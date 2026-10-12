Maresciallo dei Carabinieri indagata: i due figli dichiarati del marito sarebbero del comandante

Una relazione nata dentro una caserma, due bambini venuti al mondo a distanza di due anni e un test genetico che avrebbe ribaltato quanto scritto negli atti di nascita. È il quadro che la Procura della Repubblica di Rimini sta ricostruendo attorno a una maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, iscritta nel registro degli indagati per due presunti episodi di alterazione dello stato civile. Al centro dell’inchiesta non c’è il tradimento in sé, che penalmente è irrilevante, ma ciò che sarebbe stato dichiarato davanti all’ufficiale dello stato civile quando i due figli, nati rispettivamente nel 2023 e nel 2025, sono stati registrati.

La relazione con il superiore e le dichiarazioni all’anagrafe

Secondo l’ipotesi accusatoria, la sottufficiale, all’epoca dei fatti sposata con un altro appartenente all’Arma, avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un sottufficiale che era stato il suo comandante di stazione. Pare che pur essendo consapevole della concreta possibilità che i bambini non fossero biologicamente figli del marito, la donna li avrebbe attribuiti a quest’ultimo al momento della formazione degli atti di nascita, inducendolo a ritenersi il padre naturale di entrambi.

A rendere la vicenda penalmente rilevante, nella lettura degli inquirenti, sono stati gli accertamenti genetici effettuati successivamente: i risultati, riportati nelle imputazioni provvisorie, avrebbero escluso la paternità biologica del marito per entrambi i figli. Un dato che ha trasformato quella che sarebbe potuta rimanere una crisi privata in un procedimento penale.

Perquisizioni nelle caserme e negli alloggi di servizio

L’inchiesta ha avuto nelle scorse settimane una fase operativa delegata ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino. I militari hanno eseguito perquisizioni negli alloggi di servizio e nelle caserme dove oggi prestano servizio sia il maresciallo sia il suo ex comandante. Sono stati sequestrati computer e telefoni cellulari.

Gli accertamenti tecnici sui dispositivi serviranno a ricostruire i rapporti tra le persone coinvolte, le comunicazioni scambiate e le circostanze che hanno preceduto e accompagnato le dichiarazioni rese in occasione delle due nascite. L’obiettivo è stabilire la cronologia della relazione e, soprattutto, il grado di consapevolezza della donna rispetto alla reale paternità dei bambini al momento della registrazione: è su questo elemento soggettivo che, in buona parte, si giocherà il procedimento.

Cosa prevede l’articolo 567 del codice penale

L’ipotesi di reato è quella prevista dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, in combinazione con gli articoli 48 e 81. La norma punisce chi, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. Si tratta di un delitto contro lo stato di famiglia, con una cornice sanzionatoria severa: la reclusione da tre a dieci anni, dopo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 236 del 2016, ha dichiarato illegittimo il precedente minimo di cinque anni.

Il richiamo all’articolo 48 (errore determinato dall’altrui inganno) è tecnicamente il passaggio chiave: l’atto di nascita viene materialmente formato dall’ufficiale dello stato civile, pubblico ufficiale che riporta in buona fede quanto gli viene dichiarato. Chi lo induce in errore con una dichiarazione non veritiera risponde del reato come se lo avesse commesso direttamente. L’articolo 81 disciplina invece la continuazione, poiché gli episodi contestati sono due, legati da un medesimo disegno criminoso.

Un nodo giuridico che tipicamente entra in gioco in casi di questo tipo riguarda la presunzione legale di paternità prevista dall’articolo 231 del codice civile, in base alla quale il marito è presunto padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

Un procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari

La vicenda si trova nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni sono provvisorie e il maresciallo, come ogni indagato, è assistita dalla presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva. Spetterà alla Procura di Rimini, una volta completata l’analisi dei dispositivi sequestrati, valutare se gli elementi raccolti siano sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio o se, al contrario, il fascicolo debba concludersi con una richiesta di archiviazione.

Sul fronte interno all’Arma, a prescindere dall’esito penale, la vicenda potrebbe avere riflessi sotto il profilo disciplinare, trattandosi di fatti che coinvolgono militari in servizio e un rapporto gerarchico tra comandante e subordinata. Anche su questo punto, però, nessun provvedimento è stato al momento reso noto.

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