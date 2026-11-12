Carabinieri ausiliari della riserva, nuovo fondo per le caserme e Strade Sicure prorogata: cosa c’è nella manovra 2027 per la Difesa

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

Via libera della Commissione Difesa alla legge di bilancio

La Commissione Difesa della Camera ha approvato mercoledì 11 novembre la relazione favorevole sul disegno di legge di bilancio per il 2027 e sul pluriennale 2027-2029, esaminato per le parti di competenza. Si tratta del passaggio parlamentare che fotografa, capitolo per capitolo, le scelte del Governo sul comparto Difesa e sicurezza prima che il testo prosegua il suo iter verso l’Aula.

Il quadro che emerge è quello di una manovra che punta su tre direttrici: il rafforzamento delle Forze di riserva, l’ammodernamento delle infrastrutture militari e il finanziamento stabile delle missioni internazionali e dei grandi programmi di cooperazione, a cominciare dal caccia di sesta generazione GCAP.

Un fondo per le Forze di riserva

Il cuore della parte normativa dedicata alla Difesa è contenuto negli articoli dal 91 al 95. L’articolo 92 istituisce nello stato di previsione del Ministero della Difesa un fondo destinato a finanziare interventi specifici per l’implementazione delle Forze di riserva e per l’adeguamento delle capacità operative e strumentali delle Forze armate.

È un segnale politico chiaro: il tema della riserva, a lungo rimasto ai margini del dibattito, entra ufficialmente tra le priorità finanziate dalla legge di bilancio, in linea con quanto sta accadendo in diversi Paesi europei che stanno ripensando la capacità di mobilitazione rapida del personale.

Nasce il carabiniere ausiliario della riserva volontaria

La novità più concreta arriva con l’articolo 93, che integra con venti nuovi articoli il Codice dell’ordinamento militare e introduce una figura inedita: il carabiniere ausiliario della riserva volontaria.

La norma autorizza il reclutamento di un contingente massimo di 600 unità nel 2027, che salirà a 1.000 unità all’anno a partire dal 2028. L’Arma dei Carabinieri si dota così di un bacino di personale volontario della riserva che potrà essere impiegato a supporto dei compiti istituzionali, un modello che richiama per certi versi l’esperienza dei carabinieri ausiliari di leva, superata con la sospensione del servizio obbligatorio, ma riletta in chiave volontaria e moderna.

Caserme e infrastrutture: arriva un fondo dedicato

L’articolo 94 interviene su uno dei punti dolenti storici delle Forze armate italiane: lo stato del patrimonio infrastrutturale. Viene creato un fondo apposito per l’ammodernamento di caserme, basi e installazioni militari, con una dotazione iniziale di 17 milioni di euro per il 2027 che cresce fino a 87 milioni nel 2028.

Le cifre non sono enormi se rapportate alle esigenze complessive, ma rappresentano un primo stanziamento strutturale su un fronte che incide direttamente sulla qualità della vita e del lavoro del personale militare.

Missioni internazionali e GCAP

L’articolo 95 rifinanzia il fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali previsto dalla legge 145 del 2016, con 520 milioni di euro per il 2027 e oltre 803 milioni per il 2028. Si tratta della copertura che garantisce la presenza dei contingenti italiani nei vari teatri operativi, dal fianco est della NATO al Mediterraneo e al Medio Oriente.

Lo stesso articolo incrementa le risorse per l’attuazione della Convenzione che istituisce la GIGO, l’organizzazione governativa internazionale del programma GCAP, il caccia di sesta generazione sviluppato da Italia, Regno Unito e Giappone: oltre 32 milioni nel 2027 e circa 15,5 milioni nel 2028.

Forze di polizia: straordinari, efficienza e nuove assunzioni

La manovra guarda anche al comparto sicurezza. L’articolo 98 aumenta di complessivi 90,8 milioni di euro a decorrere dal 2027 i fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, mentre l’articolo 99 destina 50 milioni per il 2027 al pagamento di prestazioni di lavoro straordinario già svolto da personale di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria. Un intervento che risponde a una delle richieste più ricorrenti delle rappresentanze del personale: saldare gli arretrati per ore effettivamente lavorate.

Sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, l’articolo 101 prevede un’assunzione straordinaria di un massimo di 180 unità complessive tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, spalmata tra il 2027 e il 2032, con oneri crescenti nel triennio.

Strade Sicure, prorogato il contingente aggiuntivo

L’articolo 100 proroga fino al 31 marzo 2027 l’impiego del contingente di 500 militari fuori sede previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 190 del 22 ottobre 2026, con una spesa autorizzata di poco superiore ai 6 milioni di euro per il 2027. Si tratta del rafforzamento temporaneo dell’operazione di presidio del territorio che continua a vedere i militari affiancare le Forze di polizia nelle principali città.

I numeri complessivi del bilancio della Difesa

Nella Sezione II, l’articolo 149 contiene le disposizioni contabili relative allo stato di previsione del Ministero della Difesa e autorizza l’impegno e il pagamento delle relative spese.

Nel complesso, il bilancio della Difesa autorizza spese finali in termini di competenza pari a circa 38,8 miliardi di euro nel 2027, poco più di 38 miliardi nel 2028 e circa 34 miliardi nel 2029. La spesa è ripartita su tre missioni e undici programmi, con la missione «Difesa e sicurezza del territorio» che assorbe da sola oltre il 92 per cento del totale, pari a quasi 35,8 miliardi nel 2027.

Niente tagli: la Difesa esclusa dalla spending review

Un dettaglio politicamente rilevante sottolineato dalla Commissione riguarda l’esclusione della Difesa dalla spending review prevista dall’articolo 135 del disegno di legge. Mentre altri ministeri dovranno contribuire al contenimento della spesa, lo stato di previsione della Difesa non subirà le riduzioni previste da quella norma, confermando la volontà del Governo di preservare le risorse del comparto in una fase internazionale segnata da forte instabilità.

Con questa premessa, la IV Commissione ha deliberato di riferire favorevolmente all’Aula, chiudendo la fase di esame in sede consultiva e lasciando ora alla Commissione Bilancio e all’Assemblea il compito di definire il testo finale della manovra.

Pagina Ufficiale Facebook RESTA AGGIORNATO CON INFODIFESA Analisi, notizie in tempo reale ed approfondimenti su Forze Armate, Sicurezza e Difesa. Segui la Pagina Ufficiale

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!