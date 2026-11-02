Manovra 2027, cosa cambia davvero per militari e Forze di polizia: riservisti, 90 milioni sui Fesi, straordinari arretrati e nuove assunzioni. Tutte le cifre articolo per articolo

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La bozza della legge di bilancio 2027, approvata dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre e bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato il 30 ottobre, dedica un intero capo alla Difesa e un pacchetto di norme al comparto sicurezza. Il testo, 157 articoli in tutto, è ora alle Camere per l’avvio della sessione di bilancio. Per chi indossa una divisa le misure che contano sono concentrate tra l’articolo 91 e l’articolo 101: fondi strutturali per i Corpi di polizia, un nuovo fondo per le Forze di riserva, risorse per le infrastrutture militari, la proroga dei militari a Milano e un contingente straordinario di assunzioni anti-mafia. Ecco cosa prevede, cifra per cifra, il testo depositato.

La clausola di salvaguardia europea apre il capo Difesa

Il punto di partenza è l’articolo 91, che richiama l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e la raccomandazione della Commissione europea dell’8 ottobre 2026. È il meccanismo che consente all’Italia di deviare temporaneamente dai vincoli di bilancio europei per finanziare la spesa in difesa. Su quella base vengono autorizzati tutti gli interventi del capo, che nella struttura complessiva della manovra – 26 miliardi di valore – rappresentano una delle voci coperte proprio dalla flessibilità concessa da Bruxelles per difesa ed energia.

Nasce il fondo per le “Forze di riserva della Difesa”

L’articolo 92 istituisce nello stato di previsione del ministero della Difesa un fondo per il finanziamento di interventi normativi con una curva di spesa crescente: 26.430.000 euro nel 2027, 423.240.000 nel 2028, 434.900.000 nel 2029, 299.190.000 nel 2030, 242.090.000 nel 2031 e 218.220.000 euro annui a decorrere dal 2032.

La destinazione è indicata esplicitamente: l’implementazione delle “Forze di riserva della Difesa”, definite dal testo come «bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile in grado di supportare e integrare le Forze armate», e l’adeguamento capacitivo della difesa. È la prima volta che una legge di bilancio mette a disposizione risorse pluriennali di questa entità per la costruzione di una componente di riserva, un tema su cui il dibattito negli ultimi anni si era fermato a ipotesi e proposte di legge senza copertura.

Lo stesso fondo viene integrato per la “valorizzazione dei servizi operativi della difesa” con 206.087.456 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 171.087.456 euro annui dal 2029. È il canale scelto dal governo per il personale di Esercito, Marina e Aeronautica, che non compare tra i beneficiari diretti dell’incremento dei fondi per l’efficienza previsto per i Corpi di polizia. Va però sottolineato un aspetto non secondario: trattandosi di un fondo destinato a «specifici interventi normativi», queste somme non finiscono automaticamente in busta paga e richiederanno provvedimenti attuativi che definiscano destinatari e modalità di distribuzione.

Caserme: 104 milioni in due anni per il parco infrastrutturale

L’articolo 94 affronta uno dei nodi storici delle Forze armate, lo stato degli immobili. Viene istituito un fondo per l’ammodernamento del parco infrastrutturale di Esercito, Marina e Aeronautica con 17 milioni per il 2027 e 87 milioni per il 2028, destinato alla costruzione di nuove caserme demaniali con pertinenze e arredi, oppure alla ristrutturazione, ampliamento, completamento, efficientamento energetico e miglioramento antisismico di quelle esistenti.

La norma prevede una corsia accelerata: le opere sono considerate destinate alla difesa nazionale ai fini del codice dell’ordinamento militare, si applicano le procedure semplificate sui contratti pubblici del decreto-legge 77/2021 e l’approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. L’elenco degli interventi sarà predisposto sulla base delle proposte del Capo di Stato Maggiore della Difesa e approvato con decreto del ministro della Difesa, di concerto con Infrastrutture ed Economia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, con comunicazione alle Commissioni parlamentari entro trenta giorni.

Il testo indica anche le priorità realizzative: si dovrà ricorrere preferibilmente a stabili demaniali da abbattere e ricostruire sullo stesso sedime, all’accasermamento nello stesso edificio di reparti di diverse organizzazioni funzionali e ad aree o immobili acquisibili anche tramite permuta con beni dello Stato. Tutti gli interventi avranno un codice unico di progetto e saranno sottoposti al monitoraggio previsto per le opere pubbliche.

Missioni internazionali e GCAP: oltre 1,3 miliardi in due anni

L’articolo 95 rifinanzia il fondo per le missioni internazionali della legge 145/2016 con 520 milioni di euro per il 2027 e 803.579.339 euro per il 2028. Il secondo comma incrementa le risorse per l’attuazione della Convenzione ratificata con la legge 184 del 18 novembre 2024 – quella relativa al Global Combat Air Programme (GCAP), il caccia di sesta generazione sviluppato con Regno Unito e Giappone – di 32.338.720 euro per il 2027 e 15.563.360 euro per il 2028.

Fesi, oltre 90 milioni strutturali per Carabinieri, Polizia, Finanza e Penitenziaria

Il cuore economico per il personale in divisa è l’articolo 98. Richiamando la specificità riconosciuta dall’articolo 19 della legge 183/2010, la norma incrementa a decorrere dal 2027 e in via strutturale i fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali dei Corpi di polizia a ordinamento civile e militare:

Arma dei Carabinieri: 32.725.731 euro

Polizia di Stato: 29.268.312 euro

Guardia di Finanza: 17.614.492 euro

Polizia penitenziaria: 11.223.235 euro

Il totale sfiora i 90,8 milioni di euro l’anno. Le risorse sono vincolate alla remunerazione dei servizi operativi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, della difesa nazionale e all’incremento dell’efficienza degli istituti penitenziari. Si tratta quindi di denaro che andrà sul trattamento accessorio e che passerà dalla contrattazione decentrata sui Fesi.

Straordinari arretrati: 50 milioni per pagare ore già lavorate

L’articolo 99 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per il 2027 destinata al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia, in deroga al tetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 sul trattamento accessorio. La ripartizione è la seguente:

Polizia di Stato: 19 milioni

Arma dei Carabinieri: 19 milioni

Guardia di Finanza: 9,5 milioni

Polizia penitenziaria: 2,5 milioni

È la risposta a una delle rivendicazioni più ricorrenti delle rappresentanze del personale, quella delle ore di straordinario effettuate e mai retribuite perché eccedenti i limiti di spesa.

Milano, i 500 militari restano fino al 31 marzo 2027

L’articolo 100 proroga fino al 31 marzo 2027 l’impiego del contingente di 500 unità delle Forze armate destinate a Milano dall’articolo 8 del decreto-legge 190 del 22 ottobre 2026, il decreto sicurezza adottato dopo i disordini nel capoluogo lombardo del fine settimana del 17 ottobre. Quel provvedimento aveva fissato il termine al 31 dicembre 2026 con una copertura di 4.933.831 euro; la manovra aggiunge tre mesi e stanzia 6.148.924 euro.

Al personale si applicano le disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto-legge 92/2008, la norma istitutiva di Strade Sicure che attribuisce ai militari la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Rilevante per chi è impiegato sul campo il comma 3: le spese per il trattamento economico accessorio sono in deroga sia ai limiti orari individuali dell’articolo 10, comma 3, della legge 231/1990 sia al tetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017.

180 assunzioni straordinarie contro la criminalità organizzata

Chiude il pacchetto l’articolo 101, che autorizza l’assunzione straordinaria di 180 unità delle Forze di polizia tra il 2027 e il 2032, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e nei limiti delle dotazioni organiche, per potenziare le Articolazioni interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata. Il contingente è diviso in tre blocchi da 60:

Polizia di Stato : 10 commissari dal 1° giugno 2027, 40 ispettori dal 1° settembre 2027 e 10 agenti dal 1° giugno 2027;

: 10 commissari dal 1° giugno 2027, 40 ispettori dal 1° settembre 2027 e 10 agenti dal 1° giugno 2027; Arma dei Carabinieri : 5 ufficiali, in deroga all’articolo 666, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, e 55 ispettori dal 1° luglio 2027;

: 5 ufficiali, in deroga all’articolo 666, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, e 55 ispettori dal 1° luglio 2027; Guardia di Finanza: 6 ufficiali, 36 ispettori e 18 appuntati e finanzieri, arruolati in ragione di 1 ufficiale, 6 ispettori e 3 appuntati e finanzieri ogni 1° gennaio dal 2027 al 2032.

Cosa manca e cosa può ancora cambiare

Il quadro che emerge dal testo è chiaro nella direzione ma lascia aperte alcune questioni. L’incremento dei Fesi riguarda i soli quattro Corpi di polizia, due dei quali a ordinamento militare, mentre per il personale delle tre Forze armate il percorso passa dal fondo dell’articolo 92 e dai suoi futuri provvedimenti attuativi. Le Forze di riserva, finanziate ma non ancora disciplinate, attendono la norma che ne definisca reclutamento, status e impiego. E l’intero impianto è un disegno di legge: la sessione di bilancio che si apre in Parlamento potrà modificare cifre e destinazioni prima dell’approvazione definitiva entro il 31 dicembre.

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