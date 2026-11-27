Il primo intercetto balistico di un PPA italiano

Un pattugliatore italiano ha fatto quello che fino a ieri era riservato ai cacciatorpediniere. Il 20 novembre 2026 la Marina Militare ha ufficializzato, con un post su X corredato da video, che Nave Giovanni delle Bande Nere (P 434) ha rilevato, tracciato e intercettato un bersaglio balistico ad alta velocità, lanciando in rapida successione due missili Aster 30. È la prima volta che un’unità della classe Thaon di Revel porta a termine un ingaggio antimissile balistico con munizionamento reale.

La Forza Armata ha definito il risultato «uno straordinario traguardo operativo» per la difesa marittima nazionale e per l’industria italiana, sottolineando che il successo «proietta da subito la Marina Militare in un’élite ristretta di Marine capaci di contrastare minacce balistiche direttamente dal mare».

Come si è svolto l’ingaggio

La sequenza descritta dalla Marina è completa e interamente autonoma: scoperta del bersaglio, tracciamento di precisione, elaborazione della soluzione di tiro tramite il sistema di combattimento e lancio. Secondo quanto riportato da Defence Industry Europe e dalla rivista polacca ZBiAM, il bersaglio era un STAR 160, un vettore che simula la traiettoria di un missile balistico a corto raggio, e gli intercettori impiegati erano Aster 30 Block 1NT, la versione più recente della famiglia franco-italiana.

Sulla data e sul luogo del tiro le fonti non coincidono, e la Marina non li ha resi pubblici. Defence Industry Europe colloca il lancio al 10 novembre, come evento conclusivo di un’esercitazione nazionale, pochi giorni prima del rientro della nave a Taranto. RID – Rivista Italiana Difesa attribuisce invece l’intercetto alla scorsa estate, nel quadro dell’esercitazione antibalistica Pacific Dragon 2026 nel Pacifico. Quel che è certo è l’esito: due missili, un bersaglio balistico neutralizzato.

La nave: il primo PPA “Full” della flotta

La Giovanni delle Bande Nere è la quarta unità della classe Thaon di Revel costruita da Fincantieri ed è stata consegnata alla Marina nell’ottobre 2024. È soprattutto la prima nave in configurazione PPA Full, la più completa del programma, oggi ridenominata dalla Marina Unità Combattente Multi Missione.

Rispetto alle sorelle in versione Light, imbarca il radar Leonardo Kronos Dual Band a quattro facce fisse AESA, che combina la banda C per la sorveglianza a lungo raggio e la scoperta balistica con la banda X per l’ingaggio dei bersagli più vicini, il sistema di comando e controllo SADOC 4, il sistema missilistico SAAM-ESD con 16 celle Sylver A50 per Aster 15 e Aster 30, i missili antinave Teseo Mk2/E, un cannone da 127 mm e il nuovo 76 mm Sovraponte di Leonardo.

Il passo compiuto ora era stato preparato. Durante Formidable Shield 2025, la nave aveva già tracciato con il Kronos un bersaglio balistico a corto raggio fino al suo impatto in mare, senza però tentare l’intercettazione. Questa volta la catena si è chiusa.

L’Aster 30 Block 1NT: cosa cambia

Il Block 1NT (“New Technology”) è il prodotto del programma lanciato dalla Francia nel 2015 e al quale l’Italia ha aderito nel 2016, sviluppato dal consorzio Eurosam (MBDA e Thales). La novità principale è il seeker radar in banda Ka, che sostituisce quello in banda Ku del Block 1, affiancato da un software aggiornato.

Il risultato è una capacità di contrasto estesa a missili balistici con gittata fino a 1.500 km, oltre il doppio della classe da 600 km coperta dal Block 1, con una portata d’intercettazione dell’ordine dei 150 km e velocità intorno a Mach 4,5. Secondo Army Recognition, i missili impiegati nel test sarebbero esemplari di pre-produzione: le consegne di serie sono attese per il 2027, con l’integrazione prevista anche sui cacciatorpediniere Orizzonte nell’ambito dell’ammodernamento di metà vita.

Sei mesi nell’Indo-Pacifico

L’intercetto chiude idealmente la campagna più lunga e impegnativa della nave. Salpata da Taranto il 3 maggio, la Bande Nere ha raggiunto le Hawaii per RIMPAC 2026, la più grande esercitazione marittima multinazionale al mondo con 31 Paesi coinvolti. Nella fase a fuoco, la SINKEX, l’elicottero AW-101 imbarcato ha lanciato un missile antinave Marte Mk2/S, contribuendo all’affondamento di due unità bersaglio.

Subito dopo, ad agosto, l’unità ha preso parte a Pacific Dragon 2026, l’esercitazione dedicata alla difesa antimissile balistica organizzata dalla Terza Flotta della US Navy con unità di Australia, Cile, Giappone, Corea del Sud e Spagna. Il 13 novembre la nave è rientrata alla Stazione Navale Mar Grande di Taranto, dopo oltre sei mesi di navigazione, accolta dalle famiglie dell’equipaggio.

Perché conta per la difesa italiana

Fino ad oggi la difesa aerea d’area della Marina Militare poggiava essenzialmente sui due cacciatorpediniere della classe Orizzonte. Il test dimostra che anche i PPA in configurazione Full possono garantire una copertura antimissile balistica di livello inferiore dal mare, complementare a quella assicurata nel Mediterraneo dai cacciatorpediniere Aegis statunitensi armati di SM-3.

La dimostrazione arriva a pochi mesi dalla decisione del governo, nell’aprile 2026, di portare tutte e sette le unità della classe Thaon di Revel allo standard Full Combat, mentre a maggio è stata impostata l’ottava nave, anch’essa Full, con varo previsto nell’aprile 2028 e consegna nel 2030.

Resta il limite fisico della piattaforma: con 16 celle e una dottrina che prevede due intercettori per bersaglio, un singolo PPA può condurre al massimo otto ingaggi balistici prima di ricaricare. Ma il dato politico-militare è un altro. L’Italia ha ora verificato sul campo una capacità che in Europa pochissime Marine possono vantare, e lo ha fatto con un sistema interamente europeo, dal radar al missile, nel momento in cui la minaccia balistica, dal Mar Rosso al Mediterraneo orientale, ha smesso di essere un’ipotesi da manuale.

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