Manovra 2027, 140 milioni alle Forze di polizia e zero ai militari: ITAMIL attacca anche i colleghi iscritti ai sindacati firmatari

Il disegno di legge di bilancio arriva in Parlamento

Il disegno di legge di bilancio 2027, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il 30 ottobre e trasmesso alla Camera, vale circa 26 miliardi di euro e si articola in 157 articoli. Per il comparto Sicurezza e Difesa contiene misure precise, ma distribuite in modo tutt’altro che uniforme. È questo il punto da cui parte la contestazione di ITAMIL Esercito, che parla senza mezzi termini di una manovra in cui «non c’è niente per i militari».

Cosa prevede il testo per le Forze di polizia

Il cuore economico per il personale in divisa è l’articolo 98, che incrementa in via strutturale, a decorrere dal 2027, i Fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI) delle quattro Forze di polizia: 32,7 milioni all’Arma dei Carabinieri, 29,3 alla Polizia di Stato, 17,6 alla Guardia di Finanza e 11,2 alla Polizia penitenziaria, per un totale di circa 90,8 milioni di euro l’anno.

A questi si aggiunge l’articolo 99, che stanzia 50 milioni per il 2027 destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte e rimaste fuori dai tetti di spesa, in deroga ai limiti del decreto legislativo 75/2017. La ripartizione: 19 milioni alla Polizia di Stato, 19 ai Carabinieri, 9,5 alla Guardia di Finanza e 2,5 alla Polizia penitenziaria.

Per Esercito, Marina e Aeronautica non compare alcuna misura equivalente con le stesse finalità. L’articolo 92 assegna al Ministero della Difesa circa 206,1 milioni annui per il 2027 e il 2028 (171 milioni dal 2029) per la valorizzazione dei servizi operativi, ma la concreta destinazione di quelle somme è rinviata a successivi interventi normativi: non si tratta, dunque, di un incremento diretto e vincolato del FESI come quello riconosciuto alle Forze di polizia.

La denuncia di ITAMIL: «Sacrifici sì, risorse no»

Per ITAMIL la disparità non è accettabile. «Non si può chiedere ai militari disponibilità, sacrifici e responsabilità senza riconoscere loro un adeguato sostegno economico e previdenziale», afferma l’organizzazione, secondo cui la specificità del servizio deve trovare riscontro concreto nelle risorse stanziate, non soltanto nelle dichiarazioni di principio.

Il sindacato punta il dito anche sul metodo. Ad oggi, rileva, il Presidente del Consiglio non ha incontrato le organizzazioni sindacali militari, e gli impegni prospettati dopo la firma del contratto non hanno avuto seguito. Eppure l’articolo 8-bis del D.Lgs. 195/1995 prevede espressamente la consultazione delle rappresentanze: nonostante le richieste avanzate da numerose sigle, il confronto non è mai stato avviato prima della deliberazione del testo.

L’affondo sulle sigle firmatarie

Il passaggio più duro del comunicato è rivolto all’interno della categoria. ITAMIL ricorda di aver portato le esigenze del personale all’attenzione delle istituzioni anche nelle precedenti leggi di bilancio, e osserva che una parte dei colleghi ha scelto di aderire a organizzazioni che hanno sottoscritto i contratti e che oggi esprimono insoddisfazione per una manovra che non rispetta le promesse ricevute in cambio di quella firma.

«Promesse su carriere, pensioni e specificità non bastano: servono risultati verificabili», è la linea del sindacato, che avverte: se non si sosterranno le sigle che rivendicano aumenti salariali e tutele previdenziali concrete, il personale rischia di pagare questa scelta anche al momento della pensione. Da qui l’invito, esplicito, a chi non ha ancora revocato l’adesione a «valutare con attenzione a chi affidare la propria rappresentanza».

Un messaggio che arriva in un clima già teso: anche le organizzazioni che hanno firmato il rinnovo del 15 luglio 2026 hanno espresso nelle ultime ore «forte disappunto» e «profonda delusione» per il testo del Governo, chiedendo stanziamenti vincolati per il FESI delle Forze Armate.

Le richieste al Governo e al Parlamento

ITAMIL ha messo nero su bianco i punti su cui chiede un intervento concreto durante l’iter parlamentare:

Previdenza : un sistema dedicato e organico, che tenga conto delle esigenze di tutte le categorie e generazioni, «non soltanto di chi è vicino alla pensione».

: un sistema dedicato e organico, che tenga conto delle esigenze di tutte le categorie e generazioni, «non soltanto di chi è vicino alla pensione». FESI : risorse per l’Esercito e per il comparto Difesa in misura pari a quelle previste per le Forze di polizia .

: risorse per l’Esercito e per il comparto Difesa . Retribuzioni : aumenti capaci di recuperare il potere d’acquisto eroso dal costo della vita.

: aumenti capaci di recuperare il potere d’acquisto eroso dal costo della vita. Trattamento accessorio e detassazione : estensione del beneficio previsto dall’articolo 3 anche a chi usufruisce già delle agevolazioni fiscali di comparto; applicazione agli aumenti contrattuali, compresa la quota di tredicesima, di condizioni di detassazione analoghe a quelle del settore privato, sia per i rinnovi già firmati sia per quelli futuri.

: estensione del beneficio previsto dall’articolo 3 anche a chi usufruisce già delle agevolazioni fiscali di comparto; applicazione agli aumenti contrattuali, compresa la quota di tredicesima, di condizioni di detassazione analoghe a quelle del settore privato, sia per i rinnovi già firmati sia per quelli futuri. Congedo parentale : riconoscimento delle maggiorazioni anche per i figli già nati ed estensione della tutela fino ai 14 anni.

: riconoscimento delle maggiorazioni anche per i figli già nati ed estensione della tutela fino ai 14 anni. Tredicesima: introduzione della detassazione.

Il nodo dell’agibilità sindacale

Fuori dal perimetro della legge di bilancio, ma inserito nello stesso documento, c’è infine il tema dell’agibilità sindacale. ITAMIL chiede diritti effettivi, «senza misure di facciata pensate per prolungare i mandati», e giudica inopportuno che risorse provenienti dai bilanci sindacali vengano destinate al pagamento delle indennità per i dirigenti sindacali mentre il personale fa i conti con difficoltà economiche crescenti.

Cosa può ancora cambiare

Il testo è ora nelle mani della Commissione Bilancio della Camera. Le audizioni sono attese nella settimana tra il 9 e il 12 novembre, con il termine per gli emendamenti fissato intorno al 17. La dote parlamentare per le modifiche è però ridotta: 120 milioni per il 2027 e altrettanti per il 2028, una cifra inferiore a quella che servirebbe per allineare il FESI delle Forze Armate a quello delle Forze di polizia. Sarà in quella finestra che si capirà se le richieste dei sindacati militari troveranno spazio o se, come teme ITAMIL, i «servitori dello Stato» resteranno senza risposte.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!