggio uscito con forza dalla caserma “Giuseppe Perotti” di Roma, dove questa mattina si è svolto il Workshop sull’impiego dei droni nei moderni scenari operativi, dedicato allo sviluppo della capacità e al contrasto della minaccia.

Un appuntamento che ha messo attorno allo stesso tavolo vertici militari, industria della difesa, mondo della ricerca e giornalismo, con un obiettivo preciso: capire come l’Esercito Italiano intende colmare il divario con una minaccia che evolve ogni giorno.

Masiello: “La sfida più impegnativa riguarda la mentalità”

A dare il tono alla giornata è stato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, che non ha usato giri di parole. “È ormai evidente il ruolo decisivo dei sistemi senza pilota nei moderni scenari operativi: per questo, l’Esercito profonde il massimo impegno, affinché siano progressivamente diffusi in tutta la Forza Armata”, ha dichiarato rivolgendosi ai presenti.

Ma il nodo, secondo il Generale, non è solo tecnologico. “La sfida più impegnativa, tuttavia, riguarda la mentalità: i droni devono diventare parte integrante della cultura operativa. Per tale ragione, stiamo investendo con decisione nella formazione e nell’addestramento, per preparare i nostri soldati ad anticipare e vincere le grandi sfide del nostro tempo”.

Masiello ha poi indicato la strada da seguire: “La sinergia tra Istituzioni, imprese e ricerca rappresenta un fattore determinante per affrontare con successo le complessità dell’attuale scenario”.

Tre panel per far dialogare Forza Armata e mondo civile

Il workshop è stato articolato in tre panel, pensati per favorire l’interazione tra l’Esercito e il mondo civile nei settori Unmanned Aerial System (UAS) e Counter Unmanned Aerial System (C-UAS). L’intento dichiarato è stato quello di alimentare la consapevolezza sull’importanza di questi ambiti attraverso il confronto diretto tra Forza Armata, Istituzioni e stakeholder.

Il filo conduttore è emerso fin dal primo intervento: l’impiego massivo di droni nei recenti conflitti ha cambiato radicalmente il modo di combattere e di proteggere forze e infrastrutture critiche, imponendo nuove strategie di sviluppo capacitivo e un contrasto multilivello.

Come i droni hanno cambiato la guerra

Il primo panel è stato condotto dalla giornalista RAI Barbara Carfagna, moderatrice dell’intero workshop, insieme a Filippo Scarante, Direttore Affari Pubblici e Relazioni Governative di Rheinmetall Italia, e al Generale di Divisione Giuseppe Bossa. Al centro del dibattito, l’impatto operativo dei sistemi unmanned sui campi di battaglia contemporanei e le conseguenze sulla protezione delle forze e delle infrastrutture.

Intelligenza artificiale e guerra elettronica: le tecnologie che ridisegnano la difesa anti-drone

Nel secondo panel, la giornalista de Il Foglio Cecilia Sala e il Generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario hanno approfondito il ruolo delle tecnologie emergenti che stanno rivoluzionando tanto l’impiego dei droni quanto il loro contrasto.

Intelligenza artificiale, sensoristica avanzata, guerra elettronica e sistemi autonomi sono stati indicati come gli elementi destinati a ridefinire il futuro della difesa anti-drone e lo sviluppo degli assetti unmanned.

Acquisizioni più rapide: il nodo tra Forze Armate, industria e ricerca

Il terzo e ultimo panel ha affrontato un tema cruciale: l’evoluzione della minaccia impone processi di acquisizione più rapidi e una stretta integrazione tra Forze Armate, industria e mondo della ricerca, per sviluppare sistemi UAS e Counter-UAS che siano al tempo stesso efficaci e sostenibili.

Il confronto è stato guidato da Gianluca Di Feo, Defence Correspondent de La Repubblica, in dialogo con l’Ingegner Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, e con Luisa Riccardi, Direttore Generale AIAD e già Vice Direttore Nazionale degli Armamenti.

Gagliano: studio, sperimentazione e formazione al centro

A chiudere il quadro è intervenuto il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Gagliano, Comandante delle Forze di Supporto al Combattimento e referente per lo sviluppo della capacità droni dell’Esercito. Gagliano ha sottolineato, tra gli scopi del workshop, la centralità delle attività di studio e sperimentazione attualmente in corso, compresa la formazione e la necessaria integrazione nello sviluppo e nell’impiego diffuso dei sistemi a pilotaggio remoto.

Un percorso che, nelle intenzioni dello Stato Maggiore, dovrà portare i droni fuori dal perimetro dei reparti specializzati per farne uno strumento ordinario di ogni soldato.

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