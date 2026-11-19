«Chi oggi è in mare deve poter contare su di noi». È la frase che riassume il senso della responsabilità condivisa dal Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, con gli Ammiragli e gli Ufficiali Superiori riuniti a Roma per il 6° Seminario della Marina Militare. L’appuntamento è stato ospitato dal Comando in Capo della Squadra Navale, nella sede di Santa Rosa.

Tre giorni di confronto su minacce ibride e sicurezza delle rotte

Il seminario si è sviluppato in tre giorni di lavori, aperti al contributo del mondo accademico, delle istituzioni e delle Marine alleate. Al centro del confronto ci sono stati l’evoluzione degli scenari internazionali, le minacce ibride, la sicurezza delle rotte marittime e le trasformazioni in atto nelle operazioni navali.

Non bastano mezzi e tecnologie: la sfida è la leadership

Dal seminario emerge che essere pronti al cambiamento non è soltanto una questione di mezzi e tecnologie: è anche una responsabilità di leadership. Vuol dire saper anticipare le sfide, prendere decisioni tempestive, affrontare le criticità e tradurre gli indirizzi strategici in risultati concreti.

Vuol dire anche far lavorare insieme Comandi, Enti e Reparti, perché ogni componente contribuisce all’efficacia della Marina nel suo insieme.

Il personale al centro: competenze, ascolto e responsabilità

Il punto su cui la Forza Armata insiste di più riguarda le persone. Essere pronti significa soprattutto investire nella crescita di chi sarà chiamato a guidare la Marina di domani. Gli impegni indicati sono quattro: valorizzare le competenze, affidare responsabilità, ascoltare il personale e creare condizioni di lavoro che permettano a ciascuno di esprimere al meglio le proprie capacità.

L’impegno riguarda l’intera classe dirigente, a partire dal suo vertice. La prontezza operativa, infatti, si costruisce ogni giorno, anche attraverso la qualità delle decisioni, la coesione e la fiducia reciproca.

«Pronti al cambiamento, pronti a decidere, pronti ad agire»

La linea uscita dal seminario è racchiusa in una formula: «Pronti al cambiamento, pronti a decidere, pronti ad agire». È una direzione comune per una Marina capace di evolvere senza perdere di vista ciò che ne costituisce la forza: le donne e gli uomini che la rendono operativa, ogni giorno.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!