«È stato solo un gesto goliardico»: maresciallo dei carabinieri indagato per violenza sessuale aggravata

Un maresciallo dei carabinieri, comandante di una Stazione dell’Arma in un paese della provincia di Brescia, risulterebbe indagato per violenza sessuale aggravata in relazione a un presunto episodio avvenuto nelle scorse settimane all’interno della caserma in cui presta servizio.

Secondo quanto emerso, il militare avrebbe avuto un contatto fisico non consensuale con una collega più giovane e di grado inferiore, mentre entrambi si trovavano in uno dei locali della Stazione, nei pressi della mensa interna. La vicenda, sulla quale viene mantenuto il massimo riserbo, è ora al centro di accertamenti da parte della Procura di Brescia e di verifiche interne avviate dall’Arma.

Il presunto episodio davanti ad altri militari

L’episodio sarebbe avvenuto alla presenza di altri carabinieri in servizio nella stessa caserma. Proprio la presenza di testimoni avrebbe portato alla segnalazione dell’accaduto lungo la catena di comando: prima al comando di compagnia competente, poi al comando provinciale.

Da qui sarebbe partita la comunicazione alla Procura della Repubblica di Brescia, che ha aperto un fascicolo per ricostruire con precisione quanto accaduto tra i due militari.

Al momento, gli inquirenti stanno cercando di chiarire la dinamica dell’episodio, il contesto in cui sarebbe maturato e la natura del contatto contestato.

L’ipotesi di reato: violenza sessuale aggravata

L’ipotesi di reato al vaglio degli investigatori sarebbe quella di violenza sessuale aggravata. L’aggravante sarebbe legata sia alla qualifica di pubblico ufficiale del militare sia alla posizione gerarchica ricoperta all’interno della Stazione, essendo il maresciallo il comandante del reparto in cui presta servizio anche la collega coinvolta.

Secondo le informazioni finora disponibili, il fatto contestato riguarderebbe un presunto palpeggiamento, o un tentativo di palpeggiamento, ai danni della militare. Una circostanza che resta comunque oggetto di approfondimento e che dovrà essere verificata dall’autorità giudiziaria.

La versione del maresciallo

Il carabiniere coinvolto avrebbe ammesso l’esistenza di un contatto fisico, sostenendo tuttavia che si sarebbe trattato di un episodio avvenuto in un contesto “goliardico” o comunque riconducibile a un malinteso.

Una ricostruzione che sarà ora valutata dagli inquirenti insieme alle testimonianze dei presenti e agli elementi raccolti nell’ambito degli accertamenti interni.

Allo stato, nei confronti del maresciallo non sarebbero stati adottati provvedimenti, proprio perché la vicenda si trova ancora in una fase preliminare e diversi aspetti devono essere chiariti.

Indagine interna dell’Arma e fascicolo in Procura

Parallelamente agli accertamenti della magistratura, anche l’Arma dei carabinieri ha avviato un’indagine interna per ricostruire i fatti e verificare eventuali profili disciplinari.

Gli approfondimenti riguardano le persone presenti al momento dell’episodio, la sequenza degli eventi e le modalità con cui la segnalazione è stata trasmessa ai superiori.

Il caso viene seguito con particolare attenzione, anche per la delicatezza del contesto: una caserma dell’Arma, un comandante di Stazione e una collega di grado inferiore coinvolti in una vicenda che chiama in causa rapporti gerarchici, ambiente di lavoro e condotte personali.

Massimo riserbo sugli accertamenti

A Palazzo di Giustizia viene mantenuto il massimo riserbo. Gli accertamenti sono ancora in corso e non risultano, al momento, provvedimenti cautelari o disciplinari resi pubblici nei confronti del militare.

La posizione del maresciallo resta dunque da verificare nell’ambito dell’inchiesta. Come previsto dall’ordinamento, vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

La Procura dovrà ora stabilire se il contatto segnalato integri una condotta penalmente rilevante e se sussistano gli elementi per confermare l’ipotesi di violenza sessuale aggravata.

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