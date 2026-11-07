Masiello a Milano tra i soldati di Strade Sicure: «Il soldato è il volto concreto del nostro impegno»

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, ha visitato a Milano i principali siti presidiati dal contingente dell’Esercito impiegato nell’operazione Strade Sicure. Una giornata trascorsa tra i militari che, ogni giorno, garantiscono vigilanza e controllo del territorio nel capoluogo lombardo, in un momento in cui il dispositivo di sicurezza cittadino è stato notevolmente rafforzato.

La visita dopo l’arrivo dei 500 paracadutisti della Folgore

La visita del generale Masiello si inserisce nel contesto del recente potenziamento del dispositivo di sicurezza di Milano, che ha visto l’afflusso e lo schieramento di ulteriori 500 paracadutisti provenienti dai reparti della Brigata Paracadutisti “Folgore”. I parà sono operativi in città dal 24 ottobre, affiancandosi al personale del Raggruppamento Lombardia già impiegato nell’operazione.

Con l’innesto dei nuovi militari, il dispositivo di Strade Sicure a Milano ha consolidato la propria capacità di vigilanza e pattugliamento dei punti nevralgici della città, confermando il ruolo dell’Esercito come risorsa pronta e affidabile al servizio del Paese.

Il sopralluogo nei siti sensibili dell’area metropolitana

Accompagnato dai comandanti dei Raggruppamenti Milano e Lombardia-Trentino Alto Adige, il Capo di Stato Maggiore ha raggiunto le aree sensibili e i siti fissi dell’area metropolitana dove i militari operano costantemente in stretta sinergia e coordinamento con le Forze dell’ordine, per la prevenzione della criminalità e il controllo del territorio.

Negli incontri con il personale, il generale Masiello ha espresso apprezzamento «per la professionalità, il senso del dovere e lo spirito di servizio dimostrati quotidianamente dai soldati», sottolineandone «la prontezza operativa e la flessibilità d’impiego in un contesto urbano complesso».

«Il soldato è la nostra risorsa più preziosa»

Le parole rivolte ai militari dal vertice della Forza Armata sono andate dritte al cuore della missione: «Il soldato è la nostra risorsa più preziosa – ha detto Masiello –, il volto concreto del nostro impegno al servizio del Paese: con disciplina e dedizione ogni giorno contribuisce concretamente alla sicurezza dei cittadini e delle Istituzioni».

«I valori che esprimete attraverso il vostro operato – ha aggiunto rivolgendosi ai soldati – sono motivo di orgoglio per tutto l’Esercito e per la Nazione».

Strade Sicure a Milano: un presidio destinato a durare

L’impiego dei 500 paracadutisti della Folgore a Milano, inizialmente previsto fino al 31 dicembre dal decreto sicurezza, è stato prorogato fino al 31 marzo 2027 con una norma inserita nella manovra di bilancio, che stanzia a tal fine 6,1 milioni di euro. I militari operano con le stesse prerogative giuridiche previste per il personale già impiegato in Strade Sicure, concorrendo con Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza alla sorveglianza degli obiettivi sensibili, ai presidi fissi e alle attività di pattugliamento, secondo il piano d’impiego definito dal Prefetto.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.